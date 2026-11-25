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Το υπουργείο Πολιτισμού παρέδωσε ένα ειδικά διαμορφωμένο μουσειακό κέλυφος προστασίας και ανάδειξης του αρχαιολογικού ευρήματος, το οποίο περιλαμβάνει διαδραστικά στοιχεία και μακέτες για τους επισκέπτες.

Η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, τόνισε τη σημασία του έργου, συνδέοντας το εύρημα με την ταραγμένη ιστορική περίοδο της αρχαίας Αθήνας.

Οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να περιηγηθούν στον χώρο του Πολυανδρίου με ελεύθερη είσοδο, καθημερινά εκτός Τρίτης, από τις 26 Νοεμβρίου.

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Οι «Δεσμώτες του Φαλήρου», οι 79 άνδρες, κυρίως νεαρής και μέσης ηλικίας, οι οποίοι είχαν ενταφιαστεί σε τρία παράλληλα ορύγματα, πολλοί με σιδερένια δεσμά στους καρπούς και άλλοι δεμένοι πισθάγκωνα, φέροντας εμφανή τα ίχνη βίαιου θανάτου, επέστρεψαν στον αρχικό τόπο ταφής τους, στην Εσπλανάδα του Φαλήρου.

Η εξαιρετικά ασυνήθιστη ομαδική ταφή, που έκανε τον γύρο του κόσμου, καθώς χαρακτηρίστηκε διεθνώς ως γεγονός εξαιρετικής αρχαιολογικής σημασίας, χρονολογείται στο δεύτερο μισό του 7ου αιώνα π.Χ. και ήρθε στο φως το 2016 κατά τη διάρκεια των εργασιών κατασκευής του ΚΠΙΣΝ.

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Δέκα χρόνια μετά την ανακάλυψη τους, το υπουργείο Πολιτισμού παρέδωσε την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου, το μουσειακό κέλυφος προστασίας και ανάδειξης του Πολυανδρίου των Δεσμωτών, ένα ιδιαίτερο μουσειακό χώρο, τον οποίο οι επισκέπτες προσεγγίζουν μέσω μίας σπειροειδούς ράμπας και ενός υπόγειου, σκοτεινού περάσματος, ως μία συμβολική βύθιση όχι μόνο στους αιώνες, αλλά και σε έναν τόπο ταφής.

Προτού ο επισκέπτης φτάσει στους Δεσμώτες, οι οποίοι αποκαλύπτονται στο ακριβές σημείο ταφής τους –εντός χώρου ελεγχόμενης θερμοκρασίας και υγρασίας– ο επισκέπτης αντικρύζει μεταξύ άλλων, έναν χάρτη του νεκροταφείου του Φαλήρου πάνω στον οποίο υπάρχει ένας διαδραστικός πίνακας με ανοιγόμενους κύβους, που αποκαλύπτουν στοιχεία των ταφών, αλλά και μία μοναδική στο είδος της μακέτα των Αθηνών στην οποία απεικονίζεται η πολεοδομική εξέλιξη της.

«Σήμερα, εδώ, στο Φάληρο, αποδίδουμε στους Αθηναίους και στους επισκέπτες της πρωτεύουσας ένα έργο εντελώς διαφορετικού χαρακτήρα από τα συνήθη», υπογράμμισε η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη στον χαιρετισμό της. «Ένα έργο, το οποίο μας φέρνει αντιμέτωπους όχι με τις λαμπρότερες, αλλά με ορισμένες από τις σκοτεινότερες σελίδες της ιστορίας της αρχαίας Αθήνας. Με μια εποχή έντονων κοινωνικών αντιθέσεων, πολιτικών συγκρούσεων και βίαιων αναμετρήσεων για την εξουσία, μέσα από τις οποίες, όμως, διαμορφώθηκαν σταδιακά οι ιστορικές προϋποθέσεις για τις μεγάλες θεσμικές μεταρρυθμίσεις και, τελικά, για τη γέννηση της αθηναϊκής δημοκρατίας […] Η χρονολόγηση του πολυανδρίου, στο δεύτερο μισό του 7ου αιώνα π.Χ., το συνδέει με μια ιδιαίτερα ταραγμένη περίοδο της αθηναϊκής ιστορίας. Η πιθανή σχέση του με την απόπειρα του Κύλωνα να καταλάβει την εξουσία, και με τα γεγονότα που έμειναν γνωστά ως «Κυλώνειον άγος» αποτελεί μια ενδιαφέρουσα και δελεαστική, αλλά αναπόδεικτη μέχρι σήμερα ερμηνευτική υπόθεση».

