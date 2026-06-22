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Η Βικτόρια Μπέκαμ έκανε ένα πολύ πικάντικο σχόλιο για το «τεράστιο κουκί» του συζύγου της, Ντέιβιντ καθώς γιόρτασαν μαζί την Ημέρα του Πατέρα στο σπίτι τους στο Κότσγουολντς, αμέσως μετά την αποστολή ενός ακόμη… κλαδιού ελιάς στον αποξενωμένο γιο τους, Μπρούκλιν, μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Η Posh Spice ανέβασε στο Instagram ένα βίντεο του πρώην ποδοσφαιριστή να ετοιμάζει δείπνο. Καθώς μαγείρευε, πήρε ένα από τα κουκιά του και είπε: «Αγάπη μου, κοίτα αυτό!»

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Η απάντηση της Βικτόρια ήταν ένα δέος «ουάου» καθώς ο Ντέιβιντ συνέχισε να… επιδεικνύει το λαχανικό. Στη συνέχεια είπε: «Αυτό είναι απίστευτο. Ξέρεις, νομίζω ότι κάνουν διαγωνισμούς για τα λαχανικά, θα πρέπει να σκεφτείς σοβαρά να συμμετάσχεις».

Πρόσθεσε ότι ήταν «άριστο», στο οποίο απάντησε ότι «το μέγεθος μετράει». Η Βικτόρια γέλασε και αστειεύτηκε: «Σε αγαπώ. Και όχι μόνο λόγω των τεράστιων κουκιών σου».

Καθώς έδειχνε τα άλλα λαχανικά του, όπως σκόρδο, κρεμμύδια και κολοκυθάκια, η Βικτόρια αναφώνησε: «Το κολοκυθάκι του συζύγου μου είναι εντυπωσιακό!»

Το βίντεο δημοσιεύτηκε λίγο αφότου ο Ντέιβιντ και η Βικτόρια δημοσίευσαν μηνύματα για την Ημέρα του Πατέρα, στα οποία περιλαμβανόταν και ο αποξενωμένος γιος τους Μπρούκλιν Μπέκαμ. Ο Ντέιβιντ δημοσίευσε φωτογραφίες στο Instagram με όλα τα παιδιά του και είπε: «Το να είμαι μπαμπάς είναι η πιο σημαντική μου δουλειά – σας αγαπώ όλους και σας ευχαριστώ μαμά @victoriabeckham που μου δώσατε την όμορφη οικογένειά μας. Χρόνια πολλά για την Ημέρα του Πατέρα σε όλους τους μπαμπάδες σε όλο τον κόσμο».

Ομοίως, η Βικτόρια δημοσίευσε μια φωτογραφία του Ντέιβιντ με όλα τα παιδιά τους – Μπρούκλιν, Ρομέο, Κρουζ και Χάρπερ – και είπε: «Ντέιβιντ, είσαι πραγματικά ο καλύτερος μπαμπάς. Το μεγαλύτερο επίτευγμά σου ήταν πάντα τα όμορφα παιδιά μας και σε αγαπάμε τόσο πολύ. Χρόνια πολλά για την Ημέρα του Πατέρα».