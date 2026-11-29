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Η αποστολή της δύναμης των 10.000 ανδρών είχε πραγματοποιηθεί το 1964 από την κυβέρνηση του Γεωργίου Παπανδρέου για την ενίσχυση της άμυνας του νησιού.

Η αμερικανική παρέμβαση του Σάιρους Βανς συνέβαλε στην αποκλιμάκωση της ελληνοτουρκικής έντασης, αν και η κυβέρνηση του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου διατηρούσε σοβαρές επιφυλάξεις για τις εξελίξεις.

Η αποχώρηση των ελληνικών στρατευμάτων μετέβαλε τη στρατιωτική ισορροπία, περιορίζοντας σημαντικά την αμυντική ικανότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας έναντι μελλοντικών απειλών.

Το πραξικόπημα του 1974 κατά του Μακαρίου και η επακόλουθη τουρκική εισβολή ανέδειξαν τις ολέθριες συνέπειες των χειρισμών της δικτατορίας για τον κυπριακό ελληνισμό.

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Μία από τις πλέον καθοριστικές αποφάσεις για τη μεταπολεμική ιστορία της Κύπρου ελήφθη τον Νοέμβριο του 1967. Η στρατιωτική δικτατορία των Αθηνών, υποκύπτοντας στις πιέσεις της Τουρκίας, αποδέχθηκε την αποχώρηση της Ελληνικής Μεραρχίας από τη Μεγαλόνησο.

Ήταν η στρατιωτική δύναμη που είχε αποστείλει τρία χρόνια νωρίτερα η κυβέρνηση του Γεωργίου Παπανδρέου, προκειμένου να ενισχύσει την άμυνα της Κυπριακής Δημοκρατίας απέναντι στον κίνδυνο τουρκικής εισβολής.

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Επτά χρόνια αργότερα, η ίδια δικτατορία, υπό τον Δημήτριο Ιωαννίδη, θα οργάνωνε το πραξικόπημα κατά του Μακαρίου, το οποίο ακολούθησε η τουρκική εισβολή.

Δύο αποφάσεις της ελληνικής χούντας, με βαρύτατες συνέπειες για τον Ελληνισμό της Κύπρου.

Η απόφαση του Γεωργίου Παπανδρέου το 1964

Μετά την ανεξαρτησία της Κύπρου το 1960 και τις διακοινοτικές συγκρούσεις που ξέσπασαν στα τέλη του 1963, η απειλή μιας τουρκικής στρατιωτικής επέμβασης γινόταν ολοένα και μεγαλύτερη.

Ο τότε πρωθυπουργός της Ελλάδας, Γεώργιος Παπανδρέου, αποφάσισε το 1964 την αποστολή ισχυρής στρατιωτικής δύναμης στην Κύπρο.

Η Ελληνική Μεραρχία, με περίπου 10.000 άνδρες, διέθετε πεζικό, πυροβολικό, τεθωρακισμένα και σημαντικό στρατιωτικό εξοπλισμό.

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Η παρουσία της ενίσχυσε ουσιαστικά την αποτρεπτική ικανότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Στην Κύπρο είχε επιστρέψει και ο στρατηγός Γεώργιος Γρίβας – Διγενής, αναλαμβάνοντας την ηγεσία των ελληνοκυπριακών στρατιωτικών δυνάμεων.

Η κρίση της Κοφίνου

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Στις 15 Νοεμβρίου 1967 σημειώθηκαν σοβαρές συγκρούσεις στην περιοχή της Κοφίνου και του Αγίου Θεοδώρου, μεταξύ δυνάμεων της Εθνικής Φρουράς και ένοπλων Τουρκοκυπρίων.

Οι συγκρούσεις προκάλεσαν ανθρώπινες απώλειες και έδωσαν στην Άγκυρα την αφορμή να κλιμακώσει τις πιέσεις της προς την Αθήνα και τη Λευκωσία.

Η κυβέρνηση του Τούρκου πρωθυπουργού Σουλεϊμάν Ντεμιρέλ απείλησε με στρατιωτική επέμβαση.

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Μεταξύ των βασικών απαιτήσεων της Τουρκίας ήταν η ανάκληση του στρατηγού Γρίβα, η αποχώρηση των ελληνικών στρατευμάτων που υπερέβαιναν τις προβλέψεις των συμφωνιών του 1960 και η καταβολή αποζημιώσεων.

Ελλάδα και Τουρκία βρέθηκαν στα πρόθυρα πολέμου.

Η αμερικανική παρέμβαση και τα απόρρητα τηλεγραφήματα

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Ο τότε πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Λίντον Τζόνσον, απέστειλε στην περιοχή τον Σάιρους Βανς, με αποστολή την αποτροπή μιας πολεμικής σύγκρουσης μεταξύ δύο κρατών-μελών του ΝΑΤΟ.

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Ο Βανς πραγματοποίησε διαδοχικές συναντήσεις στην Άγκυρα, στην Αθήνα και στη Λευκωσία.

Ιδιαίτερο δημοσιογραφικό και ιστορικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα αποχαρακτηρισμένα έγγραφα του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών.

Στις 29 Νοεμβρίου 1967, κατά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας των ΗΠΑ, η αμερικανική ηγεσία ενημερώθηκε ότι Ελλάδα και Τουρκία είχαν αποδεχθεί τις βασικές προβλέψεις της συμφωνίας αποκλιμάκωσης.

