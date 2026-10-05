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Ο Έλληνας Πρωθυπουργός εξέφρασε την αλληλεγγύη του προς τη Λιθουανία για τις υβριδικές απειλές και υπογράμμισε την ανάγκη ενίσχυσης της ευρωπαϊκής άμυνας.

Στο πλαίσιο των κοινών δηλώσεων, ο κ.

Μητσοτάκης τόνισε ότι η συμμετοχή τρίτων χωρών σε προγράμματα της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας πρέπει να θέτει συγκεκριμένους όρους.

Παράλληλα, επισήμανε την αναγκαιότητα αποτελεσματικής προστασίας των ευρωπαϊκών συνόρων και εξέφρασε τη στήριξη της Ελλάδας στον σεβασμό του Δικαίου της Θάλασσας και της ελεύθερης ναυσιπλοΐας.

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Την ανάγκη λήψης ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις κοινές δηλώσεις μετά από τη συνάντηση που είχε με τον Πρόεδρο της Λιθουανίας Γκιτάνας Ναουσέντα.

Ο Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι «χρειαζόμαστε μία λελογισμένη δημοσιονομική ευελιξία ώστε με στοχευμένες κινήσεις τα κράτη-μέλη να στηρίξουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις» και αναφέρθηκε στην επιστολή που απέστειλε προς την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. «Αν η πρόταση μου εισακουστεί, θα αντιμετωπίσουμε ένα κοινό πρόβλημα με μία κοινή και έγκαιρη αντίδραση».

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Με δεδομένο ότι η Λιθουανία αναλαμβάνει το τιμόνι της Ευρώπης από την 1η Ιανουαρίου και με τη λήξη της θητείας της το παραδίδει στην Ελλάδα, ο Έλληνας Πρωθυπουργός και ο Λιθουανός Πρόεδρος είχαν αναλυτική συζήτηση για θέματα ευρύτερου ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος.

Μεταξύ αυτών το θέμα της ασφάλειας, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να τονίζει την αλληλεγγύη της Ελλάδας απέναντι στη Λιθουανία για τις υβριδικές επιθέσεις που δέχθηκε, υπογραμμίζοντας ότι η ελευθερία δεν είναι ποτέ δεδομένη.

«Η προάσπιση της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων των μελών της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, ειδικά αυτών της πρώτης γραμμής, είναι υπόθεση κοινή», σημείωσε στη συνέχεια.

Παράλληλα τόνισε την ανάγκη ενίσχυσης της ευρωπαϊκής άμυνας ενώ αναφερόμενος στο πρόγραμμα SAFE έστειλε ένα ξεκάθαρο μήνυμα στην Τουρκία, χωρίς να την κατονομάσει. «Η συμμετοχή τρίτων σε προγράμματα της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας που στηρίζονται σε ευρωπαϊκούς πόρους, δεν γίνεται να είναι χωρίς όρους. Για να ενταχθεί κανείς στο SAFE ή σε αντίστοιχες πρωτοβουλίες, πρέπει να σέβεται τα συμφέροντα ασφαλείας των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρίς αστερίσκους», τόνισε χαρακτηριστικά.

Επίσης αναφέρθηκε στο μεταναστευτικό και στην ανάγκη προστασίας των συνόρων, στο πόλεμο που διεξάγεται στην Ουκρανία σημειώνοντας ότι «οι Ουκρανοί φυλούν Θερμοπύλες και δικαιούνται τον σεβασμό μας» καθώς και στη ένταση στη Μέση Ανατολή που πυροδοτεί συνεχείς ανατιμήσεις στην ενέργεια, κάνοντας λόγο για τον σεβασμό που πρέπει να υπάρχει στο Δίκαιο της Θάλασσας και στην ελεύθερη ναυσιπλοϊα, θέμα που θα στηρίξει η Ελλάδα όταν αναλάβει την προεδρία της ΕΕ.