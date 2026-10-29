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Ο Τζακ Λόουντεν συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ποσοστό προτίμησης σε δημοσκόπηση του ScreenRant, ενώ αποτελεί το αδιαμφισβήτητο φαβορί και στα βρετανικά πρακτορεία στοιχημάτων.

Η διαδικασία επιλογής για την εικοστή έκτη ταινία της σειράς διεξάγεται από τη Νίνα Γκολντ, με την τελική απόφαση να αναμένεται από τα Amazon MGM Studios.

Ο νέος πρωταγωνιστής θα διαδεχθεί τον Ντάνιελ Κρεγκ, ο οποίος ολοκλήρωσε τη θητεία του στον εμβληματικό ρόλο του πράκτορα το 2021.

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«Ξεκάθαρο φαβορί» για τον πολυαναμενόμενο ρόλο του James Bond, μετά την ολοκλήρωση των τελικών δοκιμαστικών που πραγματοποιήθηκαν το Σαββατοκύριακο, θεωρείται ο Τζακ Λόουντεν, όπως μεταδίδει η Daily Mail.

Οι τελικές δοκιμές μπροστά στην κάμερα έγιναν στα Bray Studios, με τον Λόουντεν, τον Κάλουμ Τέρνερ και έναν ηθοποιό η ταυτότητα του οποίου δεν έχει αποκαλυφθεί.

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Παράλληλα, άλλα ονόματα που ακούγονταν έντονα απουσιάζουν από τα τελευταία ρεπορτάζ του κάστινγκ ανάμεσα στους οποίους ο Τζέικομπ Ελόρντι και ο Ρίτσαρντ Μάντεν.

Jack Lowden ‘clear favourite’ for James Bond role after completing final 007 auditions with Callum Turner https://t.co/a79ZFf6ojv October 28, 2026

Τα βρετανικά πρακτορεία στοιχημάτων επίσης θεωρούν τον Λόουντεν ως τον επικρατέστερο υποψήφιο. Οι τελευταίες αποδόσεις φέρουν τον πρωταγωνιστή του «Slow Horses» ως το αδιαμφισβήτητο φαβορί.

Ο συμπρωταγωνιστής του στη σειρά, Γκάρι Όλντμαν έχει δηλώσει την υποστήριξή του στον ηθοποιό ενώ αρκετοί θαυμαστές της σειράς υποστηρίζουν ότι η ερμηνεία του στο «Slow Horses» αποδεικνύει πως είναι ιδανικός για τον 007.

Εκπρόσωποι της εταιρείας στοιχημάτων Ladbrokes δήλωσαν στην εφημερίδα The Sun: «Η κούρσα για τη διαδοχή του Μποντ φαίνεται πως φτάνει στην πιο κρίσιμη καμπή της και οι παίκτες στηρίζουν δυναμικά τον Τζακ Λόουντεν για να πάρει τον ρόλο».

Επίσης, το ScreenRant έθεσε το ερώτημα στο κοινό για τον ιδανικότερο πρωταγωνιστή. Ο Λόουντεν προηγήθηκε με διαφορά συγκεντρώνοντας το 49,8% των ψήφων, ο Τέρνερ ακολούθησε με 13,3%, ενώ ο Ο’Κόνορ βρέθηκε στην τελευταία θέση με 7,1%. Για όσους δεν βρήκαν τον ιδανικό μεταξύ των τριών, η επιλογή «’Αλλος» κατέγραψε 29,8%, παραμένοντας ωστόσο, πολύ πίσω από το εντυπωσιακό προβάδισμα του Σκωτσέζου ηθοποιού.

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Η Νίνα Γκολντ επιστρατεύτηκε για να βοηθήσει στη διαδικασία του κάστινγκ για το 26ο φιλμ με την τελική απόφαση να αναμένεται από την Amazon MGM Studios. Ο σκηνοθέτης του «Dune», Ντενί Βιλνέβ έχει αναλάβει τη σκηνοθεσία σε σενάριο του Στίβεν Νάιτ.

Παράλληλα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι θεωρίες δίνουν και παίρνουν για τον άγνωστο ηθοποιό των δοκιμαστικών, με το όνομα του Τζο Άλγουιν να ξεχωρίζει, σύμφωνα με την Daily Mail. Ένας χρήστης έγραψε: «Η Νίνα Γκολντ γνωρίζει πολύ καλά τον Τζο από τα χρόνια της δραματικής σχολής. Τον επέλεξε για την πρώτη του ταινία, όπως κάνει και τώρα».

Ο νέος Μποντ θα διαδεχτεί τον Ντάνιελ Κρεγκ που ενσάρκωσε τον εμβληματικό πράκτορα κλείνοντας έναν κύκλο πέντε ταινιών το 2021 με το «No Time to Die».

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