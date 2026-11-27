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Κατά τη διάρκεια συνέντευξης στο Οβάλ Γραφείο, ο Αμερικανός πρόεδρος αναζήτησε πληροφορίες για τις πολιτικές πεποιθήσεις του ηθοποιού και αναφέρθηκε σε παλαιότερες αναρτήσεις του σχετικά με την προσωπική ζωή του Πάτινσον.

Ο Τραμπ σχολίασε θετικά τον ηθοποιό, χαρακτηρίζοντας την κατάσταση χαριτωμένη και σημειώνοντας ότι συμπαθεί όσους εκφράζονται θετικά για το πρόσωπό του.

Παραμένει ασαφές αν η ερώτηση του προέδρου περί συντηρητισμού αφορούσε τον ίδιο τον ηθοποιό ή τον φανταστικό χαρακτήρα του 007 που πρόκειται να υποδυθεί.

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Την έγκρισή του για την επιλογή του Ρόμπερτ Πάτινσον στον ρόλο του νέου James Bond έδωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, ευχόμενος στον ηθοποιό «καλή τύχη». Ωστόσο, πριν τοποθετηθεί για την ανάληψη του εμβληματικού ρόλου από τον 40χρονο Βρετανό, ο Αμερικανός πρόεδρος φέρεται να ενδιαφέρθηκε για τις πολιτικές του πεποιθήσεις, ρωτώντας χαρακτηριστικά αν ο 007 είναι συντηρητικός.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της New York Post, η σχετική συζήτηση έγινε κατά τη διάρκεια συνέντευξης στο Οβάλ Γραφείο. Ο Τραμπ ζήτησε από συνεργάτιδά του πληροφορίες για τον Πάτινσον, η οποία του παρέδωσε, μεταξύ άλλων, μια παλαιότερη ανάρτησή του από το 2012 σχετικά με την προσωπική ζωή του ηθοποιού.

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Τότε, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε σχολιάσει επανειλημμένα τον χωρισμό του Πάτινσον από την Κρίστεν Στιούαρτ, συμπρωταγωνίστριά του στις ταινίες «Twilight», μετά την αποκάλυψη ότι εκείνη τον είχε απατήσει. Σε μία από τις αναρτήσεις του, μάλιστα, τον προέτρεπε να μην επιστρέψει στη σχέση τους, γράφοντας ότι η Στιούαρτ τον είχε απατήσει και θα το έκανε ξανά.

Ο Πάτινσον είχε χαρακτηρίσει στο παρελθόν την ενασχόληση του Τραμπ με τη σχέση του ως «παράξενη περιέργεια», ενώ είχε αστειευτεί για το γεγονός ότι ο πρόεδρος σταμάτησε κάποια στιγμή να ασχολείται μαζί τους.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο Τραμπ διάβασε δυνατά την παλιά ανάρτησή του και σχολίασε ότι είχε δημοσιευτεί «πριν από πολύ καιρό». Στη συνέχεια, αφού εξέτασε και άλλα σχετικά αποσπάσματα, χαρακτήρισε την κατάσταση «χαριτωμένη», σημειώνοντας ότι ο ηθοποιός «λέει καλά πράγματα». Πρόσθεσε, επίσης, ότι συμπαθεί όσους τον συμπαθούν και ότι ο Πάτινσον «φαίνεται καλός», προτού του ευχηθεί καλή τύχη στον νέο του ρόλο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ηθοποιός δεν έχει εκφράσει δημόσια τις πολιτικές του απόψεις. Δεν αποκλείεται, μάλιστα, η ερώτηση του Τραμπ περί συντηρητισμού να αφορούσε τον ίδιο τον κινηματογραφικό χαρακτήρα του James Bond, αν και ο Αμερικανός πρόεδρος έχει στο παρελθόν αναφερθεί ακόμη και στον φανταστικό Χάνιμπαλ Λέκτερ σαν να ήταν πραγματικό πρόσωπο.