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Οι bookmakers έχουν αναδείξει έξι επικρατέστερα ονόματα, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται η Raye, η Dua Lipa, η Lana Del Rey, η Sienna Spiro, η Olivia Dean και το συγκρότημα των Oasis.

Κάθε υποψήφιος διαθέτει ξεχωριστά καλλιτεχνικά χαρακτηριστικά που θα μπορούσαν να προσαρμοστούν στο ατμοσφαιρικό ύφος των ταινιών του 007.

Αν και η επιλογή παραμένει ανοιχτή, οι εν λόγω καλλιτέχνες ξεχωρίζουν λόγω της πρόσφατης επαγγελματικής τους πορείας, των διεθνών διακρίσεών τους ή της προηγούμενης σύνδεσής τους με το μουσικό σύμπαν του Βρετανού πράκτορα.

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Με τον ατελείωτο «αγώνα δρόμου» για την εύρεση του νέου 007 να φτάνει στο τέλος του, ένα από τα μεγαλύτερα ζητήματα πριν από κάθε νέα ταινία James Bond αφορά και τον καλλιτέχνη που θα ερμηνεύσει το θεματικό τραγούδι της παραγωγής.

Από το 1963, όταν ο Ματ Μονρό ερμήνευσε το τραγούδι της δεύτερης ταινίας της σειράς, «From Russia With Love», η μουσική των τίτλων έχει συνδεθεί σχεδόν πάντα με μεγάλα ονόματα της διεθνούς μουσικής σκηνής. Μοναδική εξαίρεση αποτέλεσε η ταινία «On Her Majesty’s Secret Service» του 1969, στην οποία, αντί για ένα τραγούδι με φωνητικά, ακούστηκε ένα δεύτερο ορχηστρικό κομμάτι, παράλληλα με το εμβληματικό James Bond Theme.

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Στη μακρά μουσική ιστορία του 007, έχουμε απολαύσει διαφορετικά είδη και καλλιτεχνικά ύφη. Από τη Σίρλεϊ Μπάσεϊ, η οποία ερμήνευσε τα τραγούδια τριών ταινιών -«Goldfinger» (1964), «Diamonds Are Forever» (1971) και «Moonraker» (1979)- μέχρι τη Νάνσι Σινάτρα με το ιδιαίτερο τραγούδι της για το «You Only Live Twice» (1967) και τον Κρις Κορνέλ, που έδωσε μια πιο ροκ διάσταση στο «Casino Royale» (2006).

Με τον Ρόμπερτ Πάτινσον να αναλαμβάνει τον ρόλο του James Bond, το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον και στην επιλογή του καλλιτέχνη που θα τραγουδήσει το μουσικό θέμα της πρώτης του εμφάνισης ως 007. Σύμφωνα με τα ονόματα που βρίσκονται στη λίστα των υποψηφίων και τα στοιχήματα των bookmakers, έξι είναι οι επικρατέστερες επιλογές, όπως καταγράφονται και σε δημοσίευμα του Independent.

1. Raye

Η Raye βρίσκεται ανάμεσα στα ονόματα που συγκεντρώνουν έντονο ενδιαφέρον. Την ημέρα που ανακοινώθηκε ότι ο Ρόμπερτ Πάτινσον θα ενσαρκώσει τον 007, η Βρετανίδα τραγουδίστρια κατέγραψε μια εντυπωσιακή διάκριση, εξασφαλίζοντας 11 υποψηφιότητες στα Βραβεία Grammy. Πρόκειται για αριθμό-ρεκόρ που μοιράζεται με την Beyoncé, καθώς καμία άλλη γυναίκα καλλιτέχνιδα δεν είχε συγκεντρώσει τόσες υποψηφιότητες μέσα σε μία χρονιά.

Η επιτυχία αυτή ενισχύει ακόμη περισσότερο τη δυναμική της στη μουσική βιομηχανία. Παράλληλα, κέρδισε το Mercury Prize για το δεύτερο άλμπουμ της, «This Music May Contain Hope», ενώ στην καριέρα της έχει αποσπάσει συνολικά επτά Brit Awards.

Η 29χρονη τραγουδίστρια διαθέτει μια ιδιαίτερη, soulful φωνή που θα μπορούσε να ταιριάξει σε ένα κλασικό τραγούδι James Bond, στο ύφος της Σίρλεϊ Μπάσεϊ. Το τραγούδι της «Oscar Winning Tears», με την έντονη ορχηστρική συνοδεία και τη δραματική ατμόσφαιρά του, αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα. Επιπλέον, έχει ήδη συνδεθεί με το μουσικό σύμπαν του 007, καθώς ερμήνευσε το «Skyfall» της Adele, στο πλαίσιο αφιερώματος στον James Bond στα περσινά Όσκαρ.

2. Dua Lipa

REUTERS/Bing Guan

Η Dua Lipa είχε θεωρηθεί σχεδόν βέβαιη επιλογή για το τραγούδι της επόμενης ταινίας, όταν ο Κάλουμ Τέρνερ παρουσιαζόταν ως το μεγάλο φαβορί για τον ρόλο του Bond, καθώς είναι σύζυγός του. Ωστόσο, μετά την επιλογή του Ρόμπερτ Πάτινσον, οι πιθανότητές της, σύμφωνα με τις αποδόσεις των bookmakers, φαίνεται να έχουν περιοριστεί ελαφρώς.

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Σε κάθε περίπτωση, η Βρετανίδα τραγουδίστρια διαθέτει το διεθνές προφίλ που θα μπορούσε να προσελκύσει το ενδιαφέρον των παραγωγών. Στο ενεργητικό της έχει τέσσερα singles που έφτασαν στην κορυφή των βρετανικών charts και δύο άλμπουμ που κατέκτησαν την πρώτη θέση. Το ομώνυμο ντεμπούτο άλμπουμ της κυκλοφόρησε το 2017.

