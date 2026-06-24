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Το ζευγάρι αντάλλαξε τρυφερά μηνύματα αγάπης, εκφράζοντας τον θαυμασμό και τη δέσμευσή τους για τη συνέχιση της κοινής τους πορείας.

Οι δυο τους παντρεύτηκαν τον Απρίλιο του 2022 στο Παλμ Μπιτς, σε μια τελετή που προσέλκυσε μεγάλο διεθνές ενδιαφέρον.

Οι πρόσφατες αναρτήσεις αναδεικνύουν τη στενή σχέση του ζευγαριού παρά τις δημοσιευμένες αναφορές για εντάσεις ανάμεσα στον Μπρούκλιν και την οικογένεια Μπέκαμ.

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Μια ξεχωριστή ημέρα ήταν η 24η Ιουνίου για τον Μπρούκλιν Μπέκαμ και τη Νίκολα Πελτζ, καθώς συμπληρώθηκαν έξι χρόνια από τη στιγμή που ο γιος των Ντέιβιντ και Βικτόρια Μπέκαμ της έκανε πρόταση γάμου.

Με αφορμή την επέτειο του αρραβώνα τους, ο 27χρονος θέλησε να μοιραστεί δημόσια τα συναισθήματά του για τη σύζυγό του μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, δημοσιεύοντας μια ασπρόμαυρη κοινή φωτογραφία τους.

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Στη λεζάντα της ανάρτησής του έγραψε: «Πριν από έξι χρόνια ζήτησα από την καλύτερή μου φίλη να με παντρευτεί. Είσαι το κορίτσι μου, η όμορφη σύζυγός μου και όλη μου η καρδιά. Κάθε μέρα μαζί σου μοιάζει με την καλύτερη περιπέτεια και ακόμη δεν μπορώ να πιστέψω ότι μπορώ να μοιράζομαι τη ζωή μου μαζί σου. Κάνεις τα πάντα πιο φωτεινά, πιο αστεία, πιο γλυκά και πιο μαγικά απλώς και μόνο επειδή είσαι εσύ. Ανυπομονώ να συνεχίσουμε να γελάμε, να ονειρευόμαστε και να μένουμε νέοι μαζί για πάντα. Σε αγαπώ περισσότερο απ’ όσο μπορούν να περιγράψουν οι λέξεις, Νίκολα».

Η Νίκολα Πελτζ δεν άφησε αναπάντητη τη δημόσια εξομολόγηση του συζύγου της και δημοσίευσε με τη σειρά της ένα κοινό στιγμιότυπο, συνοδεύοντάς το με ένα εξίσου τρυφερό μήνυμα.

Όπως έγραψε: «Δεν μπορώ να πιστέψω ότι αρραβωνιαστήκαμε πριν από έξι χρόνια σαν σήμερα. Νιώθω σαν να σε γνωρίζω όλη μου τη ζωή, είσαι ο καλύτερός μου φίλος και ο παντοτινός μου έρωτας μαζί σε ένα. Σε αγαπώ με όλη μου την καρδιά. Είσαι ο πιο καλοσυνάτος άντρας που έχω γνωρίσει και είμαι τόσο χαρούμενη που μπορώ να μοιράζομαι τη ζωή μου μαζί σου. Σε ευχαριστώ που είσαι ο μαγικός εαυτός σου».

Το ζευγάρι παντρεύτηκε τον Απρίλιο του 2022 στο Παλμ Μπιτς, σε μια λαμπερή τελετή που συγκέντρωσε το ενδιαφέρον των διεθνών μέσων ενημέρωσης. Οι πρόσφατες αναρτήσεις τους έδειξαν για ακόμη μία φορά το πόσο δεμένοι παραμένουν, παρά τη δημοσιότητα που συνοδεύει την προσωπική τους ζωή.

Η ανταλλαγή των τρυφερών μηνυμάτων έρχεται μάλιστα σε μια περίοδο κατά την οποία η σχέση του Μπρούκλιν Μπέκαμ με την οικογένειά του εξακολουθεί να απασχολεί τα μέσα ενημέρωσης, καθώς νωρίτερα μέσα στη χρονιά είχε κατηγορήσει τους γονείς του, Ντέιβιντ και Βικτόρια Μπέκαμ, ότι επιχείρησαν να επηρεάσουν αρνητικά τον γάμο του με τη Νίκολα Πελτζ.