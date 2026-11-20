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Ο πρώην πρωθυπουργός επιδιώκει την άμεση επαφή με πολίτες και επαγγελματικούς φορείς σε περιοχές όπου καταγράφεται δυσαρέσκεια για τις κυβερνητικές επιλογές.

Στο πλαίσιο των παρεμβάσεών του, ο κ.

Σαμαράς παρουσιάζει συγκεκριμένες θέσεις για την οικονομία, τη μεσαία τάξη και τη στεγαστική κρίση.

Κατά τη διάρκεια των επισκέψεών του, θα συναντηθεί με τοπικά στελέχη που ενδέχεται να στελεχώσουν το νέο πολιτικό του εγχείρημα.

Οι επίσημες ανακοινώσεις για τον νέο φορέα αναμένονται, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, κοντά στην περίοδο των εορτών.

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Μπορεί επισήμως ο Αντώνης Σαμαράς να μην έχει ανακοινώσει το νέο του κόμμα, όμως ο πρώην πρωθυπουργός εργάζεται πυρετωδώς για την εκλογική αναμέτρηση της άνοιξης.

Και από σήμερα ξεκινά τις περιοδείες του ανά την Ελλάδα, σε μία προσπάθεια να επικοινωνήσει με τους πολίτες και να παρουσιάσει τις θέσεις του. Το τριήμερο Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή ο Μεσσήνιος πολιτικός θα «οργώσει» ένα μεγάλο μέρος της ηπειρωτικής Ελλάδας, ξεκινώντας από τη Φθιώτιδα και φτάνοντας μέχρι τη Θεσσαλονίκη.

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Ουσιαστικά ο Αντώνης Σαμαράς αρχίζει να ξεδιπλώνει τη στρατηγική του για την επερχόμενη εκλογική μάχη. Πρώτο βήμα λοιπόν η επαφή με τους πολίτες. Και σε περιοχές που αποδεδειγμένα υπάρχει δυσαρέσκεια για την πολιτική της κυβέρνησης.

Στη Φθιώτιδα θα συναντήσει αγρότες, ένα δυναμικό κομμάτι της κοινωνίας που μέχρι πρόσφατα στήριζε τη Νέα Δημοκρατία αλλά πλέον εμφανίζεται να έχει απομακρυνθεί έχοντας πολλά παράπονα από τις κυβερνητικές επιλογές.

Στη Θεσσαλία, όπου δεν έχει προχωρήσει η αποκατάσταση των ζημιών που άφησε πίσω της η κακοκαιρία Daniel, έχει προγραμματίσει συνάντηση με τον Περιφερειάρχη ενώ στη Μακεδονία θα βρεθεί με εκπροσώπους του αγροτικού κόσμου. Συναντήσεις θα γίνουν και με εκπροσώπους φορέων και διαφόρων επαγγελματικών κλάδων ενώ έχει προγραμματίσει επισκέψεις σε Μητροπολίτες.

Τις τελευταίες ημέρες ο κ. Σαμαράς έχει διαφοροποιήσει και τις παρεμβάσεις του, καθώς δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην παρουσίαση των θέσεων του για μία σειρά από τομείς που απασχολούν την κοινωνία. Πριν από δύο ημέρες, στο συνέδριο της Ναυτεμπορικής, μίλησε για την πορεία της ελληνικής οικονομίας και κατέθεσε συγκεκριμένες προτάσεις, με έμφαση στη στήριξη που πρέπει να έχει η μεσαία τάξη.

Χθες, σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα του, αναφέρθηκε στη στεγαστική κρίση παρουσιάζοντας τις θέσεις του για την επίλυση του προβλήματος που απασχολεί μεγάλο μέρος της κοινωνίας ενώ επηρεάζει και το δημογραφικό.

Ανάλογες κινήσεις αναμένονται και για το επόμενο διάστημα.

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Στόχος του να παρουσιάσει στους πολίτες ρεαλιστικές λύσεις και να καταγράψει όσο το δυνατόν υψηλότερο ποσοστό στις εκλογές, κάτι που εφόσον συμβεί θα αναδείξει το νέο του κόμμα σε παράγοντα για την επόμενη μέρα στην πολιτική ζωή της χώρας.

Είναι φανερό λοιπόν ότι έχει ξεκινήσει η πορεία του πρώην πρωθυπουργού στο δρόμο προς τις κάλπες και η έμφαση θα δοθεί σε περιοχές που υπάρχει ακροατήριο που σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του επιτελείου του κ. Σαμαρά μπορεί να στηρίξει το νέο πολιτικό του εγχείρημα.

Στην περιοδεία του θα συνοδεύεται από στενούς του συνεργάτες ενώ στους σταθμούς που θα κάνει θα συναντηθεί με πολιτικά πρόσωπα από τις τοπικές κοινωνίες που αναμένεται να είναι υποψήφια με το νέο του κόμμα στις εκλογές.

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Το κρίσιμο ερώτημα πάντως παραμένει. Πότε θα ανακοινώσει το νέο του κόμμα ο Αντώνης Σαμαράς; Όποτε κρίνει ο ίδιος ότι είναι η κατάλληλη στιγμή, είναι η απάντηση. Για την ώρα υπάρχουν μόνο σενάρια τα οποία δεν επιβεβαιώνονται από πουθενά. Το πιθανότερο, σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις, είναι να γίνουν οι ανακοινώσεις για τον νέο φορέα κάπου κοντά στις γιορτές. Έτσι ώστε να δοθεί ο χρόνος και στους υποψήφιους βουλευτές του να δώσουν τη μάχη του σταυρού στις τοπικές κοινωνίες.

Το πρόγραμμα της τριήμερης περιοδείας του Αντώνη Σαμαρά

Σύμφωνα με το πρόγραμμα που έδωσαν στη δημοσιότητα στενοί του συνεργάτες, ο Αντώνης Σαμαράς θα συναντηθεί σήμερα το πρωί με αγρότες στα Καμένα Βούρλα, θα επισκεφθεί τον Μητροπολίτη Φθιώτιδας κ. Συμεών στη Λοκρίδα και το μεσημέρι θα ανηφορίσει στη Θεσσαλία για συνάντηση με τον Περιφερειάρχη Δημήτρη Κουρέτα ενώ αργότερα θα επισκεφθεί τον Μητροπολίτη Λαρίσης κ. Ιερώνυμο.

Το Σάββατο το πρωί ο πρώην πρωθυπουργός θα έχει συζήτηση με πολίτες στην Κατερίνη και θα αναχωρήσει για τα Μάλγαρα όπου θα συναντηθεί με αγρότες.

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Το απόγευμα της ίδιας ημέρας θα βρεθεί στη Θεσσαλονίκη όπου θα συζητήσει με νέους σε γνωστό μαγαζί της πόλης.

Την Κυριακή το πρωί θα επισκεφθεί τον Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης κ. Φιλόθεο, ολοκληρώνοντας ένα πυκνό πρόγραμμα επαφών κατά τη διάρκεια του τριημέρου.

Σε όλη του την περιοδεία θα έχει συναντήσεις με εκπροσώπους φορέων, συλλόγων και παραγωγικών τάξεων.

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