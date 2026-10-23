Κάλουμ Τέρνερ, Τζακ Λόουντεν, Τζος Ο'Κόνορ. Οι τρεις ηθοποιοί στους οποίους έχει γίνει πρότση για τον ρόλο του Τζέιμς Μποντ.

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Οι ακροάσεις για τους υποψήφιους ηθοποιούς ξεκινάνε στα τέλη Οκτωβρίου μετά από καθυστέρηση λόγω των αυξημένων επαγγελματικών υποχρεώσεων των ενδιαφερόμενων.

Στη λίστα των υποψηφίων περιλαμβάνονται οι Τζακ Λόουντεν, Κάλουμ Τέρνερ και Τζος Ο' Κόνορ, ενώ αποκλείστηκαν οι Τζακ Ο' Κόνελ και Τζέικομπ Ελόρντι.

Οι επίσημες ανακοινώσεις για τον πρωταγωνιστή της νέας ταινίας αναμένονται να πραγματοποιηθούν από το στούντιο παραγωγής πριν από το τέλος του έτους.

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Η στιγμή για την ανάδειξη του νέου James Bond φαίνεται πως έφτασε. Η διαδικασία επιλογής, η οποία αποδείχθηκε μακρά και απαιτητική, μπαίνει στην τελική φάση της, με την Amazon MGM Studios να προγραμματίζει τα τελευταία δοκιμαστικά μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα.

Σύμφωνα με το Deadline, οι ακροάσεις ενδέχεται να ξεκινήσουν από σήμερα, Παρασκευή 23 Οκτωβρίου. Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το δημοσίευμα -οι οποίες δεν έχουν επιβεβαιωθεί- έχουν γίνει προτάσεις σε τουλάχιστον τέσσερις ηθοποιούς, ανάμεσα στους οποίους είναι οι Τζακ Λόουντεν, Κάλουμ Τέρνερ και Τζος Ο’ Κόνορ.

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Ο Τζακ Ο’ Κόνελ, γνωστός από την ταινία «Sinners» και ο πρωταγωνιστής των «Wuthering Heights», Τζέικομπ Ελόρντι, φαίνεται πως τελικά δεν θα συμμετέχουν, όπως αναφέρει το Hollywood Reporter.

Τα δοκιμαστικά ήταν προγραμματισμένα για τις αρχές Οκτωβρίου, αλλά λόγω των αυξημένων υποχρεώσεων των υποψηφίων μεταφέρθηκαν για τα τέλη του μήνα. Ακόμη, όμως, και μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα για την οριστική απόφαση, αν και εκτιμάται ότι οι επίσημες ανακοινώσεις θα γίνουν πριν από το τέλος του έτους.

Η διαδικασία για την αναζήτηση του επόμενου «007» ξεκίνησε την άνοιξη, όταν η Amazon MGM Studios ανακοίνωσε ότι η διευθύντρια κάστιγκ, Νίνα Γκολντ, εντάχθηκε στο πρότζεκτ. Μετά από δύο μήνες συναντήσεων, το Deadline ανέφερε ότι ο πρώτος γύρος ακροάσεων θα γινόταν τον Αύγουστο. Στη συνέχεια, το στούντιο, οι παραγωγοί Έιμι Πασκάλ και Ντέιβιντ Χέιμαν,, καθώς και ο σκηνοθέτης Ντενί Βιλνέβ περιόρισαν τη λίστα στους τελικούς υποψήφιους και οργάνωσαν οντισιόν τον Σεπτέμβριο.

Από τη στιγμή που απέκτησε τον δημιουργικό έλεγχο της σειράς ταινιών, η Amazon MGM κινήθηκε με ιδιαίτερη προσοχή στην αναζήτηση των συντελεστών της νέας ταινίας. Η Πασκάλ και ο Χέιμαν ήταν οι πρώτοι που εντάχθηκαν στην ομάδα και μετά από συναντήσεις με αρκετούς σκηνοθέτες το στούντιο επέλεξε τον Βιλνέβ για το σκηνοθετικό τιμόνι. Αντίστοιχα βήματα έγιναν και για την επιλογή του Στίβεν Νάιτ το περασμένο καλοκαίρι για τη συγγραφή του σεναρίου. Στη συνέχεια η προσοχή επικεντρώθηκε στη διαμόρφωση της ιστορίας, πριν ανοίξει ο δρόμος για τις οντισιόν των ηθοποιών.