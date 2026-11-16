Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η ολοκλήρωση του μουσικού διαγωνισμού The Voice στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ μετατίθεται για τον Απρίλιο, λίγο πριν από το Πάσχα.

Μετά την περίοδο των εορτών, το πρόγραμμα θα προβάλλεται μία φορά την εβδομάδα, ενώ τα μαγνητοσκοπημένα επεισόδια θα ολοκληρωθούν τον Φεβρουάριο.

Η απόφαση αυτή συνδέεται με την απουσία του ριάλιτι επιβίωσης Survivor από τον προγραμματισμό του δεύτερου μισού της σεζόν.

Παράλληλα, ο σταθμός εξασφάλισε τα δικαιώματα του Star Academy για τρία χρόνια, λόγω οικονομικής συμφωνίας με την εταιρεία παραγωγής του Big Brother.

Προς το παρόν, το Star Academy δεν έχει ενταχθεί στον προγραμματισμό της τρέχουσας σεζόν, ενώ παραμένει αβέβαιο αν θα προβληθεί την επόμενη χρονιά.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Όχι στις αρχές Φεβρουαρίου, αλλά τον Απρίλιο θα ολοκληρωθεί το The Voice στον ΣΚΑΪ, κάτι που μάλλον δεν έχει συμβεί ξανά ποτέ σε άλλη χώρα όπου προβάλλεται το συγκεκριμένο format. Οι ιθύνοντες του σταθμού, αν και αρχικά υποστήριζαν ότι το μουσικό talent show θα οκοκληρωθεί στις αρχές Φεβρουαρίου, έχουν ενημερώσει πλέον όσους εμπλέκονται στο project ότι τα τέσσερα live θα ολοκληρωθούν αμέσως πριν το Πάσχα.

Η Κυριακή των Βαΐων, 25 Απριλίου να θεωρείται μια πιθανή ημερομηνία για τον τελικό του The Voice (ή μία εβδομάδα νωρίτερα ανάλογα με τις ημερομηνίες των εθνικών εκλογών).

Advertisement

Advertisement

Μετά τις γιορτές το The Voice, θα προβάλλεται μόνο μία φορά την εβδομάδα, και τα γυρίσματα των μαγνητοσκοπημένων επειδοδίων με τα Battles και τα Knockouts θα ολοκληρωθούν αρχές Φεβρουαρίου.

Στην απόφαση αυτή έπαιξε σαφώς ρόλο και η απομάκρυνση του Survivor από τον προγραμματισμό του β’ μισού της σεζόν, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν θα ξαναδούμε στην Ελλάδα το- τουρκικής παραγωγής- reality επιβίωσης.

Από το The Voice στο Star Academy

Πολλή συζήτηση έχει γίνει αναφορικά με τα δικαιώματα του Star Academy, τα οποία εξασφάλισε πρόσφατα ο ΣΚΑΪ για τρία χρόνια. Η κίνηση αυτή δικαίως εξέπληξε αρκετούς καθώς δεν είναι εύκολο ένας σταθμός να προβάλλει ταυτόχρονα δύο μουσικά talent shows, παρά το γεγονός ότι έχουν αρκετές διαφορές αφού στο πρώτο κυριαρχεί το reality στοιχείο, με θετικό όμως πρόσημο.

Προς το παρόν το μόνο σίγουρο είναι ότι για τη φετινή σεζόν στο προγραμματισμό του καναλιού υπάρχει μόνο το The Voice, ενώ δεν θεωρείται καν δεδομένο αν το Star Academy προβληθεί την επόμενη χρονιά. Για ποιο λόγο τότε βιάστηκε ο ΣΚΑΪ να το δεσμεύσει;

O Νίκος Αλιάγας παραμένει παρουσιαστής του γαλλικού Star Academy.

Ο λόγος ήταν, κατά κύριο λόγο, οικονομικός και συνδέεται με τη συμφωνία που υπήρχε ήδη με τη βρετανική εταιρεία παραγωγής του Big Brother η οποία έχει στη φαρέτρα της και το μουσικό reality που σημειώνει μεγάλη επιτυχία κυρίως στη Γαλλία με παρουσιαστή τον Νίκο Αλιάγα.

Ουσιαστικά ο ΣΚΑΪ, έχοντας πλέον απορρίψει οριστικά το ενδεχόμενο επιστροφής του Big Brother (ειδικά μετά το τελευταίο βαρύ πρόστιμο), ήταν «υποχρεωμένος» να δεσμεύσει κάποιο άλλο project της συγκεκριμένης εταιρείας με αποτέλεσμα να επιλέξει το Star Academy ως πιο «ταιριαστό» με το προφίλ που έχει διαμορφώσει πλέον ο σταθμός.