Παράλληλα, έχει κερδίσει επτά Brit Awards και τρία Grammy. Το τελευταίο στούντιο άλμπουμ της, «Radical Optimism», κυκλοφόρησε το 2024, γεγονός που αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο το τραγούδι της νέας ταινίας Bond να συνδυαστεί με την κυκλοφορία νέας μουσικής από την ίδια.

3. Lana Del Rey

Φωτογραφία: Wikimedia

Η Lana Del Rey θεωρείται από αρκετούς μια καλλιτέχνις που θα μπορούσε να έχει ερμηνεύσει τραγούδια Games Bond σε πολλές διαφορετικές στιγμές της καριέρας της.

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Οι πρώτες μεγάλες επιτυχίες της, «Video Games», «Born To Die» και «Blue Jeans», που κυκλοφόρησαν το 2011, θα μπορούσαν εύκολα να αποτελέσουν μουσικά θέματα μιας ταινίας του 007. Αντίστοιχα, το «Ultraviolence», από το ομώνυμο άλμπουμ της που κυκλοφόρησε το 2014, διαθέτει την ατμόσφαιρα που συνδέεται με τον κόσμο του Βρετανού πράκτορα.

Μάλιστα, η τραγουδίστρια είχε γράψει το «24» για την ταινία «Spectre» του 2015. Ωστόσο, οι παραγωγοί επέλεξαν τελικά τον Sam Smith και το τραγούδι «Writing’s On The Wall». Το κομμάτι της Lana Del Rey συμπεριλήφθηκε τελικά στο άλμπουμ της «Honeymoon», το οποίο κυκλοφόρησε την ίδια χρονιά.

Η σχέση της με το σύμπαν του 007 εντάθηκε ακόμη περισσότερο το 2026, όταν ηχογράφησε το «First Light» για το βιντεοπαιχνίδι «007 First Light».

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4. Sienna Spiro

REUTERS/Mario Anzuoni

Μία από τις πιο απρόσμενες παρουσίες στη λίστα των φαβορί των bookmakers είναι η Βρετανίδα Sienna Spiro. Την ίδια ημέρα που ανακοινώθηκε ο Ρόμπερτ Πάτινσον ως ο νέος James Bond, η 21χρονη τραγουδίστρια έλαβε υποψηφιότητα στην κατηγορία Καλύτερου Νέου Καλλιτέχνη για τα Βραβεία Grammy.

Παρ’ όλο που κυκλοφόρησε το πρώτο της άλμπουμ μόλις τον περασμένο Ιούλιο, έχει ήδη καταφέρει να φτάσει στην κορυφή των βρετανικών charts με το «Great Expectation», ενώ το «Die On This Hill» έχει επίσης σημειώσει επιτυχία, κατακτώντας θέση στο Top 10.

Το συμφωνικό pop ύφος της φωνής και της μουσικής της θα μπορούσε να ταιριάξει ιδανικά σε ένα τραγούδι του 007. Εάν επιλεγεί, θα γίνει η δεύτερη νεότερη καλλιτέχνιδα που έχει ερμηνεύσει τραγούδι τίτλων ταινίας James Bond, μετά την Billie Eilish, η οποία ηχογράφησε το «No Time To Die» για την ομώνυμη ταινία του 2021, σε ηλικία μόλις 18 ετών.

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5. Olivia Dean

Η Olivia Dean διανύει μια ιδιαίτερα επιτυχημένη χρονιά, έχοντας κερδίσει το βραβείο Καλύτερου Νέου Καλλιτέχνη στα φετινά Grammy, αλλά και τέσσερα βραβεία στα Brit Awards του 2026.

Η soulful φωνή της αποτελεί ένα από τα στοιχεία που θα μπορούσαν να την καταστήσουν κατάλληλη για την ερμηνεία ενός τραγουδιού James Bond. Ωστόσο, μεγάλο μέρος της δισκογραφίας της αποτελείται από πιο ευδιάθετες μουσικές συνθέσεις, κάτι που σημαίνει ότι πιθανότατα θα χρειαζόταν να κινηθεί σε ένα πιο σκοτεινό και ατμοσφαιρικό μουσικό ύφος για τις ανάγκες της ταινίας.

6. Oasis

Oasis / Disney

Μια εντελώς διαφορετική επιλογή αποτελούν οι Oasis, με τους αδελφούς Λίαμ και Νόελ Γκάλαχερ να βρίσκονται επίσης ανάμεσα στα ονόματα που προτείνουν οι bookmakers.

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Παρότι η χαρακτηριστική προφορά και το μουσικό ύφος των δύο αδελφών απέχουν αρκετά από τον κομψό και εκλεπτυσμένο κόσμο του James Bond, η επανένωση του συγκροτήματος έχει αναζωπυρώσει το ενδιαφέρον γύρω από το όνομά τους.

Η περιοδεία επανένωσης «Live 25» συγκέντρωσε χιλιάδες θεατές σε ολόκληρο τον κόσμο την προηγούμενη χρονιά. Μάλιστα, η επανένωση και η περιοδεία τους αποτέλεσαν το θέμα της ταινίας «Don’t Look Back In Anger», η οποία κυκλοφόρησε νωρίτερα μέσα στη χρονιά. Το σενάριό της υπογράφει ο Στίβεν Νάιτ, ο ίδιος δημιουργός που έχει αναλάβει και τη συγγραφή του σεναρίου για τη νέα περιπέτεια του 007.

Με πληροφορίες από The Independent