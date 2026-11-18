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Στον διάλογο που είχαν μπροστά στις κάμερες οι Κυριάκος Μητσοτάκης και Νίκος Χριστοδουλίδης μετά την υποδοχή του Έλληνα Πρωθυπουργού στο Μέγαρο της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Λευκωσία, αναφέρθηκαν στη σημασία της Διακυβερνητικής Συνόδου των δύο χωρών.

Σήμερα θα διεξαχθεί η 4η Σύνοδος και όπως είπαν οι δύο ηγέτες υπάρχουν ήδη μετρήσιμα αποτελέσματα σε μία σειρά από τομείς, που συμβάλουν στη βελτίωση της ζωής των Ελλήνων και των Κυπρίων πολιτών.

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Αναφερόμενος σε θέματα ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εστίασε στις διαπραγματεύσεις που είναι σε εξέλιξη για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό τονίζοντας ότι υπάρχει κοινή γραμμή Αθήνας – Λευκωσίας ενώ για το Κυπριακό που θα συζητηθεί στη μεταξύ τους συνάντηση, τόνισε ότι «η Ελλάδα θα στηρίζει διαρκώς τις θέσεις της Κύπρου».

Στην ατζέντα της Συνόδου τα βασικά θέματα είναι η προετοιμασία για την ελληνική προεδρία της ΕΕ, τα ζητήματα τεχνητής νοημοσύνης καθώς και πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπιστούν πιο αποτελεσματικά οι προκλήσεις της κλιματικής κρίσης.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκλεισε την τοποθέτηση του με έναν πιο χιουμοριστικό τρόπο ευχαριστώντας τον Νίκο Χριστοδουλίδη για το γούρι που έφερε στην ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού, καθώς ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας βρέθηκε χθες το βράδυ στο γήπεδο για τη συνάντηση Μακάμπι- Ολυμπιακός, σε ένα συγκλονιστικό παιχνίδι που κρίθηκε στην παράταση.