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Το συγκεκριμένο τραγούδι προοριζόταν αρχικά για παλαιότερη δισκογραφική συνεργασία του καλλιτέχνη με την Άννα Βίσση.

Η Άννα Βίσση συνεχίζει τις δικές της επαγγελματικές δραστηριότητες και ετοιμάζεται να ηχογραφήσει νέα κομμάτια σε στούντιο της Νέας Υόρκης και του Λος Άντζελες.

Οι δύο καλλιτέχνες ακολουθούν πλέον αυτόνομες πορείες μετά τη λήξη της μακρόχρονης καλλιτεχνικής τους συνεργασίας και του κοινού τους δισκογραφικού σχεδιασμού.

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Τον γύρο του διαδικτύου κάνει εδώ και λίγες ώρες η πληροφορία πως ο Νίκος Καρβέλας ηχογράφησε ένα τραγούδι το οποίο προοριζόταν για τον πρώτο δίσκο που θα κυκλοφορούσε με την Άννα Βίσση στη Vission Music.

Ο τίτλος του είναι «Καλημέρα» και η ανακοίνωσή του έγινε το πρωί της Τρίτης, πριν συμπληρωθεί ένα 24ωρο από την ανάρτηση της Άννας Βίσση που τη δείχνει να έχει επιστρέψει στο στούντιο ηχογράφησης κάνοντας demo κομμάτια που της έχουν στείλει άλλοι δημιουργοί- κάποιοι από αυτούς είχαν φροντίσει να αυτοπροταθούν ενώ άλλοι είχαν δεχτεί διερευνητική προσέγγιση από τους στενούς της συνεργάτες.

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Σύμφωνα με πληροφορίες της HuffPost, ο Νίκος Καρβέλας δεν ερμήνευσε τραγούδι που είχε γράψει για την Άννα Βίσση καθώς είχε αποφασίσει να κυκλοφορήσει έναν νέο δίσκο με ρεμπέτικα τραγούδια πριν από το καλλιτεχνικό τους διαζύγιο. Φυσικά ως συνθέτης και στιχουργός των ακυκλοφόρητων κομματιών της πρώην καλλιτεχνικής του μούσας έχει κάθε δικαιώμα να τα κυκλοφορήσει μόνος του στο μέλλον ή να τα χαρίσει σε άλλον ερμηνευτή ή ερμηνεύτρια.

Ο Νίκος Καρβέλας «δεν μπαίνει σε καλούπια»

Στην ανάρτησή της, η Panik Entertainment γράφει: «Ο Νίκος Καρβέλας παρουσιάζει το νέο τραγούδι “Καλημέρα”, που κυκλοφορεί από την NK Music– A Member Of Panik Entertainment Group.

Το “Καλημέρα”, ένα τραγούδι με ρεμπέτικη ψυχή, αποτελεί προπομπό του νέου album που ετοιμάζει ο Νίκος Καρβέλας.

Με την αστείρευτη έμπνευση, την ανατρεπτική του σκέψη και τη μοναδική του ικανότητα να επαναπροσδιορίζει τους ήχους, ο Νίκος Καρβέλας αποδεικνύει για ακόμη μία φορά πως η καλλιτεχνική ιδιοφυΐα δεν μπαίνει σε καλούπια.

Την ίδια στιγμή η Άννα Βίσση δεν έχει χάσει τον καλλιτεχνικό της ενθουσιασμό για τα νέα της δισκογραφικά βήματα, στη «μετά Καρβέλα» εποχή, και, όπως ακούστηκε στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα, θα μπει σε στούντιο ηχογράφησης πολύ σύντομα στη Νέα Υόρκη, όπου θα βρίσκεται από την επόμενη εβδομάδα.

Πηγή από το περιβάλλον της μάλιστα αποκαλύπτει ότι η Άννα Βίσση θα ηχογραφήσει κομμάτια και σε στούντιο του Λος Άντζελες, όπου θα βρεθεί μετά τη Νέα Υόρκη. Η πόλη των Αγγέλων έχει εξάλλου ιδιαίτερη σημασία για την Ελληνίδα σταρ αφού εκεί είχε μετακομίσει για ένα μεγάλο διάστημα πριν από 20 χρόνια την εποχή που ο Νίκος Καρβέλας δεν ήταν και πάλι μέρος της ζωής της.