Πρόστιμο 3.000 στον Joshua Foster για τον θάνατο του γιου του στην Κύπρο

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Το Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου επέβαλε πρόστιμο 3.000 ευρώ σε 37χρονο Βρετανό, ο οποίος παραδέχθηκε την πρόκληση θανάτου του δίχρονου γιου του από απερίσκεπτη πράξη.

Ο πατέρας τοποθέτησε το παιδί στο περβάζι παραθύρου ξενοδοχείου για να δει το υδάτινο πάρκο, αλλά το αγοράκι έπεσε από τον τέταρτο όροφο.

Το τραγικό δυστύχημα συνέβη την πρώτη ημέρα των οικογενειακών διακοπών τους, παρά τις προσπάθειες του πατέρα να το συγκρατήσει έγκαιρα.

Ο συνήγορος υπεράσπισης τόνισε τη μεταμέλεια του κατηγορουμένου, ο οποίος είχε τεθεί υπό κράτηση για οκτώ ημέρες μετά το συμβάν.

Η δικαστική διαδικασία ολοκληρώθηκε με τον 37χρονο να δηλώνει πως επιθυμεί την επιστροφή στην οικογένειά του μετά την επιβολή της ποινής.

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Σε πρόστιμο 3.000 ευρώ καταδικάστηκε στην Κύπρο ένας 37χρονος Βρετανός, ο δίχρονος γιος του οποίου έχασε τη ζωή του πέφτοντας από τον τέταρτο όροφο ξενοδοχείου στην Πάφο, την πρώτη ημέρα των οικογενειακών τους διακοπών.

Ο Τζόσουα Φόστερ παραδέχθηκε την κατηγορία της πρόκλησης θανάτου από απερίσκεπτη ή επικίνδυνη πράξη, με το Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου να ανακοινώνει την ποινή του το πρωί της Παρασκευής.

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Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στις 12 Ιουλίου, στο πεντάστερο ξενοδοχείο King Evelthon Beach Hotel and Resort, στην περιοχή Χλώρακα της Πάφου.

Σήκωσε τον γιο του στο περβάζι για να του δείξει το υδάτινο πάρκο

Σύμφωνα με όσα παρουσιάστηκαν στο δικαστήριο, ο 37χρονος βρισκόταν μαζί με τον δίχρονο γιο του και τον πεθερό του κοντά στους ανελκυστήρες του ξενοδοχείου, όταν το παιδί είδε από το παράθυρο το υδάτινο πάρκο.

Θέλοντας να του προσφέρει καλύτερη θέα, ο πατέρας το σήκωσε και το τοποθέτησε στο περβάζι, πιστεύοντας ότι το παράθυρο ήταν κλειστό.

Ωστόσο, μέσα σε ελάχιστες στιγμές, το αγοράκι έπεσε στο κενό από ύψος περίπου 12 μέτρων, προτού ο πατέρας του προλάβει να το συγκρατήσει.

Το παιδί μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Η αστυνομία είχε ειδοποιηθεί περίπου στις 18:40, έπειτα από αναφορά για πτώση ανηλίκου υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες.

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Η οικογένεια είχε φτάσει στην Κύπρο λίγες ώρες νωρίτερα

Η οικογένεια είχε φτάσει στο νησί τα ξημερώματα της ίδιας ημέρας, προκειμένου να περάσει τις διακοπές της.

Μαζί με τον 37χρονο ταξίδευαν η σύζυγός του, τα δύο παιδιά τους και οι γονείς της.

Αφού πέρασαν την ημέρα στο ξενοδοχειακό συγκρότημα, ετοιμάζονταν λίγο πριν από τις 18:00 να κατέβουν για φαγητό.

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"It was a one-off thing, and it happened in the spur of the moment." Lawyer Alexandros Alexandrou reacts after his client, British man Joshua Foster, was fined for causing the death of his two-year-old son when he fell from a hotel in Cyprus. https://t.co/mlmBoonst3 📺 Sky 501 https://t.co/urmRnHPrRn — Sky News (@SkyNews) October 16, 2026

Όπως ανέφερε στο δικαστήριο ο συνήγορος υπεράσπισης, Αλέξανδρος Αλεξάνδρου, ο Φόστερ βρισκόταν σε καλή διάθεση και έπαιζε με τον γιο του λίγο πριν από το δυστύχημα.

Ο πατέρας πάτησε το κουμπί του ανελκυστήρα και στη συνέχεια σήκωσε το παιδί στο περβάζι του παραθύρου. Σύμφωνα με την κατάθεσή του στην αστυνομία, το αγοράκι έπεσε προτού προλάβει να αντιδράσει.

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Κατά την ακροαματική διαδικασία έγινε γνωστό ότι το συγκεκριμένο παράθυρο είχε πλάτος 2,85 μέτρα και ύψος 1,2 μέτρα.

Τι ειπώθηκε στο δικαστήριο για το αλκοόλ

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, στον οργανισμό του 37χρονου είχε ανιχνευθεί αλκοόλ, χωρίς ωστόσο το εύρημα αυτό να αποτελέσει βασικό στοιχείο της υπόθεσης.

Ο δικηγόρος του υποστήριξε ότι δεν υπήρξε μαρτυρία που να αποδεικνύει ότι ο πατέρας ήταν μεθυσμένος την ώρα του δυστυχήματος.

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Παράλληλα, επισήμανε ότι ο εντολέας του δεν είχε προηγούμενες καταδίκες και ότι η μεταμέλειά του ήταν ξεκάθαρη.

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Ο Φόστερ είχε παραμείνει υπό κράτηση για οκτώ ημέρες μετά τον θάνατο του παιδιού του. Στο διάστημα αυτό, χρειάστηκε να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με την κόρη του και να της εξηγήσει τι είχε συμβεί στον αδελφό της.

Σε προηγούμενη ακρόαση, στις 6 Οκτωβρίου, ο συνήγορός του είχε τονίσει ότι από την ημέρα της τραγωδίας η ζωή του 37χρονου «άλλαξε για πάντα».

«Ανυπομονώ να επιστρέψω στη γυναίκα και την κόρη μου»

Μετά την ανακοίνωση της δικαστικής απόφασης, ο Τζόσουα Φόστερ έκανε μια σύντομη δήλωση στους δημοσιογράφους.

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«Σας ευχαριστώ για τη στήριξη. Ανυπομονώ να επιστρέψω στο σπίτι και να είμαι με τη γυναίκα και την κόρη μου», ανέφερε.

Η υπόθεση ολοκληρώθηκε δικαστικά με την επιβολή χρηματικού προστίμου, έπειτα από την παραδοχή της κατηγορίας από τον 37χρονο πατέρα.

Με πληροφορίες από το BBC.