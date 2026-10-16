Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Το Συμβούλιο της Επικρατείας με την με την υπ΄ αριθμ.1470/2026 απόφασή του Δ΄ Τμήματος, επικύρωσε πρόστιμο 90.000 ευρώ που επέβαλε το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ) σε τηλεοπτικό σταθμό για τη μετάδοση, μέσω του διαδικτυακού ιστοτόπου του, σχολίων παίκτη ριάλιτι, τα οποία παρακινούσαν σε έμφυλη βία, συγκεκριμένα σε βιασμό και προσέβαλλαν την ανθρώπινη αξία.

Αναλυτικότερα, το ΣτΕ, με πρόεδρο την αντιπρόεδρο Σπυριδούλα Χρυσικοπούλου και εισηγήτρια την πάρεδρο Δήμητρα Μαυροπόδη, εξέτασε τη νομιμότητα του προστίμου που επέβαλε το ΕΣΡ σε τηλεοπτικό σταθμό και έκρινε ότι «οι υποχρεώσεις των ιδιωτικών τηλεοπτικών φορέων για τη διασφάλιση της ποιοτικής στάθμης του προγράμματος και τον σεβασμό της αξίας του ανθρώπου καταλαμβάνουν και το περιεχόμενο των διαδικτυακών ιστοτόπων τους» και αντίστοιχα «οι ειδικότερες απαγορεύσεις μετάδοσης προγραμμάτων που εμπεριέχουν έμφυλες διακρίσεις και στερεότυπα ή υποβαθμίζουν το γυναικείο φύλο ισχύουν ανεξαρτήτως του μέσου μετάδοσης».

Advertisement

Advertisement

ΣτΕ Δ΄ 7μ. 1470/2026: Πρόστιμο για προσβολή ανθρώπινης αξίας και προτροπή σε έμφυλη βία κατά τη μετάδοση του «Big Brother» από διαδικτυακό ιστότοπο φορέα τηλεοπτικού σταθμού-Κυρωτική εξουσία ΕΣΡ https://t.co/5QCHIcyQ2S — Συμβούλιο της Επικρατείας (@SEpikrateias) October 16, 2026

Παράλληλα, η απόφαση αναφέρει ότι «η απαγόρευση πρόκλησης μίσους βάσει φύλου δεσμεύει όλους τους παρόχους υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων, χωρίς δυνατότητα εξαιρέσεων ανάλογα με το μέσο παροχής των υπηρεσιών τους» και ο έλεγχος της τήρησης των υποχρεώσεων αυτών και η επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων υπάγονται στην αρμοδιότητα του ΕΣΡ και όταν ακόμη το οπτικοακουστικό περιεχόμενο μεταδίδεται μέσω διαδικτυακού ιστοτόπου τηλεοπτικού φορέα.

Τέλος, το ΣτΕ έκρινε αιτιολογημένη την κρίση του ΕΣΡ, δηλαδή ότι ο τηλεοπτικός φορέας όφειλε να έχει λάβει αποτελεσματικά μέτρα για την αποτροπή της προβολής τέτοιου περιεχομένου.

(Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ)