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Το ζευγάρι παντρεύτηκε παράνομα το 2017 και απέκτησε έναν γιο, προκαλώντας την παρέμβαση των Αρχών για αιμομιξία και την επιβολή δικαστικής απαγόρευσης επικοινωνίας.

Μετά την απόφαση της Κέιτι να διακόψει οριστικά τη σχέση τους, ο Στίβεν Πλαντλ δολοφόνησε τον επτά μηνών γιο τους, καθώς και την Κέιτι με τον θετό της πατέρα.

Η τραγωδία ολοκληρώθηκε με τον εντοπισμό του δράστη νεκρού από αυτοκτονία μέσα στο αυτοκίνητό του, μετά την αποκάλυψη των εγκλημάτων.

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Η Κέιτι Φάσκο μεγάλωσε στο Ντόβερ της Νέας Υόρκης, γνωρίζοντας ότι ήταν υιοθετημένη. Οι θετοί γονείς της, Άντονι και Κέλι Φάσκο, τη μεγάλωσαν σε ένα οικογενειακό περιβάλλον μακριά από τους βιολογικούς της συγγενείς. Όσοι τη γνώριζαν την περιέγραφαν ως ένα ήσυχο και δημιουργικό κορίτσι, με αγάπη για την τέχνη και όνειρα για το μέλλον.

Οι βιολογικοί γονείς της ήταν ο Στίβεν Πλαντλ και η Αλίσα Πλαντλ. Κατά τη γέννησή της είχε πάρει το όνομα Ντενίζ Πλαντλ, αλλά δόθηκε για υιοθεσία όταν ήταν ακόμη βρέφος.

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Το 2016, λίγο μετά τη συμπλήρωση των 18 χρόνων της, η Κέιτι αποφάσισε να αναζητήσει τους βιολογικούς της γονείς. Τους εντόπισε μέσω των κοινωνικών δικτύων και σύντομα ήρθε σε επαφή μαζί τους. Η πρώτη συνάντηση ήταν συγκινητική και η νεαρή άρχισε να περνά όλο και περισσότερο χρόνο μαζί τους. Μάλιστα, αποφάσισε να μετακομίσει στη Βιρτζίνια, ώστε να βρίσκεται κοντά στη βιολογική της οικογένεια.

Η σχέση με τον πατέρα της και η αποκάλυψη της μητέρας

Η επανασύνδεση της Κέιτι με τους βιολογικούς της γονείς συνέπεσε με μια δύσκολη περίοδο στον γάμο του Στίβεν και της Αλίσα. Η τελευταία άρχισε να παρατηρεί ότι η σχέση του συζύγου της με την κόρη τους γινόταν ολοένα και πιο στενή, γεγονός που της προκάλεσε υποψίες.

Το 2017, η Αλίσα φέρεται να ανακάλυψε, διαβάζοντας το ημερολόγιο ενός από τα μικρότερα παιδιά της οικογένειας, ότι ο Στίβεν και η Κέιτι είχαν αναπτύξει ερωτική σχέση. Επιπλέον, διαπίστωσε ότι η νεαρή ήταν έγκυος.

Όταν ζήτησε εξηγήσεις από τον σύζυγό της, εκείνος επιβεβαίωσε όσα είχε ανακαλύψει. Η Αλίσα απομακρύνθηκε από την οικογένεια και απευθύνθηκε στις Αρχές.

Παρά την αποκάλυψη και τις αντιδράσεις, η σχέση του Στίβεν με την Κέιτι συνεχίστηκε. Τον Ιούλιο του 2017 οι δυο τους παντρεύτηκαν στο Μέριλαντ, δηλώνοντας στα σχετικά έγγραφα ότι δεν ήταν συγγενείς.

Λίγους μήνες αργότερα γεννήθηκε ο γιος τους, Bennett. Έτσι δημιουργήθηκε μια πρωτοφανής οικογενειακή συνθήκη: ο Στίβεν ήταν ταυτόχρονα πατέρας και παππούς του παιδιού, ενώ η Κέιτι ήταν μητέρα και αδελφή του.

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Οι συλλήψεις και η απομάκρυνση της Κέιτι από τον Στίβεν

Στις αρχές του 2018 η υπόθεση πήρε δικαστικές διαστάσεις. Οι Αρχές εξέδωσαν εντάλματα και ο Στίβεν με την Κέιτι συνελήφθησαν για αιμομιξία και άλλες σχετικές κατηγορίες.

