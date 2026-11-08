Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις παραμένουν σε ισχύ σε κεντρικές οδικές αρτηρίες της Αθήνας την Κυριακή 8 Νοεμβρίου, λόγω της διεξαγωγής του 43ου Αυθεντικού Μαραθωνίου.

Οι περισσότερες απαγορεύσεις αναμένεται να αρθούν σταδιακά μεταξύ 18:30 και 19:30, ενώ σε ορισμένα σημεία τα μέτρα θα διατηρηθούν έως αργά το βράδυ ή έως το πρωί της Δευτέρας.

Η Ελληνική Αστυνομία έχει προχωρήσει σε αποκλεισμούς δρόμων γύρω από το Παναθηναϊκό Στάδιο, καθώς και στις λεωφόρους Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου και Μεσογείων.

Οι αρχές συνιστούν στους οδηγούς να αποφεύγουν τις περιοχές με περιορισμούς και να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των τροχονόμων για την ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας.

Οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται για τις εξελίξεις στο οδικό δίκτυο μέσω του ειδικού Κέντρου Επιχειρήσεων Μαραθωνίου.

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Σε ισχύ παραμένουν το απόγευμα της Κυριακής 8 Νοεμβρίου κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε κεντρικές οδικές αρτηρίες της Αθήνας, εξαιτίας της διεξαγωγής του 43ου Αυθεντικού Μαραθωνίου.

Αν και το προβλεπόμενο ωράριο των πρωινών αποκλεισμών σε αρκετούς δρόμους του κέντρου έχει ήδη ολοκληρωθεί, εξακολουθούν να ισχύουν περιορισμοί στην κυκλοφορία γύρω από το Παναθηναϊκό Στάδιο, καθώς και στις λεωφόρους Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου και Μεσογείων, αλλά και σε άλλα σημεία του οδικού δικτύου.

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Με βάση τον σχεδιασμό της Ελληνικής Αστυνομίας, οι περισσότερες κυκλοφοριακές απαγορεύσεις αναμένεται να αρθούν από τις 18:30 έως τις 19:30. Ωστόσο, σε ορισμένους δρόμους τα μέτρα θα διατηρηθούν μέχρι αργά το βράδυ της Κυριακής ή ακόμη και έως τις 08:00 το πρωί της Δευτέρας 9 Νοεμβρίου.

Μαραθώνιος Αθήνας: Οι δρόμοι που παραμένουν κλειστοί έως τις 18:30

Μέχρι τις 18:30 της Κυριακής προβλέπονται διακοπές κυκλοφορίας στα παρακάτω σημεία:

Βασιλίσσης Σοφίας: Από τη λεωφόρο Βασιλίσσης Αμαλίας έως την οδό Ζαχάρωφ, και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Από τη λεωφόρο Βασιλίσσης Αμαλίας έως την οδό Ζαχάρωφ, και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Λεωφόρος Μεσογείων: Από τον Σταυρό Αγίας Παρασκευής έως την Κατεχάκη, καθώς και από την Κατεχάκη έως τον Πύργο Αθηνών.

Από τον Σταυρό Αγίας Παρασκευής έως την Κατεχάκη, καθώς και από την Κατεχάκη έως τον Πύργο Αθηνών. Ριζάρη: Στο τμήμα μεταξύ της Βασιλίσσης Σοφίας και της Βασιλέως Κωνσταντίνου.

Στο τμήμα μεταξύ της Βασιλίσσης Σοφίας και της Βασιλέως Κωνσταντίνου. Βασιλέως Γεωργίου Β΄: Από τη Βασιλέως Κωνσταντίνου έως τη Ρηγίλλης.

Από τη Βασιλέως Κωνσταντίνου έως τη Ρηγίλλης. Μελεάγρου: Μεταξύ των οδών Βασιλέως Κωνσταντίνου και Ησιόδου.

Μεταξύ των οδών Βασιλέως Κωνσταντίνου και Ησιόδου. Κλεάνθους: Από τη Βασιλέως Κωνσταντίνου έως τη Βασιλέως Γεωργίου Β΄.

Από τη Βασιλέως Κωνσταντίνου έως τη Βασιλέως Γεωργίου Β΄. Φειδιππίδου: Στο τμήμα από τη Μιχαλακοπούλου έως την Κηφισίας.

Στο τμήμα από τη Μιχαλακοπούλου έως την Κηφισίας. Μιχαλακοπούλου: Από την οδό Ιλισίων έως τη λεωφόρο Μεσογείων.

Από την οδό Ιλισίων έως τη λεωφόρο Μεσογείων. Λεωφόρος Κηφισίας: Μεταξύ της Πανόρμου και της λεωφόρου Αλεξάνδρας.

