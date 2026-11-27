Η Μαρία Αναστασοπούλου αποκάλυψε γιατί απουσίαζε από το «Live You» – Τα συγχαρητήρια του Πορτοσάλτε

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Επέστρεψε στο πλατό της εκπομπής «Live You» του ΣΚΑΪ η Μαρία Αναστασοπούλου, έπειτα από ολιγοήμερη απουσία, με τον τηλεοπτικό της συμπαρουσιαστή, Άρη Πορτοσάλτε, να την καλωσορίζει ξανά και να αναφέρεται στην έλλειψή της από την εκπομπή.

Η παρουσιάστρια εξήγησε πως ο λόγος που απουσίαζε ήταν οι εξετάσεις που χρειάστηκε να δώσει, οι οποίες, όπως παραδέχθηκε, ήταν αρκετά απαιτητικές.

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«Έδινα κάτι εξετάσεις… δύσκολες εξετάσεις αλλά τις περάσαμε», ανέφερε χαρακτηριστικά, αποκαλύπτοντας τον λόγο της απουσίας της.

Ο Άρης Πορτοσάλτε έσπευσε να τη συγχαρεί για την επιτυχία της, αποκαλύπτοντας μάλιστα ότι πλέον έχει αποκτήσει μια νέα ιδιότητα.

«Είναι καπετάνισσα πλέον η Μαρία… συγχαίρω τη Μαρία και το Λιμενικό Σώμα, αλλά και τον εξεταστή που όπως έμαθα ήταν πολύ αυστηρός», σχολίασε ο δημοσιογράφος.

Έτσι, έγινε γνωστό πως η Μαρία Αναστασοπούλου ολοκλήρωσε με επιτυχία τις εξετάσεις της και απέκτησε τον τίτλο της καπετάνισσας, με τους δύο παρουσιαστές να μοιράζονται τη σχετική στιγμή στον αέρα της εκπομπής.