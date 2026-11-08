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Με συνολικά επτά νέα ρεκόρ, δύο διαδρομής και πέντε διοργάνωσης σε όλους τους αγώνες του διημέρου, ολοκληρώθηκε ο 43ος Αυθεντικός Μαραθώνιος της Αθήνας, αφήνοντας πίσω του έντονες συγκινήσεις και μοναδικές στιγμές.

Από τις πρώτες πρωινές ώρες, χιλιάδες θεατές είχαν γεμίσει τις κερκίδες του Παναθηναϊκού Σταδίου, περιμένοντας να υποδεχθούν και να χειροκροτήσουν τους δρομείς που ολοκλήρωναν τη μαραθώνια διαδρομή.

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Η προσέλευση των αθλητών στο Καλλιμάρμαρο συνεχίστηκε μέχρι και τη δύση του ήλιου, με το τελευταίο κομμάτι της διοργάνωσης να προσφέρει μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή. Στις 18:15, πέρασε τη γραμμή του τερματισμού και ο τελευταίος δρομέας του 43ου Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας.

Πρόκειται για τον Ιδομενέα Αβραμάκη, έναν έμπειρο δρομέα που έχει συμμετάσχει σε περισσότερους από 54 Μαραθωνίους.

Ο 75χρονος ξεχώρισε για ακόμη μία φορά, καθώς κάλυψε ολόκληρη τη μαραθώνια διαδρομή φορώντας αρχαιοελληνική ενδυμασία και τρέχοντας χωρίς παπούτσια.

Στον τερματισμό του στο Παναθηναϊκό Στάδιο τον υποδέχθηκε η πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ, Σοφία Σακοράφα, η οποία του απένειμε το μετάλλιο του αγώνα και τον συνεχάρη για την επιμονή και την αποφασιστικότητά του να ολοκληρώσει τη διαδρομή.

Μετά τον τερματισμό του, ο Ιδομενέας Αβραμάκης θέλησε να στείλει το δικό του μήνυμα, προτρέποντας τους ανθρώπους να εντάξουν τη γυμναστική και την άσκηση στην καθημερινότητά τους. Μάλιστα, αναφέρθηκε και στο προσωπικό του σύνθημα, το οποίο συνοψίζει τη φιλοσοφία ζωής του: «Τρέξε για να μην σε τρέχουν».

Η παρουσία του 75χρονου δρομέα αποτέλεσε μία από τις ξεχωριστές στιγμές του 43ου Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας, σε μια διοργάνωση που ολοκληρώθηκε με επτά ρεκόρ και χιλιάδες συμμετοχές, αναδεικνύοντας για ακόμη μία χρονιά τη δύναμη της προσπάθειας, της επιμονής και της αγάπης για τον αθλητισμό.