Ένας ναυτικός σκοτώθηκε σε μια έκρηξη που πιστεύεται ότι προκλήθηκε από επίθεση με πύραυλο σε δεξαμενόπλοιο πετρελαιοειδών στον Κόλπο την Πέμπτη, δήλωσε την Παρασκευή ο διαχειριστής του πλοίου.
Το δεξαμενόπλοιο MT Velos έπλεε άφορτο προς το Μπαχρέιν όταν χτυπήθηκε, δήλωσε η ελληνική εταιρεία διαχείρισης Velos Tankers σε ανακοίνωσή της.
«Η εταιρεία είναι βαθιά λυπημένη που αναφέρει τον θάνατο ενός από τους ναυτικούς της, ο οποίος βρέθηκε σοβαρά τραυματισμένος πάνω στο πλοίο αφού αρχικά είχε αναφερθεί εξαφανισμένος μετά την έκρηξη», ανέφερε.