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Την ίδια ημέρα, ο Βανς συναντήθηκε στη Λευκωσία με τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο και τον υπουργό Εξωτερικών Σπύρο Κυπριανού.

Σύμφωνα με το αμερικανικό διπλωματικό τηλεγράφημα, ο Βανς υποστήριξε ότι, εάν η Ελλάδα δεν είχε αποδεχθεί τις προτάσεις, η Τουρκία θα είχε ήδη προχωρήσει σε εισβολή.

Αυτή ήταν η εκτίμηση που μετέφερε ο Αμερικανός διαμεσολαβητής, όχι ένα γεγονός που μπορεί να επιβεβαιωθεί εκ των υστέρων.

Η αντίσταση του Μακαρίου

Ο Μακάριος δεν αποδέχθηκε τη διάλυση της Εθνικής Φρουράς, την οποία επίσης επιδίωκε η Τουρκία.

Η κυπριακή κυβέρνηση υποστήριξε την προοπτική συνολικής αποστρατιωτικοποίησης, συμπεριλαμβανομένης της αποχώρησης των ελληνικών και τουρκικών στρατιωτικών αποσπασμάτων, και ζήτησε διεθνείς εγγυήσεις έναντι στρατιωτικής επέμβασης.

Οι θέσεις αυτές καταγράφονται σε επιστολή του Σπύρου Κυπριανού προς τον Σάιρους Βανς, η οποία περιλαμβάνεται σε απόρρητο αμερικανικό τηλεγράφημα της 30ής Νοεμβρίου 1967.

Η αποχώρηση των ελληνικών στρατευμάτων

Η δικτατορία των Αθηνών αποδέχθηκε την απόσυρση της Μεραρχίας, ενώ η Τουρκία δεσμεύθηκε να αποκλιμακώσει τις πολεμικές προετοιμασίες της.

Η αποχώρηση πραγματοποιήθηκε σταδιακά τον Δεκέμβριο του 1967 και τον Ιανουάριο του 1968.

Περίπου 10.000 Έλληνες στρατιωτικοί αποχώρησαν, σύμφωνα με ιστορική μελέτη της Βιβλιοθήκης του αμερικανικού Κογκρέσου.

Στην Κύπρο παρέμεινε η ΕΛΔΥΚ, η Ελληνική Δύναμη Κύπρου, που προβλεπόταν από τις συμφωνίες του 1960, με δύναμη 950 ανδρών βάσει της Συνθήκης Συμμαχίας.

Η άμεση απειλή πολέμου απομακρύνθηκε. Όμως η στρατιωτική ισορροπία στη Μεγαλόνησο είχε πλέον μεταβληθεί.

Από την υποχώρηση του 1967 στην τραγωδία του 1974

Στις 15 Ιουλίου 1974, η δικτατορία του Δημητρίου Ιωαννίδη οργάνωσε το πραξικόπημα κατά του νόμιμου προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου.

Στις 20 Ιουλίου ακολούθησε η τουρκική εισβολή.

Η δεύτερη φάση της τουρκικής στρατιωτικής επιχείρησης, τον Αύγουστο του 1974, οδήγησε στην κατοχή περίπου του 37% των εδαφών της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Ένα από τα μεγαλύτερα ερωτήματα που απασχολούν μέχρι σήμερα τους ιστορικούς και τους στρατιωτικούς αναλυτές είναι κατά πόσο θα μπορούσε να είχε αποτραπεί η τουρκική εισβολή, εάν η Ελληνική Μεραρχία εξακολουθούσε να βρίσκεται στην Κύπρο.

Κανείς δεν μπορεί να απαντήσει με απόλυτη βεβαιότητα σε ένα υποθετικό ιστορικό ερώτημα. Είναι δεδομένο, ωστόσο, ότι η παρουσία της θα προσέφερε σημαντικά ισχυρότερες αμυντικές δυνατότητες.

Η βαριά ιστορική ευθύνη της δικτατορίας

Πενήντα εννέα χρόνια μετά, η απόφαση της χούντας για την αποχώρηση της Ελληνικής Μεραρχίας εξακολουθεί να αποτελεί αντικείμενο έντονης ιστορικής και πολιτικής κριτικής.

Η δικτατορία που εμφανιζόταν ως υπερασπιστής των εθνικών συμφερόντων αποδέχθηκε το 1967 την αποδυνάμωση της άμυνας της Κύπρου και το 1974 προχώρησε στην ανατροπή της συνταγματικής της τάξης.

Η πρώτη απόφαση περιόρισε τις αμυντικές δυνατότητες της Μεγαλονήσου. Η δεύτερη δημιούργησε τις συνθήκες που εκμεταλλεύθηκε η Τουρκία για να εισβάλει.

Οι συνέπειες παραμένουν μέχρι σήμερα ορατές στην κατεχόμενη κυπριακή γη.

Πρωτογενείς πηγές

Αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών – Η συνεδρίαση του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας, 29 Νοεμβρίου 1967: https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1964-68v16/d332

Απόρρητο τηλεγράφημα – Η συνάντηση Βανς και Μακαρίου: https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1964-68v16/d333

ΟΗΕ – Η κυπριακή κρίση του 1967: https://unficyp.unmissions.org/en/node/73112