Μεταξύ της Πανόρμου και της λεωφόρου Αλεξάνδρας. Λεωφόρος Αλεξάνδρας: Στο τμήμα από την Πανόρμου έως την Κηφισίας.

Στο τμήμα από την Πανόρμου έως την Κηφισίας. Θηβών: Από τη Μικράς Ασίας έως τη Λεβαδείας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τη Μεσογείων.

Ποιοι δρόμοι θα είναι κλειστοί έως τις 19:30

Μέχρι τις 19:30 αναμένεται να διαρκέσουν οι κυκλοφοριακές απαγορεύσεις στις εξής οδούς:

Λεωφόρος Βασιλέως Κωνσταντίνου: Σε ολόκληρο το μήκος της, και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Σε ολόκληρο το μήκος της, και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Αρδηττού: Σε όλο το μήκος της, και στα δύο ρεύματα.

Σε όλο το μήκος της, και στα δύο ρεύματα. Λεωφόρος Βασιλίσσης Όλγας: Σε ολόκληρο το μήκος της, και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Σε ολόκληρο το μήκος της, και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Αρχιμήδους: Στο τμήμα μεταξύ της πλατείας Πλαστήρα και της οδού Μ. Μουσούρου.

Για τις τρεις πρώτες οδούς, οι απαγορεύσεις επεκτείνονται, όπου προβλέπεται από την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., και στις κάθετες οδούς έως την πρώτη παράλληλη.

Οι δρόμοι που θα παραμείνουν κλειστοί έως τις 22:00

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τον 43ο Αυθεντικό Μαραθώνιο δεν θα αρθούν ταυτόχρονα σε όλο το οδικό δίκτυο. Συγκεκριμένα, μέχρι τις 22:00 το βράδυ της Κυριακής θα συνεχιστούν οι περιορισμοί:

Στην οδό Μ. Μουσούρου: Σε όλο το μήκος της.

Σε όλο το μήκος της. Στην Αρδηττού: Από τη λεωφόρο Βουλιαγμένης έως τη λεωφόρο Βασιλίσσης Όλγας, στο ρεύμα προς Ευαγγελισμό.

Από τη λεωφόρο Βουλιαγμένης έως τη λεωφόρο Βασιλίσσης Όλγας, στο ρεύμα προς Ευαγγελισμό. Στη Βασιλέως Κωνσταντίνου: Από τη Βασιλίσσης Όλγας έως την Ερατοσθένους, στο ρεύμα προς Ευαγγελισμό. Στο συγκεκριμένο τμήμα προβλέπεται ειδική δυνατότητα διέλευσης για οχήματα με ύψος έως 2,50 μέτρα.

Ποιοι δρόμοι θα παραμείνουν κλειστοί έως το πρωί της Δευτέρας

Ορισμένες κυκλοφοριακές απαγορεύσεις θα συνεχιστούν και μετά τα μεσάνυχτα. Ειδικότερα, έως τις 08:00 το πρωί της Δευτέρας (09/11) θα παραμείνουν κλειστοί:

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Ηρώδου Αττικού: Σε όλο το μήκος της.

Σε όλο το μήκος της. Βασιλέως Γεωργίου Β΄: Από τη Ρηγίλλης έως την Ηρώδου Αττικού.

Οι συγκεκριμένοι περιορισμοί αφορούν και τις κάθετες οδούς έως την πρώτη παράλληλη.

Σε ποιους δρόμους έχει ολοκληρωθεί το προγραμματισμένο ωράριο αποκλεισμού

Σύμφωνα με τον αρχικό προγραμματισμό, στις 13:00 είχε προβλεφθεί η λήξη των κυκλοφοριακών απαγορεύσεων σε αρκετούς κεντρικούς δρόμους της Αθήνας. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η Πανεπιστημίου, η Σταδίου, η Ακαδημίας, η Φιλελλήνων και η λεωφόρος Βασιλίσσης Αμαλίας, καθώς και τμήμα της λεωφόρου Συγγρού.

Κατά συνέπεια, οι συγκεκριμένοι δρόμοι δεν περιλαμβάνονται στους προγραμματισμένους αποκλεισμούς που ισχύουν από τις 17:00 και μετά, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αποκλείεται η εφαρμογή πρόσθετων ή επιμέρους κυκλοφοριακών μέτρων από την Τροχαία.

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Η Ελληνική Αστυνομία συνιστά στους οδηγούς να αποφεύγουν τις μετακινήσεις στις περιοχές όπου εξακολουθούν να ισχύουν περιορισμοί και να συμμορφώνονται με τις οδηγίες των τροχονόμων.

Για την ενημέρωση των πολιτών σχετικά με τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λειτουργεί έως τις 20:00 το Κέντρο Επιχειρήσεων Μαραθωνίου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα 210 8708 237, 210 8708 238 και 210 8708 239.

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