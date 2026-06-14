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Η οικογένεια Μπέκαμ βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο των διεθνών tabloids, μετά από μια κίνηση της μικρότερης κόρης, Χάρπερ, που ερμηνεύτηκε από πολλά μέσα ως προσπάθεια επαναπροσέγγισης με τον μεγαλύτερο αδερφό της, Μπρούκλιν Μπέκαμ. Η επίσκεψη της 14χρονης στο σπίτι του στο Λος Άντζελες, ωστόσο, δεν είχε την εξέλιξη που ίσως περίμενε, καθώς τελικά δεν υπήρξε συνάντηση μεταξύ τους.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Page Six, η Χάρπερ έφτασε με SUV στην κατοικία του Μπρούκλιν στο Μπέβερλι Χιλς το απόγευμα της Παρασκευής 12 Ιουνίου. Η εμφάνισή της καταγράφηκε λίγο μετά τη λαμπερή τελετή στη Λεωφόρο της Δόξας στο Χόλιγουντ, όπου ο πατέρας της, Ντέιβιντ Μπέκαμ, τιμήθηκε με το δικό του αστέρι. Στην εκδήλωση είχε παρευρεθεί σύσσωμη η οικογένεια, εκτός από τον Μπρούκλιν και τη σύζυγό του, Νίκολα Πελτζ, γεγονός που είχε ήδη σχολιαστεί έντονα από τα διεθνή media.

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Why Brooklyn Beckham didn’t open the door when sister Harper stopped by LA mansion https://t.co/yfPW9KH6rD pic.twitter.com/3wvEpvNl0s — Page Six (@PageSix) June 13, 2026

Η Χάρπερ, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, έφτασε στο σπίτι του αδερφού της χωρίς να έχει προηγηθεί συνεννόηση. Ωστόσο, λίγα λεπτά αργότερα αποχώρησε, καθώς ο Μπρούκλιν και η Νίκολα Πελτζ δεν βρίσκονταν εκεί. Πηγές ανέφεραν ότι το ζευγάρι απουσίαζε από την πόλη εκείνη την περίοδο, γεγονός που έκανε αδύνατη την επαφή μεταξύ τους.

Η νεαρή κόρη των Μπέκαμ φορούσε το ίδιο ροζ φόρεμα και ζακέτα με τα οποία είχε εμφανιστεί νωρίτερα στην τελετή για τον πατέρα της, κάτι που ενίσχυσε την εκτίμηση ότι η επίσκεψη έγινε αυθόρμητα και αμέσως μετά το επίσημο γεγονός. Παρά ταύτα, το στιγμιότυπο προκάλεσε έντονη συζήτηση στα social media και στον διεθνή Τύπο, με αρκετούς να ερμηνεύουν την κίνηση ως μια συμβολική προσπάθεια προσέγγισης μέσα σε μια περίοδο οικογενειακής απόστασης.

Εκπρόσωπος του Μπρούκλιν Μπέκαμ και της Νίκολα Πελτζ σχολίασε το περιστατικό, αφήνοντας αιχμές για τη δημοσιοποίηση της επίσκεψης, αναφέροντας ότι η παρουσία φωτογράφων στο σημείο δείχνει πως η κατάσταση ενδέχεται να είχε σκηνοθετηθεί για τα μέσα ενημέρωσης. Η δήλωση αυτή προκάλεσε ακόμη περισσότερες αντιδράσεις και αναζωπύρωσε τη συζήτηση γύρω από τη σχέση του ζευγαριού με την υπόλοιπη οικογένεια.

Η υπόθεση της οικογενειακής ρήξης δεν είναι καινούργια. Τα τελευταία χρόνια έχουν κυκλοφορήσει επανειλημμένα δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για απόσταση ανάμεσα στον Μπρούκλιν και τους γονείς του, Ντέιβιντ και Βικτόρια Μπέκαμ, αλλά και τα αδέρφια του. Τον Ιανουάριο, ο ίδιος είχε προκαλέσει αίσθηση με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στην οποία ανέφερε ότι δεν επιθυμεί συμφιλίωση με την οικογένειά του και ότι προσπαθεί να προστατεύσει τον εαυτό του.

Παρά τις εντάσεις, πηγή που επικαλείται η Page Six υποστηρίζει ότι τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας εξακολουθούν να επιθυμούν την αποκατάσταση των σχέσεων. Όπως αναφέρεται, η απουσία επαφής με τον Μπρούκλιν έχει επηρεάσει βαθιά την οικογένεια, η οποία φέρεται να ελπίζει σε μια μελλοντική επανασύνδεση.

Το περιστατικό με τη Χάρπερ προστίθεται έτσι σε μια σειρά γεγονότων που συντηρούν τη συζήτηση γύρω από τη δυναμική της οικογένειας Μπέκαμ, με τα ξένα μέσα να παρακολουθούν στενά κάθε νέα εξέλιξη γύρω από το θέμα.