Χριστίνα Βακάκη: Καρέ καρέ η παράσυρση της κόρης του ιδρυτή των Jumbo - Πηγή: MEGA

Χριστίνα Βακάκη: Εκτός κινδύνου η κόρη του Mr Jumbo – Το φορτηγό που έκρυβε την ορατότητα και η μαρτυρία του οδηγού που την παρέσυρε – Βίντεο ντοκουμέντο λίγα δευτερόλεπτα μετά το τροχαίο στη Βάρη

Δεύτερο χτύπημα για τον Βακάκη των Jumbo – Στο νοσοκομείο η κόρη του Χριστίνα, τραυματίστηκε από αυτοκίνητο ενώ έκανε τζόκινγκ στη Βούλα

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Χριστίνα Βακάκη τραυματίστηκε σοβαρά μετά από παράσυρση από αυτοκίνητο ενώ επιχειρούσε να διασχίσει τη λεωφόρο Βάρης – Κορωπίου σε διάβαση πεζών.

Η 35χρονη υπέστη κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και πολλαπλά κατάγματα, έχοντας πλέον ξεπεράσει τον άμεσο κίνδυνο για τη ζωή της μετά τη νοσηλεία της.

Οι γιατροί προγραμματίζουν σειρά χειρουργικών επεμβάσεων για την αποκατάσταση των τραυμάτων της, σε μια διαδικασία αποθεραπείας που αναμένεται να είναι μακρά και δύσκολη.

Το περιστατικό προκάλεσε μνήμες από την οικογενειακή τραγωδία του 2017, όταν ο αδελφός της, Γιώργος Βακάκης, έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα.

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Μια δύσκολη και μακρά περίοδο αποκατάστασης έχει μπροστά της η Χριστίνα Βακάκη, κόρη του ιδιοκτήτη των Jumbo, μετά το σοβαρό τροχαίο ατύχημα στο οποίο τραυματίστηκε στη Βούλα. Η 35χρονη έχει πλέον ξεπεράσει τον κίνδυνο για τη ζωή της, ωστόσο η κατάσταση της υγείας της εξακολουθεί να απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή, καθώς θα χρειαστεί να υποβληθεί σε σειρά χειρουργικών επεμβάσεων.

Το τροχαίο σημειώθηκε το πρωί της 19ης Νοεμβρίου, όταν η Χριστίνα Βακάκη είχε βγει για τζόκινγκ στη Βάρη. Καθώς επιχείρησε να διασχίσει τη λεωφόρο Βάρης – Κορωπίου από διάβαση πεζών, παρασύρθηκε από αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 35χρονος άνδρας.

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Από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης εκτινάχθηκε σε απόσταση περίπου 30 μέτρων. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο οδηγός φέρεται να μην την αντιλήφθηκε εγκαίρως, καθώς ένα βαν εμπόδιζε την ορατότητά του.

Η 35χρονη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ότι έφερε σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, καθώς και πολλαπλά κατάγματα στη λεκάνη, στο πρόσωπο, στα πόδια και στα χέρια.

Έπειτα από ημέρες νοσηλείας, κατάφερε να ξεπεράσει τον άμεσο κίνδυνο για τη ζωή της. Ωστόσο, τα τραύματά της παραμένουν σοβαρά και η αποθεραπεία της αναμένεται να είναι μακρά. Οι γιατροί εκτιμούν ότι θα χρειαστούν διαδοχικές επεμβάσεις, προκειμένου να αποκατασταθούν πλήρως οι βλάβες στα άκρα και στη λεκάνη της.

Το τραγικό τροχαίο που είχε στοιχίσει τη ζωή στον αδελφό της

Το σοβαρό ατύχημα της Χριστίνας Βακάκη ξύπνησε μνήμες από μια οικογενειακή τραγωδία που είχε συγκλονίσει το πανελλήνιο τον Φεβρουάριο του 2017. Τότε, ο αδελφός της, Γιώργος Βακάκης, είχε χάσει τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα στην εθνική οδό Αθηνών – Λαμίας, σε ηλικία μόλις 24 ετών.

Η Porsche που οδηγούσε προσέκρουσε με μεγάλη ταχύτητα σε σταθμευμένο αυτοκίνητο, στο πάρκινγκ της εθνικής οδού, κοντά στη Θήβα.

Η σύγκρουση ήταν μοιραία για τέσσερις ανθρώπους. Εκτός από τον Γιώργο Βακάκη, σκοτώθηκαν ο φίλος του και συνοδηγός, Ανδρέας Γεωργακόπουλος, καθώς και η 33χρονη Αποστολία Πατμάνογλου και ο μόλις τριών ετών γιος της, Παύλος.

Εννέα χρόνια μετά από εκείνη την τραγωδία, η οικογένεια Βακάκη βρίσκεται και πάλι αντιμέτωπη με μια εξαιρετικά δύσκολη δοκιμασία, αυτή τη φορά μετά τον σοβαρό τραυματισμό της Χριστίνας.

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