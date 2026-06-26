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Ο Ηλίας Μπόγδανος και η Αλεξάνδρα Εξαρχοπούλου πραγματοποίησαν μια ρομαντική απόδραση στη Στοκχόλμη, περνώντας μαζί στιγμές χαλάρωσης στη σουηδική πρωτεύουσα.

Ο γνωστός τραγουδιστής μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του ακολούθους φωτογραφίες από το ταξίδι τους μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

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Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους, το ζευγάρι επισκέφθηκε διάφορα αξιοθέατα της πόλης, ενώ δεν έχασε την ευκαιρία να δοκιμάσει και τοπικές γεύσεις.

Ανάμεσα στα στιγμιότυπα που δημοσίευσε ο Ηλίας Μπόγδανος ξεχωρίζουν οι τρυφερές φωτογραφίες, στις οποίες ανταλλάσσει φιλιά με την αρραβωνιαστικιά του, Αλεξάνδρα Εξαρχοπούλου.

Στη λεζάντα της ανάρτησής του έγραψε: «Ευτυχισμένοι στη Στοκχόλμη».