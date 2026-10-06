Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο Αντώνης Σαμαράς, μιλώντας σε συνέδριο, εξέφρασε την ανησυχία του για τα σημάδια κοινωνικής παρακμής, την κυριαρχία του υλισμού και την υπονόμευση της εθνικής συνείδησης.

Προειδοποίησε για κινδύνους που απειλούν τη Δημοκρατία και το μέλλον της χώρας, ασκώντας κριτική στις διαχειριστικές πολιτικές που αγνοούν τη συλλογικότητα.

Ο πρώην πρωθυπουργός αναφέρθηκε σε στιγμές της πολιτικής του διαδρομής, αποκαλύπτοντας παρασκήνια από την περίοδο των Μνημονίων και τις διαπραγματεύσεις με τους δανειστές.

Τέλος, μοιράστηκε προσωπικές αναμνήσεις από τη γνωριμία του με τον Κωνσταντίνο Καραμανλή και απηύθυνε συμβουλές στους νέους σχετικά με την αξιοπρέπεια.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Στιγμές από την πολυετή του πολιτική διαδρομή αποκάλυψε ο Αντώνης Σαμαράς, μιλώντας στο συνέδριο της εφημερίδας «Το Βήμα» ενώ με αφορμή το θέμα της διημερίδας «Διάλογοι για την Αθήνα» εξέφρασε και την αγωνία του για το πως ζει κάποιος σε μία μεγαλούπολη, τονίζοντας ότι μπορεί να προκύψουν κίνδυνοι και για την ίδια τη Δημοκρατία ενώ έκανε αναφορά και στον φόβο ενός εθνικού εφησυχασμού.

Ο πρώην πρωθυπουργός δεν αναφέρθηκε άμεσα στην κυβέρνηση και τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Άφησε όμως αιχμές για τον τρόπο άσκησης της πολιτικής ηγεσίας και προειδοποιήσεις για την πορεία της ελληνικής κοινωνίας, με αφορμή τη μετατροπή της Αθήνας σε μία μεγαλούπολη.

Advertisement

Advertisement

Τονίζοντας ότι βλέπει σημάδια παρακμής στην κοινωνία, υποστήριξε ότι απέναντι σε αυτά υπάρχουν δύο διαφορετικές αντιλήψεις ηγεσίας. Από τη μία η «διαχειριστική» ηγεσία, που περιορίζεται στη διατήρηση της εξουσίας και από την άλλη εκείνη που επιχειρεί να αλλάξει τον ρου της ιστορίας, δίνοντας στην κοινωνία όραμα και προοπτική.

Μίλησε για την έλλειψη παιδείας, την απουσία ηθικών και ανιδιοτελών προτύπων ενώ στηλίτευσε την υλιστική και ατομιστική αντίληψη που επικρατεί και που λειτουργεί σε βάρος της συλλογικότητας.

Έκανε λόγο για υπονόμευση της εθνικής συνείδησης η οποία, όπως υποστήριξε, έχει αντικατασταθεί από την έμφαση που δίνεται στον πλουτισμό και στην πολιτική ορθότητα.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην ερήμωση της υπαίθρου επιρρίπτοντας ευθύνες στις πολιτικές που εφαρμόζονται ενώ ανέδειξε την επικράτηση μιας οικονομικής και διαχειριστικής αντίληψης με επίκληση των κανόνων της αγοράς.

«Κρούω εδώ τον κώδωνα του κινδύνου για τη Δημοκρατία και για το μέλλον της», είπε στη συνέχεια προειδοποιώντας ότι αν συνεχιστεί αυτή η υλιστική αντίληψη δεν θα αμφισβητηθεί μόνο η εκάστοτε πολιτική ηγεσία αλλά η πολιτική συνολικά ενώ τόνισε την «έμπρακτη και ορατή απογοήτευση του λαού». Έμπρακτη, γιατί όπως ανέφερε αποδείχθηκε από την αποχή ρεκόρ στις ευρωεκλογές και ορατή γιατί στις δημοσκοπήσεις καταλληλότερος εμφανίζεται ο «κανένας».

Παράλληλα προειδοποίησε ότι «η Ελλάδα θα κινδυνεύσει όχι απλά με παρατεταμένη παρακμή, αλλά και μ’ έναν επικίνδυνο πια εθνικό εφησυχασμό» και αρκέστηκε να πει: «Δεν θα πω κάτι παραπάνω, θα πω μόνο μια λέξη. Θράκη».

