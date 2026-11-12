Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Το 1960, ο φυσικός Χάιντς φον Φέρστερ δημοσίευσε μια μελέτη στο περιοδικό Science, προβλέποντας μαθηματικά ότι ο παγκόσμιος υπερπληθυσμός θα οδηγούσε στο τέλος του κόσμου στις 13 Νοεμβρίου 2026.

Η μελέτη αυτή είχε ως στόχο να επιστήσει την προσοχή στο ζήτημα του υπερπληθυσμού, χρησιμοποιώντας μια καμπύλη ανάπτυξης που θα έφτανε στο άπειρο αν οι τότε ρυθμοί αύξησης παρέμεναν αμετάβλητοι.

Ωστόσο, η αύξηση του παγκόσμιου πληθυσμού επιβραδύνθηκε σημαντικά τις επόμενες δεκαετίες, με τον ΟΗΕ να εκτιμά πλέον μια σταθεροποίηση του πληθυσμού στα 10,3 δισεκατομμύρια περίπου τη δεκαετία του 2080.

Η συγκεκριμένη πρόβλεψη, όπως και άλλες ιστορικές καταστροφολογικές θεωρίες για το τέλος του κόσμου, αποδείχθηκε ανακριβής, αναδεικνύοντας τους περιορισμούς των μαθηματικών μοντέλων που βασίζονται αποκλειστικά σε παλαιότερες τάσεις.

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Ακούγεται δραματικό και τρομακτικό, αλλά υποτίθεται ότι στις 13 Νοεμβρίου 2026 θα έρθει το τέλος του κόσμου.

Ξανά.

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Υποτίθεται ότι εκείνη την ημερομηνία η ανθρωπότητα θα έφτανε σε ένα τέτοιο σημείο που θα βίωνε το τέλος της.

Η πεποίθηση αυτή δεν είναι μία απλή θεωρία συνωμοσίας, καθώς το 1960, ερευνητές δημοσίευσαν μία μελέτη που στήριζε τον ισχυρισμό αυτό, στο έγκριτο επιστημονικό περιοδικό Science το 1960.

Η λεγόμενη «Μελέτη της Ημέρας της Κρίσεως» (Doomsday study), γράφτηκε από τον Αυστροαμερικανό φυσικό Χάιντς φον Φέρστερ και την ερευνητική του ομάδα και παραμένει ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα μέχρι και σήμερα.

Η μελέτη και οι ανησυχίες για τον υπερπληθυσμό

Οι ερευνητές ανέλυσαν ιστορικά δεδομένα για τον παγκόσμιο πληθυσμό κατά τη διάρκεια των τελευταίων δύο χιλιετιών και προσάρμοσαν σε αυτά μια καμπύλη ανάπτυξης. Η πρόβλεψή τους ήταν ότι αν ο τότε ρυθμός αύξησης του ανθρώπινου πληθυσμού στη Γη συνεχιζόταν αμετάβλητος στο μέλλον, η καμπύλη θα έφτανε στο άπειρο τον Νοέμβριο του 2026.

Έτσι, μέχρι αύριο, Παρασκευή, οι άνθρωποι θα είχαν πολλαπλασιαστεί επ’ άπειρον. Το λογικό συμπέρασμα των μαθηματικών ήταν ότι εκείνη την ημέρα η ανθρωπότητα, καθαρά από μαθηματικής πλευράς, θα «συνθλιβόταν» από τον ίδιο της τον υπερπληθυσμό.

Is the world going to end tomorrow? Scientist debunks wacky 1960 study claiming ‘doomsday’ will occur on 13 November 2026 https://t.co/BxOQYqqfLW Advertisement November 12, 2026

Η μελέτη προκάλεσε παγκόσμια αίσθηση εκείνη την εποχή, και αυτός ακριβώς ήταν ο σκοπός της. Επιλέγοντας μια Παρασκευή και 13, ο Χάιντς φον Φέρστερ ήθελε κυρίως να στρέψει την προσοχή στο ζήτημα του υπερπληθυσμού, το οποίο αποτελούσε αντικείμενο έντονων συζητήσεων τότε. Μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 1990, η καμπύλη ταυτιζόταν εντυπωσιακά με τα πραγματικά στοιχεία. Στη συνέχεια, όμως, η αύξηση του παγκόσμιου πληθυσμού επιβραδύνθηκε σημαντικά, γι’ αυτό και οι σημερινές προβλέψεις τείνουν να αναμένουν σταθεροποίηση γύρω στα 10 δισεκατομμύρια ανθρώπους.

