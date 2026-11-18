Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Τατιάνα Μπλάτνικ διέψευσε τις φήμες περί αποχώρησής της από την Ελλάδα, ξεκαθαρίζοντας μέσω κοινωνικών δικτύων ότι απλώς μετακομίζει σε νέο σπίτι.

Η ίδια δήλωσε ότι η χώρα παραμένει ο τόπος που αγαπά βαθιά και αποτελεί το σπίτι της.

Παράλληλα, η Τατιάνα Μπλάτνικ διατηρεί σχέση με τον Μεξικανό επιχειρηματία Ελίας Σακάλ, με τον οποίο πραγματοποιεί δημόσιες εμφανίσεις σε διεθνείς κοσμικές διοργανώσεις.

Ο Ελίας Σακάλ δραστηριοποιείται στον τομέα των πολυτελών ακινήτων και του τουρισμού, ενώ είναι γνωστός για την έντονη κοσμική παρουσία του.

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Με ένα μήνυμά της στο Instagram, η Τατιάνα Μπλάτνικ ξεκαθάρισε αν τελικά εγκαταλείπει οριστικά την Ελλάδα. Όλα ξεκίνησαν με μια ανάρτησή της που την έδειχνε να μετακομίζει από το σπίτι που είχε νοικιάσει το 2025 στη Γλυφάδα μετά το διαζύγιό της από τον Νικόλαο Ντε Γκρες.

«Διαβάζοντας τα λόγια σου θυμήθηκα ότι το σπίτι δεν είναι τέσσερις τοίχοι, αλλά η αγάπη και οι άνθρωποι που τους γεμίζουν. Σε ευχαριστώ, mamacita, που με βοηθάς πάντα στις μετακομίσεις —είμαστε πια επαγγελματίες— για μένα, εσύ θα είσαι πάντα το σπίτι μου. Το σπίτι είναι εκεί όπου βρίσκεται η καρδιά σου!» έγραψε η Τατιάνα Μπλάτνικ.

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Μία μερά μετά η Τατιάνα Μπλάτνικ, η οποία ανάφερεται ακόμα στο εξωτερικό ως «πριγκίπισσα της Ελλάδας και τη Δανίας» φρόντισε να διευκρινήσει: «Σας ευχαριστώ για όλα τα υπέροχα μηνύματα και το ενδιαφέρον σας — είστε οι καλύτεροι! Δεν φεύγω από την Ελλάδα. Είναι το σπίτι μου και ένας τόπος που αγαπώ βαθιά. Απλώς εγκαθίσταμαι σε έναν νέο χώρο. Σας ευχαριστώ για όλη την αγάπη!».

Η απόφαση της Μπλάτνικ συνδέεται για τους περισσότερους με την ευχάριστη τροπή που έχει πάρει η σχέση της με τον Μεξικανό κροίσο επιχειρηματία Ελίας Σακάλ, καθώς δεν αποκλείεται να της έχει ζητήσει να μείνουν κάτω από την ίδια στέγη.

Τατιάνα Μπλάτνικ – Ελίας Σακάλ: Η σχέση τους σοβαρεύει

Ο σύντροφος της Τατιάνας Μπλάτνικ προέρχεται από γνωστή οικογένεια εβραϊκής καταγωγής του Μεξικού και αποτελεί έναν από τους πιο ισχυρούς επιχειρηματίες της χώρας του, με έντονη παρουσία στους κοσμικούς κύκλους Ευρώπης, ΗΠΑ και Λατινικής Αμερικής.

Δραστηριοποιείται κυρίως στον κλάδο του real estate, της ανάπτυξης πολυτελών ακινήτων και του τουρισμού (μεταξύ άλλων μέσω της εταιρείας Murano Global Investments και του concept εξοχικών κατοικιών Second Home Living στο Μεξικό), μοιράζοντας τη ζωή του ανάμεσα στο Μεξικό, τη Νέα Υόρκη και ευρωπαϊκούς προορισμούς.

Οι πρώτες κοινές του φωτογραφίες με την Τατιάνα Μπλάτνικ είδαν το φως της δημοσιότητας τον Μάιο του 2026 στις Κάννες και τη Γαλλική Ριβιέρα, περίπου δύο χρόνια μετά το διαζύγιό της από τον Νικόλαο Ντε Γκρες, ενώ έκτοτε έχουν πραγματοποιήσει αρκετές κοινές εμφανίσεις σε κοσμικά καλέσματα (όπως στο πάρτι γενεθλίων του ιδρυτή της Aquazzura, Εντγκάρντο Οσόριο, κοντά στο Παρίσι) καθώς και ιδιωτικά ταξίδια, όπως στη Βενετία, όπου παρευρέθηκε και η μητέρα της, Μαρί Μπλανς Μπίερλαϊν.

Πριν από τη σχέση του με την Τατιάνα Μπλάτνικ, ο Ελίας Σακάλ ήταν ιδιαίτερα γνωστός στα ισπανικά και μεξικανικά μέσα ενημέρωσης για τη μακροχρόνια (και με διαλείμματα) σχέση του με το διάσημο Ισπανό μοντέλο Μαρ Φλόρες, η οποία ολοκληρώθηκε το 2025, ενώ στο παρελθόν υπήρξε παντρεμένος και είχε συνδεθεί με γνωστές προσωπικότητες του Μεξικού, όπως το μοντέλο Ρεμπέκα ντε Άλμπα, την παρουσιάστρια Μαρσέλα Κουέβας, τη δημοσιογράφο Αντέλα Μίχα και την τραγουδίστρια Άνα Μπάρμπαρα.

Παράλληλα ο σύντροφος της Τατιάνας Μπλάτνικ, διατηρεί στενούς δεσμούς με τον χώρο της σύγχρονης τέχνης ως συλλέκτης και υποστηρικτής πολιτιστικών θεσμών και συμμετέχει συχνά σε διεθνείς φιλανθρωπικές διοργανώσεις, όπως το amfAR και δράσεις της UNICEF.