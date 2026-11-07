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Το ΠΑΣΟΚ και ο Αλέξης Τσίπρας ανταγωνίζονται για τη δεύτερη θέση, χωρίς ωστόσο να διαφαίνεται ξεκάθαρος νικητής ή ισχυρό αντίπαλο δέος προς την κυβέρνηση.

Οι πιθανές πολιτικές παρεμβάσεις του Αντώνη Σαμαρά ενδέχεται να επηρεάσουν την εκλογική αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας, προκαλώντας απώλειες σε συγκεκριμένες περιφέρειες.

Η οικονομική και ενεργειακή κρίση παραμένουν κρίσιμοι παράγοντες που μπορούν να ανατρέψουν τις υφιστάμενες πολιτικές ισορροπίες και να καθορίσουν το τελικό εκλογικό αποτέλεσμα.

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Μπορεί μια κυβέρνηση στον όγδοο χρόνο της να διατηρεί προβάδισμα 13 ή 14 μονάδων έναντι του δεύτερου κόμματος; Μπορεί ο Αντώνης Σαμαράς να στερήσει από τον Κυριάκο Μητσοτάκη την αυτοδυναμία; Και ποιος τελικά θα κερδίσει τη μάχη της δεύτερης θέσης, το ΠΑΣΟΚ ή ο Αλέξης Τσίπρας;

Ο διακεκριμένος δημοσκόπος Ζαχαρίας Ζούπης της Opinion Poll σε μια ιδιαίτερα αποκαλυπτική συνέντευξη στη HuffPost και στον Τέρενς Κουίκ, αναλύει τις πολιτικές ισορροπίες, τα ποιοτικά στοιχεία των δημοσκοπήσεων και τις ανατροπές που ενδέχεται να φέρει η οικονομική και ενεργειακή κρίση.

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Ο Μητσοτάκης προηγείται, αλλά η αντιπολίτευση είναι κατακερματισμένη

Ο Ζαχαρίας Ζούπης επισημαίνει ότι δεν έχει ξανασυναντήσει, στα 35 χρόνια εμπειρίας του, ανάλογη εικόνα πολιτικής κυριαρχίας κυβέρνησης που βρίσκεται στον όγδοο χρόνο της.

Η Νέα Δημοκρατία διατηρεί μεγάλη απόσταση από τους αντιπάλους της, ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης καταγράφει σημαντικό προβάδισμα στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός.

Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι οι πολίτες είναι ικανοποιημένοι.

«Οι πολίτες σκανάρουν τα κόμματα, τα αξιολογούν και στο τέλος η κρίση τους θα είναι συγκριτική», υπογραμμίζει.

Κατά τον ίδιο, η αντιπολίτευση εμφανίζεται εξαιρετικά αδύναμη και κατακερματισμένη, αδυνατώντας να παρουσιάσει ένα πειστικό εναλλακτικό κυβερνητικό σχέδιο.

ΠΑΣΟΚ και Τσίπρας: Μάχη για τη δεύτερη θέση χωρίς βέβαιο νικητή

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι εκτιμήσεις του για τον ανταγωνισμό ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και την πολιτική δυναμική του Αλέξη Τσίπρα.

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Ο Ζαχαρίας Ζούπης υποστηρίζει ότι το ΠΑΣΟΚ εμφανίζει σημάδια ανάκαμψης, έχοντας κινηθεί δημοσκοπικά στην περιοχή του 12,5%-13%.

Αντίθετα, εκτιμά ότι ο Αλέξης Τσίπρας δυσκολεύεται να διευρύνει την επιρροή του, παρά την προσωπική πολιτική του απήχηση.

«Δεν θα βρεις δημοσκόπο που θα σου πει ότι βάζει το χέρι του στη φωτιά για το ποιος θα είναι δεύτερος», τονίζει.

