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Ηχηρό μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη, μετά την επίθεση κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Ο Πρωθυπουργός, απευθυνόμενος σε βουλευτές του κόμματος κατά τη διάρκεια εκδήλωσης, τόνισε:

«Εκφράζω τον αποτροπιασμό και την οργή μου για την άνανδρη δολοφονική επίθεση. Η σκέψη μας με τον Ζήση, τον Σάββα και κυρίως την Αφροδίτη, της οποία η μητέρα δίνει μάχη για τη ζωή της.

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Θα αναχωρήσω αμέσως μετά για Θεσσαλονίκη για να συμπαρασταθώ στους τραυματίες και να στείλω ένα ξεκάθαρο μήνυμα: μηδενική ανοχή σε οποιαδήποτε μορφή νέας τρομοκρατίας – Θα σας βρούμε και θα σας οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη»