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Η γυναίκα παρασύρθηκε από διερχόμενο όχημα ενώ επιχειρούσε να διασχίσει τον δρόμο από διάβαση πεζών.

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι η ορατότητα του οδηγού και της πεζής περιοριζόταν από ένα φορτηγό που βρισκόταν στο σημείο.

Η τραυματίας φέρει κατάγματα και κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, έχοντας ωστόσο διατηρήσει καλό επίπεδο συνείδησης καθ' όλη τη διάρκεια της μεταφοράς της.

Η Τροχαία διεξάγει προανάκριση για τις συνθήκες του ατυχήματος, εξετάζοντας βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες της γύρω περιοχής.

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Εκτός κινδύνου νοσηλεύεται στο νοσοκομείο «Υγεία» η Χριστίνα Βακάκη, κόρη του επιχειρηματία Απόστολου Βακάκη, ιδιοκτήτη της αλυσίδας καταστημάτων Jumbo, μετά το σοβαρό τροχαίο ατύχημα που είχε το μεσημέρι της Πέμπτης (19/11) στη Βούλα.

Η Χριστίνα Βακάκη τραυματίστηκε όταν παρασύρθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο, ενώ έκανε τζόκινγκ και επιχείρησε να διασχίσει τον δρόμο από διάβαση πεζών. Από την παράσυρση υπέστη τραυματισμούς σε διάφορα σημεία του σώματός της και μεταφέρθηκε αρχικά με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Ασκληπιείο Βούλας ως πολυτραυματίας.

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Οι γιατροί του νοσοκομείου κατάφεραν να σταθεροποιήσουν την κατάστασή της και στη συνέχεια, έπειτα από δική της επιθυμία, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Υγεία», όπου εξακολουθεί να νοσηλεύεται.

Πώς έγινε η παράσυρση στη Βούλα

Το τροχαίο σημειώθηκε περίπου στις 12 το μεσημέρι, στη συμβολή της λεωφόρου Βάρης – Κορωπίου με την οδό Καλύμνου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κορωπί.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Αστυνομίας, η γυναίκα διέσχιζε τον δρόμο από διάβαση πεζών, όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 35χρονος.

Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν ότι ένα φορτηγό που βρισκόταν στο σημείο φέρεται να περιόριζε την ορατότητα, με αποτέλεσμα η Χριστίνα Βακάκη να μην αντιληφθεί εγκαίρως το διερχόμενο όχημα.

«Πήγε να διασχίσει τον δρόμο, όμως ένα φορτηγό της έκρυβε την ορατότητα και είχε ως αποτέλεσμα να μην δει το διερχόμενο όχημα, όπου την χτύπησε», ανέφερε χαρακτηριστικά μία γυναίκα που βρέθηκε μπροστά στο περιστατικό.

Άλλος αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε ότι η τραυματίας είχε τις αισθήσεις της μετά την παράσυρση, ωστόσο πονούσε έντονα και επαναλάμβανε ότι πονούσε σε όλο της το σώμα.

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«Ένα φορτηγό της έκρυβε την ορατότητα»

Οι μαρτυρίες ανθρώπων που βρίσκονταν κοντά στο σημείο συγκλίνουν στην παρουσία ενός φορτηγού, το οποίο φαίνεται ότι περιόρισε το οπτικό πεδίο λίγο πριν από την παράσυρση.



«Πήγε να διασχίσει τον δρόμο, όμως ένα φορτηγό της έκρυβε την ορατότητα, με αποτέλεσμα να μην δει το διερχόμενο όχημα που την παρέσυρε», περιέγραψε αυτόπτης μάρτυρας.



Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το φορτηγό βρισκόταν στη λωρίδα κυκλοφορίας από την οποία η Χριστίνα Βακάκη επιχείρησε να περάσει, δυσκολεύοντας την οπτική επαφή της με τα υπόλοιπα οχήματα. Στην προσπάθειά της να παρακάμψει το φορτηγό, φέρεται να βρέθηκε στην πορεία του ΙΧ που την παρέσυρε.



Άλλος μάρτυρας ανέφερε ότι η παρουσία του βαρέος οχήματος ενδέχεται να εμπόδιζε την ορατότητα και των δύο πλευρών, την ώρα που ένα από τα ζητήματα που παραμένουν ανοιχτά αφορά το ακριβές σημείο όπου επιχειρήθηκε η διέλευση του δρόμου.



Σύμφωνα με πληροφορίες για τις συνθήκες του ατυχήματος, η παράσυρση σημειώθηκε την ώρα που η Χριστίνα Βακάκη διέσχιζε το οδόστρωμα από διάβαση πεζών. Ωστόσο, δεύτερος αυτόπτης μάρτυρας παρουσίασε διαφορετική εικόνα, υποστηρίζοντας ότι δεν διέκρινε διάβαση στο συγκεκριμένο σημείο. «Ένα φορτηγό της έκοβε την ορατότητα και ένα διερχόμενο όχημα την χτύπησε. Από ό,τι είδα, δεν υπήρχε διάβαση στο σημείο», ανέφερε.



Η ύπαρξη διάβασης, η ακριβής θέση του φορτηγού και οι κινήσεις του ΙΧ πριν από την πρόσκρουση είναι στοιχεία που μένει να αποσαφηνιστούν από την έρευνα των αρμόδιων αρχών.



«Πετάχτηκε μπροστά μου, δεν πρόλαβα να αντιδράσω» – Τι είπε ο οδηγός

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο οδηγός του αυτοκινήτου που παρέσυρε τη Χριστίνα Βακάκη ήταν εμφανώς ταραγμένος μετά το τροχαίο.



Περιγράφοντας στους αστυνομικούς τις στιγμές που προηγήθηκαν της σύγκρουσης, φέρεται να υποστήριξε ότι η γυναίκα εμφανίστηκε ξαφνικά μπροστά στο όχημά του, χωρίς να του αφήσει περιθώριο αντίδρασης.



«Πετάχτηκε μπροστά μου, δεν πρόλαβα να αντιδράσω», ήταν η χαρακτηριστική φράση που φέρεται να είπε.



Η συγκεκριμένη περιγραφή αποτελεί τον ισχυρισμό του οδηγού και εξετάζεται σε συνδυασμό με τις υπόλοιπες μαρτυρίες και τα ευρήματα από το σημείο του ατυχήματος.



Ιδιαίτερη σημασία έχουν και οι ζημιές που υπέστη το αυτοκίνητο καθώς σύμφωνα με τις αναφορές, η πρόσκρουση προκάλεσε εκτεταμένες φθορές στο μπροστινό παρμπρίζ και στο επάνω μέρος του οχήματος, στοιχεία που αποτυπώνουν τη σφοδρότητα της σύγκρουσης.



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«Ακούσαμε το μπαμ και βγήκαμε έξω» – Οι πρώτες στιγμές μετά την παράσυρση

Άνθρωποι που βρίσκονταν κοντά στο σημείο περιέγραψαν τις στιγμές αμέσως μετά το τροχαίο και την κατάσταση στην οποία αντίκρισαν την τραυματισμένη γυναίκα.



«Ακούσαμε το μπαμ και βγήκαμε έξω. Είδα μια γυναίκα χτυπημένη. Πονούσε, καθώς της είχε βγει ο ώμος αλλά και το γόνατο, ενώ έφερε τραύματα και στο κεφάλι», ανέφερε ένας από τους μάρτυρες.



Οι πρώτες εικόνες προκάλεσαν μεγάλη ανησυχία, καθώς η Χριστίνα Βακάκη είχε τραυματιστεί σε διάφορα σημεία του σώματός της.



Σύμφωνα με πληροφορίες από ανθρώπους του περιβάλλοντός της, η δύναμη της πρόσκρουσης ήταν τέτοια ώστε να εκτιναχθεί περίπου 30 μέτρα μακριά από το αυτοκίνητο.



Η πληροφορία αυτή δεν έχει επιβεβαιωθεί επισήμως ως προς την ακριβή απόσταση, ωστόσο οι αναφορές για την κατάσταση του οχήματος και τα πολλαπλά τραύματα καταδεικνύουν τη σοβαρότητα του περιστατικού.



Οι άνθρωποι που βρίσκονται κοντά της κάνουν λόγο για μια εξαιρετικά δύσκολη δοκιμασία, εκφράζοντας παράλληλα ανακούφιση που η ζωή της δεν διατρέχει πλέον κίνδυνο.



Οι άνθρωποι της προσωπικής της ασφάλειας που φέρονται να είδαν το τροχαίο



Ένα ακόμη στοιχείο που προκύπτει από τις πληροφορίες για το ατύχημα αφορά την παρουσία ανθρώπων που φέρεται να είχαν αναλάβει την προσωπική ασφάλεια της Χριστίνας Βακάκη.



Σύμφωνα με τις σχετικές αναφορές, η κόρη του Απόστολου Βακάκη συνοδευόταν από προσωπικό ασφαλείας, το οποίο βρισκόταν στην περιοχή με μοτοσικλέτες και ένα βαν.



Το τροχαίο φέρεται να σημειώθηκε μπροστά στα μάτια τους, προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση.



Η ενδεχόμενη παρουσία τους στο σημείο αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την αποσαφήνιση των συνθηκών του ατυχήματος, καθώς ενδέχεται να μπορούν να περιγράψουν τις κινήσεις της γυναίκας και των οχημάτων πριν από τη σύγκρουση.



Δεν έχει διευκρινιστεί εάν και ποια από τα πρόσωπα αυτά έχουν καταθέσει στις αρμόδιες αρχές.

Τα τραύματα και η κατάσταση της υγείας της

Για την κατάσταση της υγείας της μίλησε στο newsit.gr ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, ο οποίος ανέφερε ότι η Χριστίνα Βακάκη υπέστη κατάγματα και κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, διατηρώντας ωστόσο καλό επίπεδο συνείδησης.

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Στο Ασκληπιείο Βούλας έσπευσε και ο πατέρας της, Απόστολος Βακάκης, ο οποίος ενημερώθηκε για την κατάσταση της κόρης του. Σύμφωνα με τον κ. Γιαννάκο, ο επιχειρηματίας ευχαρίστησε το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, καθώς και τον διοικητή του νοσοκομείου, για τη φροντίδα που της παρείχαν.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τροχαίο διερευνώνται από την Τροχαία, η οποία πραγματοποιεί προανάκριση και αναζητά βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες της περιοχής, προκειμένου να αποσαφηνιστεί η ακριβής αλληλουχία των γεγονότων.

Η τραγωδία του 2017 που σημάδεψε την οικογένεια Βακάκη

Το νέο τροχαίο φέρνει ξανά στο προσκήνιο τη μεγάλη οικογενειακή τραγωδία του Φεβρουαρίου του 2017, όταν ο 24χρονος τότε Γιώργος Βακάκης, αδελφός της Χριστίνας, έχασε τη ζωή του σε ένα από τα πιο πολύνεκρα τροχαία δυστυχήματα των τελευταίων ετών.

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Η Porsche που οδηγούσε προσέκρουσε με μεγάλη ταχύτητα σε σταθμευμένο αυτοκίνητο σε χώρο στάθμευσης της εθνικής οδού Αθηνών – Λαμίας, κοντά στη Θήβα.

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Από τη σφοδρή σύγκρουση έχασαν τη ζωή τους ο Γιώργος Βακάκης, ο φίλος του και συνοδηγός Ανδρέας Γεωργακόπουλος, καθώς και η 33χρονη Αποστολία Πατμάνογλου και ο μόλις τριών ετών γιος της, Παύλος.

Εννέα χρόνια μετά, η οικογένεια Βακάκη βρίσκεται και πάλι αντιμέτωπη με την αγωνία ενός σοβαρού τροχαίου, αυτή τη φορά με τη Χριστίνα Βακάκη να νοσηλεύεται εκτός κινδύνου, μετά τη σταθεροποίηση της κατάστασής της.

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