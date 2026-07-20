Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Mel C των Spice Girls παντρεύτηκε τον σύντροφό της, Κρις Ντίνγκγουολ, σε μια τελετή που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 18 Ιουλίου στην Κάμπρια της Αγγλίας.

Η νύφη επέλεξε ένα νυφικό σχεδιασμένο από τη στενή της φίλη και πρώην συνεργάτιδά της στο συγκρότημα, Βικτόρια Μπέκαμ.

Το ζευγάρι, που είχε ήδη τελέσει πολιτικό γάμο στην Αυστραλία, γιόρτασε το γεγονός παρουσία των πρώην μελών του συγκροτήματος.

Η Mel C γνώρισε τον σύζυγό της μέσω εφαρμογής γνωριμιών το 2023 και η πρόταση γάμου έγινε στη Μαγιόρκα τον περασμένο Ιούλιο.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Η Mel C των Spice Girls παντρεύτηκε τον σύντροφό της, Κρις Ντίνγκγουολ, επιλέγοντας για τη σημαντική ημέρα ένα νυφικό σχεδιασμένο από τη στενή της φίλη και πρώην μέλος του συγκροτήματος, Βικτόρια Μπέκαμ.

Η 52χρονη τραγουδίστρια και το μοντέλο αντάλλαξαν όρκους αγάπης το Σάββατο 18 Ιουλίου σε παραλίμνιο κτήμα στην Κάμπρια της Αγγλίας. Σύμφωνα με τη Vogue, το ζευγάρι είχε ήδη τελέσει πολιτικό γάμο στην Αυστραλία, πατρίδα του γαμπρού, πριν από τη γαμήλια τελετή.

Advertisement

Advertisement

Για τη δεύτερη τελετή, η Βικτόρια Μπέκαμ ανέλαβε να δημιουργήσει το νυφικό της Mel C. Όπως έγινε γνωστό, η σχεδιάστρια είχε προηγουμένως δανείσει στην τραγουδίστρια ένα φόρεμα από την προσωπική της γκαρνταρόμπα για τον πολιτικό γάμο που πραγματοποιήθηκε στην Αυστραλία.

«Η Βικτόρια ήταν τόσο ενθουσιασμένη που μπορούσε να το κάνει αυτό για εμένα. Το να έχω εκείνη και την κόρη μου, Σκάρλετ, δίπλα μου σε κάθε βήμα αυτής της διαδικασίας ήταν πραγματικά πολύ ξεχωριστό. Επιπλέον, λατρεύω τα ρούχα της», δήλωσε η Mel C.

Η τραγουδίστρια χαρακτήρισε τον γάμο της «χαλαρό, ρομαντικό και κομψό», ενώ εξομολογήθηκε πως ποτέ δεν ήταν από τις γυναίκες που ονειρεύονταν τη μέρα του γάμου τους. «Ήμουν πάντα αφοσιωμένη στην καριέρα μου και κάποια στιγμή πίστεψα ότι ο γάμος δεν θα αποτελούσε μέρος της δικής μου ιστορίας», ανέφερε.

Στην τελετή έδωσαν το «παρών» και τα πρώην μέλη των Spice Girls, Έμα Μπάντον, Τζέρι Χάλιγουελ και Mel B, τιμώντας με την παρουσία τους τη νύφη.

Η Mel C είχε αποκαλύψει τον Νοέμβριο του 2025 ότι γνώρισε τον σύζυγό της μέσω της εφαρμογής γνωριμιών Raya. Το πρώτο τους ραντεβού πραγματοποιήθηκε τον Νοέμβριο του 2023, παρά το γεγονός ότι εκείνη ζούσε στο Λονδίνο και εκείνος στο Σίδνεϊ.

Όπως είχε εξηγήσει τότε, μετά την προηγούμενη σχέση της αναζητούσε έναν άνθρωπο με διαφορετικά χαρακτηριστικά. «Σκέφτηκα ότι είναι πολύ γοητευτικός και άξιζε να το προσπαθήσω», είχε πει. Το ζευγάρι δεν ανακοίνωσε ποτέ δημόσια τον αρραβώνα του, ενώ, σύμφωνα με τη Vogue, ο Κρις Ντίνγκγουολ τής έκανε πρόταση γάμου κατά τη διάρκεια ταξιδιού τους στη Μαγιόρκα τον περασμένο Ιούλιο. Η πρώτη δημόσια εμφάνισή τους ως ζευγάρι έγινε στο Φεστιβάλ Glastonbury το 2024, όπου φωτογραφήθηκαν να περπατούν χέρι-χέρι.

Melanie ‘Mel C’ Chisholm Marries Chris Dingwall During Romantic Summer Ceremony at Lakeside Property in England https://t.co/X7LIcrMpKi — People (@people) July 19, 2026