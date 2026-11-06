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Ένας ναυτικός σκοτώθηκε σε μια έκρηξη που πιστεύεται ότι προκλήθηκε από επίθεση με πύραυλο σε δεξαμενόπλοιο πετρελαιοειδών στον Κόλπο την Πέμπτη, δήλωσε την Παρασκευή ο διαχειριστής του πλοίου.

Το δεξαμενόπλοιο MT Velos έπλεε άφορτο προς το Μπαχρέιν όταν χτυπήθηκε, δήλωσε η ελληνική εταιρεία διαχείρισης Velos Tankers σε ανακοίνωσή της.

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«Η εταιρεία είναι βαθιά λυπημένη που αναφέρει τον θάνατο ενός από τους ναυτικούς της, ο οποίος βρέθηκε σοβαρά τραυματισμένος πάνω στο πλοίο αφού αρχικά είχε αναφερθεί εξαφανισμένος μετά την έκρηξη», ανέφερε.