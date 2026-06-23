Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Δημοσιεύματα αναφέρουν ότι ο Μπρούκλιν Μπέκαμ είναι δυσαρεστημένος με τους γονείς του λόγω των πρόσφατων αναρτήσεών τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Ντέιβιντ και η Βικτόρια Μπέκαμ συμπεριέλαβαν τον γιο τους σε οικογενειακές φωτογραφίες με αφορμή τη Γιορτή του Πατέρα.

Ο Μπρούκλιν είχε ζητήσει στο παρελθόν από τους γονείς του να μην τον κάνουν tag και να μην δημοσιεύουν περιεχόμενο που τον αφορά.

Πηγές αναφέρουν πως ο ίδιος θεωρεί ότι οι γονείς του δεν σεβάστηκαν την επιθυμία του για ιδιωτικότητα και αποστάσεις από τη δημοσιότητα.

Διεθνή μέσα ενημέρωσης συνδέουν τη φημολογούμενη οικογενειακή ένταση με παλαιότερες διαφωνίες και την απόσταση που έχει δημιουργηθεί το τελευταίο διάστημα.

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Νέα δημοσιεύματα έρχονται να τροφοδοτήσουν τις φήμες περί ρήξης στην οικογένεια Μπέκαμ, με τον Μπρούκλιν Μπέκαμ να φέρεται ιδιαίτερα ενοχλημένος από τις αναρτήσεις που έκαναν οι γονείς του στα social media με αφορμή τη Γιορτή του Πατέρα.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Sun, ο 27χρονος δεν είδε με καλό μάτι το γεγονός ότι ο Ντέιβιντ και η Βικτόρια Μπέκαμ τον συμπεριέλαβαν σε οικογενειακές φωτογραφίες που δημοσίευσαν στους προσωπικούς τους λογαριασμούς. Το ίδιο μέσο υποστηρίζει ότι ο Μπρούκλιν είχε ζητήσει στο παρελθόν να μην γίνεται tag σε αναρτήσεις τους και να μην εμφανίζεται στο περιεχόμενό τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

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Brooklyn Beckham ‘absolutely furious’ at David and Victoria’s Father’s Day posts and ‘just wants to be left alone’https://t.co/ruyya0emfB pic.twitter.com/9dcwQrt7RB — The Scottish Sun (@ScottishSun) June 22, 2026

Πηγή που επικαλείται η Sun ανέφερε ότι ο μεγαλύτερος γιος της οικογένειας είναι «απολύτως έξαλλος» με τη συγκεκριμένη κίνηση, καθώς θεωρεί ότι οι γονείς του δεν έχουν σεβαστεί την επιθυμία του να κρατήσει αποστάσεις από τη δημόσια έκθεση της μεταξύ τους σχέσης.

Η αφορμή δόθηκε από τις αναρτήσεις που έκαναν ο Ντέιβιντ και η Βικτόρια Μπέκαμ για τη Γιορτή του Πατέρα. Η σχεδιάστρια μόδας δημοσίευσε μια παλαιότερη οικογενειακή φωτογραφία, στην οποία ο Ντέιβιντ ποζάρει μαζί με τα τέσσερα παιδιά τους, τον Μπρούκλιν, τον Ρόμεο, τον Κρουζ και τη Χάρπερ.

Στη λεζάντα της ανάρτησης έγραψε: «Ντέιβιντ, είσαι πραγματικά ο καλύτερος μπαμπάς. Το μεγαλύτερό σου επίτευγμα ήταν πάντα τα υπέροχα παιδιά μας και σε αγαπάμε πάρα πολύ. Χρόνια πολλά για τη Γιορτή του Πατέρα».

Από την πλευρά του, ο πρώην ποδοσφαιριστής μοιράστηκε μια σειρά από οικογενειακές φωτογραφίες, ανάμεσά τους και μια ασπρόμαυρη εικόνα με τα παιδιά του σε μικρότερη ηλικία. «Το να είμαι μπαμπάς είναι η πιο σημαντική μου δουλειά. Σας αγαπώ όλους και σε ευχαριστώ, μαμά Βικτόρια Μπέκαμ, που μου χάρισες την όμορφη οικογένειά μας. Χρόνια πολλά σε όλους τους μπαμπάδες σε όλο τον κόσμο για τη Γιορτή του Πατέρα», έγραψε.

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Η φημολογούμενη ένταση ανάμεσα στον Μπρούκλιν Μπέκαμ και τους γονείς του απασχολεί εδώ και μήνες τα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Πολλά δημοσιεύματα συνδέουν την απόσταση που έχει δημιουργηθεί με τη σύζυγό του, Νίκολα Πελτζ, αλλά και με παλαιότερες διαφωνίες που φέρονται να ξεκίνησαν από την περίοδο του γάμου τους.

Την περασμένη εβδομάδα, μάλιστα, δημοσιεύματα ανέφεραν ότι η μικρότερη αδερφή του, Χάρπερ, επιχείρησε να προσεγγίσει τον Μπρούκλιν στο Λος Άντζελες, χωρίς ωστόσο να καταφέρει να γεφυρώσει το χάσμα που φαίνεται να υπάρχει ανάμεσα στα μέλη της οικογένειας.

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