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Δήμαρχοι έξι περιοχών του Βόρειου Τομέα ζήτησαν από τον πρωθυπουργό την απόσυρση της σχετικής μελέτης λόγω φόβων για πολεοδομική αλλοίωση.

Οι τοπικοί άρχοντες υποστηρίζουν ότι η αύξηση της οικοδομήσιμης επιφάνειας θα επιβαρύνει τις υποδομές και θα περιορίσει το πράσινο στις περιοχές τους.

Πολιτικά στελέχη της κυβέρνησης εκφράζουν ανησυχία για το κόστος των αντιδράσεων ενόψει των εκλογών και τις επιπτώσεις στην τοπική εκλογική περιφέρεια.

Ο πρωθυπουργός συγκαλεί σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου με τους δημάρχους για να εξεταστεί το ζήτημα και να αναζητηθεί λύση στις διαφωνίες.

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Μπορεί το τελευταίο διάστημα να μονοπωλούν την επικαιρότητα θέματα όπως η πόντιση του καλωδίου και τα ελληνοτουρκικά, η ακρίβεια και το υψηλό κόστος διαβίωσης, όμως υπάρχουν και θέματα που χρήζουν άμεσης επίλυσης καθώς προκαλούν σοβαρές αντιδράσεις σε τοπικές κοινωνίες ενώ μπορεί να προκαλέσουν και εκλογική ζημιά στην κυβέρνηση.

Ένα από αυτά που έχει ανακύψει τις τελευταίες ημέρες έχει να κάνει με τον πολεοδομικό σχεδιασμό του κυβερνητικού επιτελείου και κυρίως με τη μεταφορά συντελεστή δόμησης και τη δημιουργία νέων Ζωνών Υποδοχής Συντελεστή (ΖΥΣ).

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Πρόκειται για μία πρωτοβουλία του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που από την πρώτη στιγμή που ανακοινώθηκε -στις 3 Νοεμβρίου αναρτήθηκε σε δημόσια διαβούλευση η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων- έφερε την κυβέρνηση απέναντι στις αντιδράσεις δημοτικών Αρχών.

Μάλιστα Δήμαρχοι από 6 Δήμους του Βόρειου Τομέα (Κηφισιά, Φιλοθέη – Ψυχικό, Χαλάνδρι, Λυκόβρυση – Πεύκη, Νέα Ιωνία, Παπάγου – Χολαργός) πριν από λίγες ημέρες απέστειλαν επιστολή προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη, με την οποία ζητούν να αποσυρθεί η σχετική Στρατηγική Μελέτη και να επανεξεταστεί ο σχεδιασμός από μηδενική βάση.

Βασικός λόγος της αντίδρασης τους είναι η εκτίμηση τους για αλλοίωση της πολεοδομικής φυσιογνωμίας των περιοχών αυτών καθώς, σύμφωνα με τις προβλέψεις, σε συγκεκριμένες ζώνες των Δήμων τους μπορεί να προστεθούν εκατοντάδες χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα οικοδομήσιμης επιφάνειας, αλλάζοντας τελείως -προς το χειρότερο όπως υποστηρίζουν- την σημερινή εικόνα (περισσότερα και πιο ψηλά κτίρια, λιγότερο πράσινο, πιο έντονο το πρόβλημα της κίνησης των οχημάτων, επιβάρυνση των υποδομών).

Το ζήτημα έχει και πολιτικές προεκτάσεις καθώς πολιτικοί της Νέας Δημοκρατίας που κατεβαίνουν ως υποψήφιοι στον Βόρειο Τομέα της Αθήνας έχουν γίνει αποδέκτες έντονων παραπόνων από τους ψηφοφόρους ενώ -σύμφωνα με πληροφορίες- κάποιοι έχουν εκφράσει αντιρρήσεις για τον σχεδιασμό του υπουργείου Περιβάλλοντος. Ξέρουν καλά ότι, λίγους μήνες πριν από τις εκλογές ,δεν είναι εποχή να ξεκινήσει μία κόντρα για ένα ζήτημα που μπορεί να φέρει σημαντικές αλλαγές στην εκλογική τους περιφέρεια.

Για να κατευνάσει τα πνεύματα ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης έσπευσε να διευκρινίσει ότι η δεν θα υπάρξει μεταφορά συντελεστή δόμησης από έναν δήμο σε άλλον. Όμως οι αντιδράσεις παραμένουν και για αυτόν τον λόγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις 13.00 θα προεδρεύσει σε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου με τη συμμετοχή των έξι Δημάρχων του Βόρειου Τομέα Αθηνών, σε συνέχεια της επιστολής που απέστειλαν τους σχετικά με τον καθορισμό Ζωνών Υποδοχής Συντελεστή Δόμησης στην περιοχή.

Η εξέλιξη της υπόθεσης αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον. Θα κάμψει ο πρωθυπουργός τις αντιδράσεις των δημάρχων; Ή η κυβέρνηση θα υποχρεωθεί να υποχωρήσει και να ξεκινήσει ένας νέος σχεδιασμός από σχεδόν μηδενική βάση και με πιο ενεργή τη συμμετοχή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης; Θα το ξέρουμε σε λίγες ώρες.