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Κατά την επίσκεψή του, εξετάζεται η πιθανότητα ανακοινώσεων για τη δημιουργία ενός μεγάλου κέντρου δεδομένων και η συμμετοχή του στα εγκαίνια της νέας πτέρυγας του νοσοκομείου Κοζάνης.

Τον πρωθυπουργό θα συνοδεύει πολυπληθές κλιμάκιο υπουργών, ενώ η κυβέρνηση επιδιώκει να ενημερώσει τους πολίτες για τα αναπτυξιακά έργα ενισχύοντας παράλληλα τα δημοσκοπικά της ποσοστά.

Πριν από τη μετάβασή του στη Δυτική Μακεδονία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επισκεφθεί τη Θεσσαλονίκη για συναντήσεις με παραγωγικούς φορείς ενόψει της Διεθνούς Έκθεσης.

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Παράλληλα με τις συσκέψεις που έχουν ξεκινήσει για την οριστικοποίηση του πακέτου των μέτρων που θα ανακοινώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ, συνεργάτες του πρωθυπουργού προετοιμάζουν το ταξίδι που θα κάνει στη Δυτική Μακεδονία και που θα προηγηθεί της Διεθνούς Έκθεσης.

Ειδικότερα, ο πρωθυπουργός θα ταξιδέψει στη Θεσσαλονίκη την επόμενη εβδομάδα προκειμένου να πραγματοποιήσει τις καθιερωμένες συναντήσεις με τους εκπροσώπους των παραγωγικών φορέων της πόλης πριν από τη ΔΕΘ ενώ μπορεί να παραστεί και στα εγκαίνια της επέκτασης του Μετρό στην Καλαμαριά.

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Με αφορμή αυτό το ταξίδι, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σχεδιάζει και μία περιοδεία στη Δυτική Μακεδονία, θέλοντας έτσι να δείξει και το έντονο ενδιαφέρον που έχει η κυβέρνηση για τη συγκεκριμένη περιοχή. Μάλιστα ο ίδιος, κατά την τελετή των εγκαινίων του Ε65 στα τέλη Ιουλίου, είχε προαναγγείλει αυτή την περιοδεία και είχε τονίσει ότι «η περιοχή έχει κάθε λόγο να αισιοδοξεί».

Τώρα λοιπόν, παραμονές της ΔΕΘ, ο πρωθυπουργός ετοιμάζει αυτό το ταξίδι με στόχο να αναδείξει τον κυβερνητικό σχεδιασμό για την ανάπτυξη της Δυτικής Μακεδονίας, έργα που υλοποιούνται ή ετοιμάζονται να ξεκινήσουν, παρεμβάσεις που γίνονται στο πεδίο της ενέργειας και των υποδομών, καθώς και τις προοπτικές που ανοίγονται μέσω επενδύσεων της ΔΕΗ.

Σε αυτό το πλαίσιο δεν αποκλείεται να υπάρξουν ανακοινώσεις για τη δημιουργία ενός τεράστιου data center. Ο πρωθυπουργός θα επισκεφθεί επίσης σημεία που γίνονται μεγάλα έργα υποδομής ενώ υπάρχει πιθανότητα να παραστεί και στα εγκαίνια της νέα πτέρυγας του νοσοκομείου της Κοζάνης, καθώς πρόθεση του είναι να συνδυάζει τις επισκέψεις του σε διάφορα σημεία της Ελλάδας με παραδόσεις έργων.

Τον πρωθυπουργό θα συνοδεύει πολυπληθές κλιμάκιο υπουργών και κυβερνητικών στελεχών ενώ υπενθυμίζεται ότι πριν από περίπου ένα μήνα κυβερνητικό κλιμάκιο με επικεφαλής τον Κωστή Χατζηδάκη είχε επισκεφθεί και πάλι την περιοχή.

Το έντονο ενδιαφέρον που δείχνει η κυβέρνηση για τη Δυτική Μακεδονία έχει άμεση σχέση και με τα δημοσκοπικά ευρήματα. Στην ευρύτερη περιοχή έχει αυξήσει την επιρροή του το κόμμα του Κυριάκου Βελόπουλου ενώ και η «Ελπίδα» της Μαρίας Καρυστιανού στις τελευταίες δημοσκοπήσεις έδειξε μία δυναμική. Στόχος του Μεγάρου Μαξίμου είναι να ενημερώσει τους πολίτες της Δυτικής Μακεδονίας για τα όσα σχεδιάζονται για την ανάπτυξη της και να ενισχύσει τις δημοσκοπικές επιδόσεις της κυβέρνησης.