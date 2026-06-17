Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Βαθιά συναισθηματική αναστάτωση φέρεται να επικρατεί στην οικογένεια της Βικτόρια και του Ντέιβιντ Μπέκαμ, καθώς η απόσταση με τον πρωτότοκο γιο τους, Μπρούκλιν Μπέκαμ, φαίνεται να παραμένει έντονη και δύσκολα αναστρέψιμη, σύμφωνα με διεθνή δημοσιεύματα.

Όπως αναφέρει η Page Six, πρόσφατη επίσκεψη της 14χρονης Χάρπερ στο σπίτι του αδελφού της στο Λος Άντζελες δεν είχε την εξέλιξη που θα περίμενε η οικογένεια, καθώς ο Μπρούκλιν και η σύζυγός του, Νίκολα Πελτζ, δεν βρίσκονταν εκεί τη στιγμή της άφιξής της. Η νεαρή αποχώρησε χωρίς να υπάρξει συνάντηση, γεγονός που φαίνεται να ενέτεινε το ήδη τεταμένο κλίμα.

Advertisement

Advertisement

Πηγές από το περιβάλλον της οικογένειας αναφέρουν ότι τόσο ο Ντέιβιντ όσο και η Βικτόρια Μπέκαμ γνώριζαν για την επίσκεψη, ενώ επισημαίνουν πως δεν υπήρχε κάτι ασυνήθιστο στο ότι η Χάρπερ μετακινείται χωρίς συνοδεία, δεδομένου του τρόπου με τον οποίο μεγαλώνουν τα παιδιά της οικογένειας.

Την ίδια ώρα, άτομα κοντά στο περιβάλλον τους υποστηρίζουν ότι η κατάσταση έχει επηρεάσει βαθιά τη Βικτόρια Μπέκαμ, η οποία φέρεται να βιώνει με έντονη συναισθηματική φόρτιση τη συνεχιζόμενη απόσταση από τον γιο της. Παρά τις δυσκολίες, το ζευγάρι εμφανίζεται να διατηρεί την ελπίδα ότι κάποια στιγμή θα υπάρξει αποκατάσταση των σχέσεων.

Η ένταση στην οικογένεια επανήλθε στην επικαιρότητα και μέσα από πρόσφατο διαφημιστικό σποτ στο οποίο συμμετείχε ο Μπρούκλιν Μπέκαμ, αφήνοντας υπονοούμενα για τη σχέση του με την οικογένειά του, ενώ το κείμενο που εμφανίστηκε στην οθόνη παρέπεμπε σε μια «περίπλοκη κατάσταση».

Victoria Beckham ‘gutted’ for daughter Harper after heartbreaking attempt at Brooklyn reconciliation https://t.co/g2FAaijQ38 pic.twitter.com/H5EoWZfl6g — New York Post (@nypost) June 16, 2026

Η οικογενειακή ρήξη ανάμεσα στον Μπρούκλιν και τους γονείς του έχει απασχολήσει επανειλημμένα τα διεθνή μέσα, με τον ίδιο στο παρελθόν να έχει αναφερθεί δημόσια σε δυσκολίες επικοινωνίας και σε διαφορετικές αντιλήψεις γύρω από τη διαχείριση της δημόσιας εικόνας της οικογένειας, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο μια βαθιάς και μακροχρόνιας απόστασης.

Με πληροφορίες από το Pagesix