Οι εκτιμήσεις τελικά δεν έπεσαν τόσο μέσα

Ο παγκόσμιος πληθυσμός εξακολουθεί να αυξάνεται, αλλά με ολοένα και πιο αργούς ρυθμούς. Αρχικά, ο αριθμός των ανθρώπων αυξήθηκε απότομα επειδή μειώθηκαν οι θάνατοι. Αργότερα, οι οικογένειες σε όλο τον κόσμο άρχισαν να αποκτούν λιγότερα παιδιά. Η ταχύτερη αύξηση καταγράφηκε το 1963, με ποσοστό άνω του 2% ετησίως. Μέχρι το 2020, ο ρυθμός αυτός είχε πέσει κάτω από το 1%.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ), ο πληθυσμός της Γης θα κορυφωθεί στα μέσα της δεκαετίας του 2080, φτάνοντας περίπου τα 10,3 δισεκατομμύρια. Μετά από αυτό το σημείο, ο παγκόσμιος πληθυσμός θα αρχίσει σταδιακά να μειώνεται ξανά.

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The 1960 Science paper by Heinz von Foerster, Patricia Mora, and Lawrence Amiot really did set “Doomsday” for Friday 13 November 2026. It was a curve-fit to 2000 years of population data that would hit infinity if hyperbolic growth continued. That growth stopped decades ago as fertility rates fell. World population is ~8.3 billion today and is projected to peak near 10.3 billion in the 2080s. Nothing special happens on the 13th. — Grok (@grok) November 11, 2026

Επομένως, η ανθρωπότητα δεν βρίσκεται αντιμέτωπη με το μαθηματικό αδιέξοδο που περιέγραφε η μελέτη του Φον Φέρστερ. Η πρόβλεψη, ωστόσο, εξακολουθεί να παρουσιάζει επιστημονικό ενδιαφέρον, καθώς αναδεικνύει τους περιορισμούς των μαθηματικών μοντέλων όταν επιχειρούν να περιγράψουν το μακρινό μέλλον βασιζόμενα αποκλειστικά στις τάσεις του παρελθόντος.

Η Παρασκευή δεν είναι η πρώτη προφητεία για το τέλος του κόσμου

Φυσικά, η Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2026 δεν είναι η πρώτη ημερομηνία που έχει συνδεθεί με το υποτιθέμενο τέλος του κόσμου, καθώς ήδη από το 1910 επικράτησε εκτεταμένος πανικός σχετικά με τον κομήτη του Χάλεϊ.

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Οι εφημερίδες προειδοποιούσαν για δηλητηριώδη αέρια στην ουρά του που θα μπορούσαν να αφανίσουν κάθε μορφή ζωής. Ορισμένοι έμποροι εκμεταλλεύτηκαν αυτόν τον φόβο και πωλούσαν αντιασφυξιογόνες μάσκες, προστατευτικά χάπια ή ακόμη και «ομπρέλες κομητών». Τελικά, ο κομήτης πέρασε και δεν συνέβη απολύτως τίποτα.

Αργότερα, ακολούθησαν κι άλλες παρόμοιες ημερομηνίες. Ένας Αμερικανός ραδιοφωνικός ιεροκήρυκας προέβλεψε την Ημέρα της Κρίσεως για τις 21 Μαΐου 2011. Στις 21 Δεκεμβρίου 2012 ολοκληρώθηκε ένας κύκλος του ημερολογίου των Μάγια, γεγονός που πολλοί ερμήνευσαν επίσης ως το τέλος του κόσμου.

Το 1910, η εμφάνιση του κομήτη του Χάλεϊ προκάλεσε εκτεταμένη ανησυχία. Δημοσιεύματα προειδοποιούσαν ότι δηλητηριώδη αέρια από την ουρά του θα μπορούσαν να αφανίσουν τη ζωή στη Γη. Ο φόβος έφτασε σε τέτοιο σημείο, ώστε ορισμένοι έμποροι εκμεταλλεύθηκαν την κατάσταση, πουλώντας αντιασφυξιογόνες μάσκες, προστατευτικά χάπια, ακόμη και ειδικές «ομπρέλες για κομήτες». Ο κομήτης, ωστόσο, πέρασε χωρίς να συμβεί η καταστροφή που φοβόταν η ανθρωπότητα.

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Περισσότερο από έναν αιώνα αργότερα, ένας Αμερικανός ραδιοφωνικός ιεροκήρυκας προέβλεψε την Ημέρα της Κρίσεως για τις 21 Μαΐου 2011. Στις 21 Δεκεμβρίου 2012 ολοκληρώθηκε ένας κύκλος του ημερολογίου των Μάγια, γεγονός που πολλοί ερμήνευσαν επίσης ως το τέλος του κόσμου.

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Και στις δύο περιπτώσεις, οι καταστροφικές προβλέψεις διαψεύστηκαν. Και η ανθρωπότητα αν και έχει ιδιαίτερη τάση στην αυτοκαταστροφή, συνεχίζει να επιβιώνει, αποτελώντας, την ίδια στιγμή, ευλογία και κατάρα για το μέλλον!

Πηγή: Euronews

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