Στο πλαίσιο της δικαστικής διαδικασίας επιβλήθηκε στους δύο να μην έχουν καμία επικοινωνία μεταξύ τους. Η Κέιτι επέστρεψε στη Νέα Υόρκη και εγκαταστάθηκε ξανά με τους θετούς γονείς της, ενώ την προσωρινή επιμέλεια του μικρού Bennett ανέλαβε η μητέρα του Στίβεν.

Η απομάκρυνση αυτή έδωσε στην Κέιτι την ευκαιρία να επανεξετάσει τη σχέση της με τον βιολογικό της πατέρα. Τελικά αποφάσισε ότι δεν ήθελε να συνεχίσει μαζί του και ότι επιθυμούσε να προχωρήσει τη ζωή της χωρίς εκείνον.

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Του τηλεφώνησε και του ανακοίνωσε την απόφασή της. Η εξέλιξη αυτή προηγήθηκε της τραγωδίας που ακολούθησε μέσα στις επόμενες ώρες.

11 Απριλίου 2018: Ο Στίβεν σκοτώνει τον επτά μηνών γιο του

Στις 11 Απριλίου 2018, ο Στίβεν πήρε τον επτά μηνών Bennett από το σπίτι όπου βρισκόταν με τη μητέρα του. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, τον μετέφερε στην κατοικία του στη Βόρεια Καρολίνα, όπου προκάλεσε τον θάνατό του. Στη συνέχεια έκρυψε τη σορό του βρέφους μέσα σε μια ντουλάπα.

Αμέσως μετά επιβιβάστηκε στο αυτοκίνητό του και ξεκίνησε ένα πολύωρο ταξίδι προς τη Νέα Υόρκη και το Κονέκτικατ. Κατευθυνόταν προς την Κέιτι, η οποία είχε πλέον αποφασίσει να διακόψει κάθε σχέση μαζί του.

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12 Απριλίου 2018: Η ενέδρα στην Κέιτι και τον θετό πατέρα της

Το πρωί της 12ης Απριλίου, η Κέιτι και ο θετός πατέρας της, Άντονι Φάσκο, ξεκίνησαν από το σπίτι τους για να επισκεφθούν τη γιαγιά της. Δεν γνώριζαν ότι ο Στίβεν είχε ήδη φτάσει στην περιοχή και, σύμφωνα με την έρευνα, παρακολουθούσε τις κινήσεις τους.

Όταν το αυτοκίνητό τους σταμάτησε σε διασταύρωση στο Νιου Μίλφορντ του Κονέκτικατ, ο Στίβεν πλησίασε και άνοιξε πυρ εναντίον τους. Η Κέιτι και ο Άντονι σκοτώθηκαν μέσα στο όχημα.

Μετά την επίθεση, ο Στίβεν τηλεφώνησε στη μητέρα του και της αποκάλυψε ότι είχε σκοτώσει την Κέιτι, τον Άντονι και τον μικρό Bennett. Της ζήτησε να καλέσει την αστυνομία, προειδοποιώντας την παράλληλα να μην μπει στο σπίτι του.

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Η γυναίκα ειδοποίησε αμέσως τις Αρχές. Αστυνομικοί έφτασαν στην κατοικία του Στίβεν στη Βόρεια Καρολίνα και εντόπισαν το βρέφος νεκρό μέσα στη ντουλάπα όπου είχε κρυφτεί η σορός του.

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Το τέλος της υπόθεσης με τέσσερις νεκρούς

Την ίδια ώρα, οι Αρχές στο Κονέκτικατ και τη Νέα Υόρκη είχαν ξεκινήσει την αναζήτηση του Στίβεν. Λίγες ώρες αργότερα εντόπισαν το αυτοκίνητό του στο Ντόβερ της Νέας Υόρκης.

Ο ίδιος βρισκόταν μέσα στο όχημα και είχε πεθάνει από αυτοκτονία.

Η υπόθεση είχε πλέον ολοκληρωθεί με τέσσερις νεκρούς: την Κέιτι, τον θετό πατέρα της Άντονι, τον επτά μηνών Bennett και τον ίδιο τον Στίβεν Πλαντλ.

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Αυτό που ξεκίνησε το 2016 ως μια προσπάθεια μιας νεαρής γυναίκας να γνωρίσει τους βιολογικούς της γονείς εξελίχθηκε, μέσα σε λιγότερο από δύο χρόνια, σε μια οικογενειακή τραγωδία που συγκλόνισε τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Με πληροφορίες από People