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Επισημαίνει, πάντως, ότι ακόμη και μια δεύτερη θέση με ποσοστό 15% δεν διαμορφώνει αυτομάτως αξιόπιστο αντίπαλο δέος απέναντι στον Μητσοτάκη.

Ο παράγοντας Σαμαράς και ο κίνδυνος για την αυτοδυναμία

Απολύτως σαφής εμφανίζεται ο δημοσκόπος για τις πιθανές επιπτώσεις μιας πολιτικής πρωτοβουλίας του Αντώνη Σαμαρά.

«Διαφωνώ πάρα πολύ με αναλύσεις που λένε ότι δεν θα τον αγγίξει. Νομίζω ότι θα τον αγγίξει. Το θέμα είναι πόσο».

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Εκτιμά ότι ακόμη και περιορισμένες απώλειες μπορεί να αποδειχθούν καθοριστικές για το ενδεχόμενο αυτοδυναμίας της Νέας Δημοκρατίας.

Παράλληλα, καταγράφει προβλήματα της κυβερνητικής παράταξης στη Μακεδονία και σε περιοχές της Πελοποννήσου, όπου εμφανίζονται πιέσεις από πολιτικές δυνάμεις στα δεξιά της.

Οι αναποφάσιστοι και τα μυστικά των δημοσκοπήσεων

Ο Ζαχαρίας Ζούπης εξηγεί ότι η εκτίμηση ψήφου δεν αποτελεί αυθαίρετο «μαγείρεμα».

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Περίπου οι μισοί αναποφάσιστοι, όπως αναφέρει, προσδιορίζουν πλέον το κόμμα στο οποίο αισθάνονται πιο κοντά.

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Για τους υπόλοιπους χρησιμοποιούνται σύγχρονες επιστημονικές μέθοδοι ανάλυσης των απαντήσεων.

Υπογραμμίζει επίσης ότι οι έρευνες δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται μόνο ως πίνακες πρόθεσης ψήφου.

«Έχω κλάψει για έρευνές μου», λέει χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι πολλές φορές εξαιρετικά σημαντικά κοινωνικά συμπεράσματα χάνονται στη συζήτηση για τα εκλογικά ποσοστά.

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Η γενιά Ζ ζει σε έναν διαφορετικό πολιτικό πλανήτη

Εντυπωσιακή είναι η αναφορά του στους νέους ηλικίας έως 30 ετών.

«Είναι εντελώς άλλος πλανήτης», επισημαίνει, περιγράφοντας διαφορετικά πολιτικά κριτήρια, συμπεριφορές και προτεραιότητες.

Εξηγεί ότι οι διαδικτυακές έρευνες διευκολύνουν τη συμμετοχή νεότερων ηλικιών, υπό την προϋπόθεση ότι τα δείγματα είναι επιστημονικά πιστοποιημένα και αντιπροσωπευτικά.

Η ενεργειακή κρίση μπορεί να ανατρέψει τα πάντα

Η σημαντικότερη ίσως προειδοποίηση του Ζαχαρία Ζούπη αφορά την οικονομία.

Παρότι οι δημοσκοπικές μεταβολές των κομμάτων εμφανίζονται περιορισμένες, τα ποιοτικά στοιχεία δείχνουν ότι η ενεργειακή κρίση μπορεί να προκαλέσει σοβαρές ανακατατάξεις.

Οι γεωπολιτικές εξελίξεις, η ακρίβεια και οι κυβερνητικοί χειρισμοί θα επηρεάσουν καθοριστικά το εκλογικό αποτέλεσμα.

Στην επισήμανσή μου ότι οι πολίτες θα ψηφίσουν τελικά με την τσέπη τους, η απάντησή του ήταν κατηγορηματική:

«Αναμφίβολα. Δεν ξέρω αν το τσουνάμι που έρχεται είναι πέντε μέτρα ή δεκαπέντε».

Και αυτή ίσως είναι η ουσιαστικότερη πολιτική είδηση της συνέντευξης.