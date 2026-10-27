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Οι τοποθετήσεις του πρώην πρωθυπουργού δημοσιοποιήθηκαν χρονικά κοντά στις αναρτήσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη, επιδιώκοντας να αποδυναμώσουν το κυβερνητικό μήνυμα και να προβάλουν τις δικές του θέσεις.

Το Μέγαρο Μαξίμου επιλέγει προς το παρόν να αντιδρά με ήπιο τρόπο στις δημόσιες επιθέσεις του πρώην πρωθυπουργού.

Πηγές αναφέρουν πως η κυβέρνηση θα αλλάξει στάση και θα αντιμετωπίσει τον Αντώνη Σαμαρά ως πολιτικό αντίπαλο μετά την ανακοίνωση του νέου κόμματός του.

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Σε δύο «χτυπήματα» κατά της κυβέρνησης έχει προχωρήσει τις τελευταίες 15 ημέρες ο Αντώνης Σαμαράς. Το ένα, μέσω δήλωσης του για την οικονομική πολιτική και το άλλο, μέσω άρθρου, για τα εθνικά θέματα.

Αν και διαφορετικά μεταξύ τους, τα δύο θέματα έχουν ένα κοινό μοτίβο. Τη χρονική στιγμή δημοσιοποίησης τους. Ήταν Κυριακή 18 Οκτωβρίου, όταν με διαφορά λίγων λεπτών από την ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με την ανασκόπηση της εβδομάδας ο Μεσσήνιος πολιτικός με γραπτή του δήλωση στηλίτευε την πολιτική της κυβέρνησης στην οικονομία.

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Ακριβώς μία εβδομάδα μετά, την Κυριακή 25 Οκτωβρίου, σχεδόν ταυτόχρονα με την καθιερωμένη ανάρτηση του πρωθυπουργού ο Αντώνης Σαμαράς έδωσε στη δημοσιότητα το άρθρο του στην Εστία, μέσω του οποίου εξαπέλυσε νέα σκληρή επίθεση κατά της εξωτερικής πολιτικής της κυβέρνησης.

Και επειδή σύμπτωση επαναλαμβανόμενη παύει να είναι σύμπτωση, εύκολα μπορεί να υποθέσει κάποιος ότι αυτή η επιλογή του πρώην πρωθυπουργού να κάνει γνωστές τις θέσεις του την ώρα του μηνύματος του Κυριάκου Μητσοτάκη αποτελεί ένα μέρος του επικοινωνιακού του σχεδιασμού.

Πολύπειρος στην πολιτική σκηνή ο Αντώνης Σαμαράς ξέρει καλά τη δυναμική που μπορεί να έχει μία δημόσια τοποθέτηση αν γίνει στο κατάλληλο timing. Και τις τελευταίες δύο εβδομάδες πετυχαίνει δύο πράγματα: να αποδυναμώνει -ή και να αποδομεί- το μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη και βέβαια να μπαίνουν στον δημόσιο διάλογο οι δικές του θέσεις.

Κάτι ανάλογο είχε κάνει και με τη συνέντευξη του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Πριν καν ολοκληρωθεί, είχε απαντήσει στις δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη μεταφέροντας σε μεγάλο βαθμό το ενδιαφέρον από τις εξαγγελίες της κυβέρνησης στις διαφορές Σαμαρά – Μητσοτάκη.

Για την ώρα το Μέγαρο Μαξίμου -κυρίως μέσω του κυβερνητικού εκπροσώπου- απαντά ήπια ή και καθόλου στις επιθέσεις του Αντώνη Σαμαρά. Αυτό αναμένεται να συνεχιστεί μέχρι ο πρώην πρωθυπουργός να ανακοινώσει το νέο κόμμα. Αμέσως μετά όμως -σύμφωνα με καλά ενημερωμένες πηγές- θα ξεκινήσει και το… σκληρό ροκ από το κυβερνητικό στρατόπεδο που θα βλέπει στον Αντώνη Σαμαρά όχι τον πρώην πρόεδρο της παράταξης αλλά έναν υπολογίσιμο πολιτικό αντίπαλο.

Και κάπως έτσι θα δικαιωθούν όσοι υποστηρίζουν ότι οι πιο αιματηροί πόλεμοι στην Ιστορία είναι οι εμφύλιοι…