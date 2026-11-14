Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης απηύθυνε θερμά συλλυπητήρια στις οικογένειες των δύο ανδρών που έχασαν τη ζωή τους στη φωτιά στο εγκαταλελειμμένο κτίριο στο Ζεφύρι.

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Τη βαθιά του θλίψη για τον τραγικό θάνατο δύο πυροσβεστών στη φωτιά στο Ζεφύρι εξέφρασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης απηύθυνε θερμά συλλυπητήρια στις οικογένειες των δύο ανδρών που έχασαν τη ζωή τους στη φωτιά στο εγκαταλελειμμένο κτίριο στο Ζεφύρι, το Σάββατο 14.11.2026, αλλά και στους συναδέλφους τους στο Πυροσβεστικό Σώμα, που θρηνούν την απώλειά τους.

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Παράλληλα, αναφέρθηκε στους καθημερινούς κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι πυροσβέστες κατά την εκτέλεση του καθήκοντός τους, τονίζοντας ότι η τραγωδία υπενθυμίζει το μέγεθος της προσφοράς τους στην κοινωνία.

Η απώλεια δύο πυροσβεστών την ώρα του καθήκοντος, μας γεμίζει με βαθιά θλίψη.



Η σκέψη μας βρίσκεται, τώρα, στις οικογένειές τους, στις οποίες εκφράζω τα πιο ειλικρινή μου συλλυπητήρια. Το ίδιο και στη μεγάλη οικογένεια του Πυροσβεστικού Σώματος, που σήμερα θρηνεί δύο δικούς της… November 14, 2026

Στην ανάρτησή του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Η σκέψη μας βρίσκεται, τώρα, στις οικογένειές τους, στις οποίες εκφράζω τα πιο ειλικρινή μου συλλυπητήρια. Το ίδιο και στη μεγάλη οικογένεια του Πυροσβεστικού Σώματος, που σήμερα θρηνεί δύο δικούς της ανθρώπους».

Ο πρωθυπουργός στάθηκε ιδιαίτερα στην αυτοθυσία των πυροσβεστών, οι οποίοι καλούνται καθημερινά να επιχειρούν κάτω από επικίνδυνες συνθήκες για την προστασία των πολιτών.

«Το τραγικό γεγονός έρχεται να υπενθυμίσει το μέγεθος της προσφοράς των ανδρών και των γυναικών του Πυροσβεστικού Σώματος, που με αυταπάρνηση θέτουν καθημερινά σε κίνδυνο ακόμη και την ίδια τους τη ζωή για την προστασία όλων μας», υπογράμμισε.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στον πυροσβέστη που τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια του περιστατικού, εκφράζοντας τις ευχές του για περαστικά και γρήγορη ανάρρωση.