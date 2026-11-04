Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Σε μια συνέντευξη χωρίς περιστροφές στη HuffPost και τον Τέρενς Κουίκ, ο πρώην υπουργός και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Άρης Σπηλιωτόπουλος, εξαπολύει σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση Κυριάκου Μητσοτάκη, καταγγέλλοντας μια οικονομική πολιτική που, όπως υποστηρίζει, ευνοεί τους ισχυρούς και εξαντλεί τη μεσαία τάξη.

Παράλληλα, αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο επιστροφής του στην ενεργό πολιτική, ακόμη και μέσα από έναν νέο σχηματισμό υπό τον Αντώνη Σαμαρά, χωρίς να αποκλείει άλλες πολιτικές επιλογές.

Advertisement

Advertisement

«Η Νέα Δημοκρατία έχει μεταλλαχθεί σε κόμμα Μητσοτάκη»

Ο Άρης Σπηλιωτόπουλος θεωρεί ότι η σημερινή Νέα Δημοκρατία έχει απομακρυνθεί από τις ιδρυτικές αρχές του Κωνσταντίνου Καραμανλή.

«Έχει μεταλλαχθεί σε ένα κόμμα Μητσοτάκη», υποστηρίζει, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι εφαρμόζει νεοφιλελεύθερη πολιτική, απομακρυσμένη από τις ανάγκες της μεσαίας τάξης και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Στην ερώτησή μου εάν θα επέστρεφε στην πολιτική, ξεκαθαρίζει ότι δεν θα το έκανε με τη σημερινή μορφή της ΝΔ.

Για τον Αντώνη Σαμαρά, όμως, αφήνει ανοιχτή την πόρτα:

«Εάν κάνει κόμμα και δούμε αρχές, διακήρυξη και προγραμματικές θέσεις που εκφράζουν τη Νέα Δημοκρατία όπως την ήξερα, προφανώς θα το εξετάσω».

Advertisement

Δεν αποκλείει, μάλιστα, συνεργασία με άλλη πολιτική δύναμη, ακόμη και με αφετηρία την Κεντροαριστερά, εφόσον εκφράζει τη μεσαία τάξη.

«Στην Ελλάδα δεν έχουμε μόνο ακρίβεια, έχουμε αισχροκέρδεια»

Ιδιαίτερα αιχμηρός εμφανίζεται για την οικονομική πολιτική.

Advertisement

«Άλλο η ακρίβεια ως παγκόσμιο φαινόμενο και άλλο η αισχροκέρδεια», τονίζει.

Καταγγέλλει ανεξέλεγκτες αυξήσεις τιμών, υπερκέρδη μεγάλων επιχειρήσεων, τραπεζών και εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων, ενώ επικρίνει τη λειτουργία της ενεργειακής αγοράς.

Στο στόχαστρό του βρίσκεται και η ΔΕΗ, για τις διαφημιστικές δαπάνες και τις χορηγίες της, τις οποίες αντιπαραβάλλει με τους υψηλούς λογαριασμούς των καταναλωτών.

Advertisement

Ακόμη σκληρότερη είναι η κριτική του στην επιδοματική πολιτική.

«Φτάσαμε να θεωρούμε την ελεημοσύνη της κυβέρνησης ανάσα ζωής», δηλώνει, ζητώντας αντί επιδομάτων ένα γενναίο πρόγραμμα παραγωγικών επενδύσεων και δημιουργίας θέσεων εργασίας.

«Το 75% ζητά αλλαγή, αλλά η αντιπολίτευση είναι κατακερματισμένη»

Advertisement

Ο πρώην υπουργός θεωρεί ανέφικτη, με τα σημερινά δεδομένα, την αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας.

Advertisement

Επικαλείται δημοσκοπικά ευρήματα που, σύμφωνα με την ανάλυσή του, αποτυπώνουν δυσαρέσκεια της τάξης του 70%-75%.

Ωστόσο, επιρρίπτει ευθύνες και στην αντιπολίτευση, κατηγορώντας τους επικεφαλής των κομμάτων ότι προστατεύουν τα προσωπικά τους «φέουδα», αντί να διαμορφώσουν αξιόπιστη εναλλακτική κυβερνητική πρόταση.

«Η ήττα Τραμπ αλλάζει τις διεθνείς ισορροπίες»

Advertisement

Σχολιάζοντας τις αμερικανικές ενδιάμεσες εκλογές, ο Άρης Σπηλιωτόπουλος χαρακτηρίζει την επικράτηση των Δημοκρατικών «τσουνάμι» και εκτιμά ότι ο Ντόναλντ Τραμπ πληρώνει το κόστος ζωής, τη ρητορική του και τον πόλεμο στο Ιράν. Η επικράτηση των Δημοκρατικών στο Κογκρέσο καταγράφεται και από τα αμερικανικά πρακτορεία.

Προειδοποιεί, πάντως, ότι ο Αμερικανός πρόεδρος μπορεί είτε να υποχωρήσει είτε να γίνει περισσότερο επιθετικός.

Για Ελλάδα και Κύπρο εκτιμά ότι οι νέες ισορροπίες στο Κογκρέσο ενδέχεται να λειτουργήσουν θετικά, περιορίζοντας πιθανές φιλοτουρκικές επιλογές της Ουάσιγκτον, ιδιαίτερα στο ζήτημα των F-35.

«Ο βουλευτής δεν μπορεί να είναι ένας αριθμός»

Στο τέλος της συζήτησης, ο Άρης Σπηλιωτόπουλος υπερασπίζεται την ανεξαρτησία της πολιτικής συνείδησης.

«Δεν μπορεί ο βουλευτής να είναι ένας αριθμός που αθροίζεται στο 151», επισημαίνει.

Σήμερα δραστηριοποιείται στην πολιτική επικοινωνία, στις ποιοτικές έρευνες και στη συμβουλευτική.

Και επιμένει ότι η χώρα χρειάζεται πολιτική αλλαγή με κοινωνική δικαιοσύνη, ισχυρή μεσαία τάξη και εξωτερική πολιτική με μεγαλύτερη αυτονομία και αποφασιστικότητα.