Η Λίνα Μενδώνη έκανε λόγο για μία πράξη με ευρύτερο ιστορικό και ηθικό περιεχόμενο. «Οι εβδομήντα εννέα Δεσμώτες, των οποίων τα ονόματα και οι προσωπικές ιστορίες χάθηκαν μέσα στους αιώνες, αποκτούν και πάλι μια θέση στη συλλογική μας μνήμη. Ο τόπος της ταφής τους προστατεύεται οριστικά, με τον σεβασμό και την αξιοπρέπεια που αρμόζουν στην ανθρώπινη υπόστασή τους».

«Το έργο αποτελεί μια παγκόσμια επιστημονική πρωτοπορία στον τομέα της συντήρησης και της ανάδειξης αρχαιοτήτων. Για πρώτη φορά σε διεθνές επίπεδο ένα τόσο εκτεταμένο και ευαίσθητο σκελετικό υλικό αποδίδεται αυθεντικό στο κοινό, στο ακριβές σημείο όπου αποκαλύφθηκε. Αυτό κατέστη εφικτό χάρη, μεταξύ άλλων, στην υποδειγματική πρωτογενή μελέτη συντήρησης και τις εξαιρετικά απαιτητικές επεμβάσεις που εκπόνησε και υλοποίησε το εξειδικευμένο δυναμικό συντηρητών της Εφορείας», δήλωσε η Άννα Καραπαναγιώτου, προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων.

«Η ανασκαφή που ξεκίνησε έναν αιώνα πριν από την Αρχαιολογική Υπηρεσία στα 13 από τα 70 στρέμματα του λεγόμενου από την αρχαιότητα Αλιπέδου αποκάλυψε αυτές τις 2.000 ταφές και τη χρονολόγησή τους από τον 8ο μέχρι τον 4ο αι. π.Χ. Οι περισσότερες από αυτές ανήκουν στον 7ο αι. π.Χ. και αφορούν όλες τις ηλικίες και όλα τα είδη ταφής της εποχής εκείνης. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη αρχαϊκή νεκρόπολη της Αττικής που πρόσφερε στην έρευνα καίρια δεδομένα για τη μελέτη των ταφικών πρακτικών και των πολιτικών εξελίξεων της Αθήνας κατά την πρώιμη περίοδο της συγκρότησης της πόλεως», δήλωσε η Στέλλα Χρυσουλάκη, γενική διευθύντρια του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου και διευθύντρια της ανασκαφής των Δεσμωτών.

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«Πώς μπορεί, όμως, να στοιχειοθετήσει συμπεράσματα για εκείνους τους άωρους νεκρούς, τους παρίες της κοινωνικής πυραμίδας, τους βιοθανάτους, που στην προκειμένη ανασκαφή φτάνουν τα 232 άτομα, δηλαδή το 20,3% του ενήλικου πληθυσμού του νεκροταφείου, όπως αποκαλύφθηκαν σε 52 ατομικές ταφές και 15 ομαδικές; Ευτυχώς στις μέρες μας η εν δυνάμει μετάφραση των δεδομένων δεν περιορίζεται στην ταφονομία, την αρχιτεκτονική της ταφής, αλλά συμπληρώνεται με την ανθρωπολογική μελέτη των οστών, το περιεχόμενο των αγγείων με τις προσφορές και το συνολικό πλαίσιο των τελετουργιών ή της απουσίας αυτών κατά τη διαδικασία της ταφής και την κατοπινή επίσκεψη πιθανόν στον τάφο», τόνισε, μεταξύ άλλων, η Στέλλα Χρυσουλάκη.

Στο νεκροταφείο του Φαλήρου -στο Φαληρικό Αλίπεδο- που ήταν σε χρήση από τον 8ο έως τον 4ο αι.π.Χ.-, οι Αθηναίοι έθαβαν τους νεκρούς τους, άνδρες, γυναίκες, παιδιά και βρέφη, συχνά με λιτά κτερίσματα, όπως μικρά αγγεία, κοσμήματα ή παιχνίδια, ενώ αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι το 10% των ταφών ανήκει σε ατομικές ή ομαδικές ταφές βίαιων θανάτων.

Το Πολυάνδριο των Δεσμωτών στην Εσπλανάδα του ΚΠΙΣΝ θα είναι επισκέψιμο από την Παρασκευή 26 Νοεμβρίου, καθημερινά, εκτός Τρίτης, 9 π.μ. – 5 μ.μ., με είσοδο ελεύθερη.

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