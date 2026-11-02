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Το προσωπικό διεκδικεί την υπογραφή νέας κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, ουσιαστικές μισθολογικές αυξήσεις και την άμεση πρόσληψη μόνιμου υπαλληλικού προσωπικού.

Η κινητοποίηση συμπίπτει με την εκδίκαση στο Εφετείο Αθηνών της προσφυγής της Ομοσπονδίας Συνδικάτων Μεταφορών Ελλάδας κατά διαιτητικής απόφασης που ακύρωσε προηγούμενες μισθολογικές αυξήσεις.

Οι εργαζόμενοι καταγγέλλουν τις διοικήσεις των ΚΤΕΛ για αδιαλλαξία και καλούν τους συναδέλφους τους σε μαζική συμμετοχή στη διεκδίκηση αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας.

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Απεργία στα ΚΤΕΛ αύριο Τρίτη 3 Νοεμβρίου 2026. Οι εργαζόμενοι στα αστικά και υπεραστικά ΚΤΕΛ ολόκληρης της χώρας θα κάνουν24ωρη απεργία. Η κινητοποίηση αναμένεται να προκαλέσει σημαντικά προβλήματα και καθυστερήσεις στο επιβατικό κοινό, καθώς τα λεωφορεία θα παραμείνουν ακινητοποιημένα.

Οι εργαζόμενοι στα ΚΤΕΛ διεκδικούν άμεσα την υπογραφή νέας κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (ΣΣΕ), ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς τους, καθώς και τη διασφάλιση των υφιστάμενων θέσεων εργασίας. Παράλληλα, βασικό αίτημα αποτελεί η επιπλέον στελέχωση των υπηρεσιών με μόνιμο υπαλληλικό προσωπικό, ώστε να καλυφθούν τα μεγάλα οργανικά κενά. Τα Αίτημα της ΟΣΜΕ για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας.

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Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση που εξέδωσε η Ομοσπονδία Συνδικάτων Μεταφορών Ελλάδας (ΟΣΜΕ), στην οποία συσπειρώνονται όλες οι ειδικότητες των εργαζομένων στα ΚΤΕΛ, η υπογραφή μιας νέας ΣΣΕ είναι επιτακτική. Η ομοσπονδία τονίζει ότι η νέα σύμβαση πρέπει να ρυθμίζει δίκαια τους όρους αμοιβής και εργασίας για όλο το προσωπικό. Όπως επισημαίνουν οι οδηγοί και το υπαλληλικό προσωπικό, οι αποδοχές τους παραμένουν καθηλωμένες και «παγωμένες» εδώ και 17 ολόκληρα χρόνια. Την ίδια στιγμή, οι εργαζόμενοι ξεκαθαρίζουν ότι μόνο με την άμεση πρόσληψη μόνιμου προσωπικού θα μπει ένα τέλος στην υποβάθμιση του επαγγέλματός τους.

Η Δικαστική Διαμάχη στο Εφετείο Αθηνών

Η ημέρα της πανελλαδικής απεργίας στα ΚΤΕΛ δεν επιλέχθηκε τυχαία. Συμπίπτει χρονικά με την εκδίκαση της προσφυγής της Ομοσπονδίας στο Εφετείο Αθηνών. Με τη δικαστική αυτή κίνηση, η ΟΣΜΕ ζητά την ακύρωση της υπ’ αριθμ. 8/2026 Διαιτητικής Απόφασης της Πενταμελούς Επιτροπής Διαιτησίας του Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας (ΟΜΕΔ).

Η Πενταμελής Επιτροπή Διαιτησίας ακύρωσε την πρωτοβάθμια απόφαση της Τριμελούς Επιτροπής του Μαΐου του 2026, η οποία προέβλεπε ορισμένες στοιχειώδεις αυξήσεις. Η επιτροπή απέρριψε την προσφυγή των εργαζομένων ως «απαράδεκτη», αφήνοντας εκατοντάδες οικογένειες χωρίς καμία ουσιαστική μισθολογική και θεσμική κάλυψη μέσα στην τρέχουσα οικονομική συγκυρία.

Σκληρή Ανακοίνωση των Εργαζομένων κατά των Ιδιοκτητών ΚΤΕΛ

Οι εργαζόμενοι εξαπολύουν δριμεία επίθεση στις διοικήσεις των αστικών και υπεραστικών ΚΤΕΛ. Όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά, οι ιδιωτικές αυτές επιχειρήσεις «λυμαίνονται υπό διαχρονική κυβερνητική κάλυψη, το δημόσιο έργο της συγκοινωνίας της χώρας μη σεβόμενες το μόχχο των χιλιάδων εργαζομένων». Συμπληρώνουν μάλιστα πως οι ιδιοκτήτες δεν εμφανίζονται διατεθειμένοι να παραχωρήσουν ούτε το ελάχιστο μέρος από τα κέρδη που απολαμβάνουν επί σχεδόν ογδόντα χρόνια.

Η ΟΣΜΕ απευθύνει μαζικό κάλεσμα σε όλους τους συναδέλφους της χώρας να δώσουν δυναμικό παρών στην αυριανή πανελλαδική απεργία, διεκδικώντας αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και δίκαιες αμοιβές.