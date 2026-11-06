Ο Γιώργος Λιβάνης και η Ανδρομάχη στον γάμο τους το 2025.

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Το ζευγάρι είχε προχωρήσει σε γάμο και βάφτιση του γιου του τον περασμένο Οκτώβριο, χωρίς ωστόσο να συμπληρώσει έναν χρόνο κοινής πορείας.

Οι δύο πλευρές δήλωσαν ότι έλαβαν την απόφαση από κοινού, διατηρώντας αμοιβαίο σεβασμό και εκτίμηση για το μέλλον.

Παρά τον χωρισμό, οι γονείς παραμένουν προσηλωμένοι στην ανατροφή του παιδιού τους, μεριμνώντας από κοινού για την ψυχική του ηρεμία.

Τέλος, το ζευγάρι ζήτησε από τα μέσα ενημέρωσης να επιδείξουν διακριτικότητα και να σεβαστούν την ιδιωτικότητα της οικογένειάς τους.

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Μετά από αρκετούς μήνες φημών γύρω από τον γάμο τους, το μεσημέρι της Παρασκευής ο Γιώργος Λιβάνης και η Ανδρομάχη ανακοίνωσαν επίσημα το τέλος του γάμου τους. Το ζευγάρι είχε παντρευτεί και είχε βαφτίσει τον γιο του τον περασμένο Οκτώβριο, ενώ από τις αρχές του καλοκαιριού είχε αρχίσει να ακούγεται έντονα ότι περνάνε σοβαρή κρίση στη σχέση τους, χωρίς κανένας από τους δύο να επιβεβαιώνει ή να διαψεύδει τα δημοσιεύματα.

Ανδρομάχη- Λιβάνης: Η επιστολή των δικηγόρων τους στα Μέσα

Αθήνα, 6 Νοεμβρίου 2026

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Θέμα: Δήλωση σχετικά με την προσωπική ζωή της Ανδρομάχης και του Γιώργου Λιβάνη

Η Ανδρομάχη και ο Γιώργος Λιβάνης επιθυμούν να θέσουν υπόψη των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, έντυπου και ηλεκτρονικού Τύπου, ότι, έπειτα από κοινή απόφαση, την οποία έλαβαν μέσα σε κλίμα απόλυτης συνεννόησης, αμοιβαίας κατανόησης και σεβασμού, επέλεξαν να ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους στην προσωπική τους ζωή.

Η Ανδρομάχη και ο Γιώργος εξακολουθούν και θα εξακολουθήσουν να πορεύονται με την ίδια βαθιά εκτίμηση και τον ίδιο αμοιβαίο σεβασμό, στοιχεία που χαρακτήρισαν την κοινή τους διαδρομή.

Είναι αυτονόητο ότι παραμένουν πρωτίστως προσηλωμένοι στην ανατροφή του παιδιού τους, για την ευτυχία, την προστασία και την ψυχική του ηρεμία, για τα οποία θα συνεχίσουν να μεριμνούν από κοινού, με αμείωτη αγάπη, στοργή και φροντίδα.

Το ζευγάρι δεν πρόλαβε να συμπληρώσει έναν χρόνο γάμου.

Με την ευκαιρία αυτή, παρακαλούμε θερμά τους εκπροσώπους των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης να επιδείξουν την απαραίτητη διακριτικότητα και ευαισθησία, σεβόμενοι την προσωπική και οικογενειακή ζωή της Ανδρομάχης και του Γιώργου Λιβάνη και πρωτίστως, την ιδιωτικότητα του ανήλικου τέκνου τους.

Είναι βέβαιο ότι θα γίνει σεβαστή η επιθυμία τους να διαφυλάξουν αυτή την ιδιαίτερα προσωπική περίοδο της ζωής τους, μακριά από τη δημοσιότητα.

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Για την Ανδρομάχη: Η Πληρεξούσια Δικηγόρος, Ανναμπέλα Χ. Θεοχαροπούλου, Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω

Για τον Γιώργο Λιβάνη: Η Πληρεξούσια Δικηγόρος, Τιτίκα Νικέα-Μουράτογλου, Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω

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