Advertisement

Το παρασκήνιο για το πρώτο Μνημόνιο και ο υπάλληλος που τον έφεραν στο Μαξίμου με τις πιτζάμες

Το δεύτερο σκέλος της ομιλίας του είχε αναφορά σε στιγμές από την πολυετή πολιτική του διαδρομή και ειδικά από την περίοδο της οικονομικής κρίσης.

Ο πρώην πρωθυπουργός αποκάλυψε ότι το 2010 στο πρώτο Μνημόνιο ο ίδιος και η ομάδα του εντόπισαν ένα λάθος που είχαν κάνει οι δανειστές στους πολλαπλασιαστές. «Τεράστιο λάθος. Θα προκαλούσε τριπλάσια ύφεση από αυτή που υπολόγιζαν. Δεν πιστεύαμε στα μάτια μας», είπε χαρακτηριστικά και αποκάλυψε την άρνηση της τρόικας να το δεχθεί και να το διορθώσει. «Τότε αποφάσισα να κάνω μελέτη για την επαναδιαπραγμάτευση των όρων. Ήταν το Ζάππειο 1», σημείωσε. Τελικά, όπως είπε, δύο χρόνια αργότερα υπήρξε παραδοχή από διάσημο οικονομολόγο ότι το πρώτο μνημόνιο ήταν λάθος.

«Και ύστερα διαχειριστήκαμε το δεύτερο μνημόνιο για να βγάλουμε στο ξέφωτο τη χώρα μία ώρα αρχύτερα.», συνέχισε ο πρώην πρωθυπουργός και αποκάλυψε την άρνηση της Μέρκελ για τη μείωση του ελληνικού χρέους. Ο λόγος ήταν ότι η Καγκελάριος έβλεπε στις δημοσκοπήσεις την αρνητική θέσης που είχαν οι Γερμανοί για την Ελλάδα και τους Έλληνες, τους οποίους θεωρούσαν τεμπέληδες.

Advertisement

«Γυρνάω στο 2012. Μόλις έχω αναλάβει την διακυβέρνηση της χώρας. Στα ταμεία ούτε ευρώ. Η Μέρκελ μου πρότεινε την έξοδο της χώρας από το ευρώ, της το ξέκοψα. Χρειάστηκε να υλοποιήσουμε 72 προαπαιτούμενα που μας βάλανε», συνέχισε την ομιλία του ο Αντώνης Σαμαράς αποκαλύπτοντας ότι ένα βράδυ, «λίγες ώρες πριν εκπνεύσει η προθεσμία, είδα ότι μας έλειπε μία υπηρεσιακή υπογραφή ενός υπαλλήλου. Τον πήρα τηλέφωνο. Τον ξύπνησα τον άνθρωπο. Αντώνης Σαμαράς του λέω. Και εγώ είμαι ο Πούτιν, μου απαντά και μου το κλείνει.»

Ίδια κατάληξη είχε και το δεύτερο τηλεφώνημα. Τότε ο κ. Σαμαράς έστειλε την ασφάλεια στο σπίτι του υπαλλήλου και τον πήγαν στο Μέγαρο Μαξίμου σχεδόν με τις πιτζάμες για να βάλει την υπογραφή που έλειπε. Μετά από λίγες ώρες ο Γιάννης Στουρνάρας πετούσε για Βρυξέλλες με διευθέτηση όλων των προαπαιτούμενων.

Η ατάκα «Τα πήγες πολύ καλά» από τον Κωνσταντίνο Καραμανλή

Ο πρώην πρωθυπουργός αποκάλυψε επίσης ότι το 1979 εξαιτίας ενός τυχαίου περιστατικού -χάλασε το αυτοκίνητο του υπουργού Οικονομικών- κλήθηκε τελευταία στιγμή να μιλήσει στη Βουλή για τον προϋπολογισμό. Μετά την ομιλία του του έκανε νεύμα ο Κωνσταντίνος Καραμανλής. «Ήταν το ντεμπούτο σου;» η ερώτηση του πρωθυπουργού. Όταν εκείνος απάντησε καταφατικά, ο Καραμανλής του χτύπησε το χέρι και του είπε: «Τα πήγες πολύ καλά».

Advertisement

«Μεγάλη τιμή για έναν βουλευτή αυτές οι λέξεις, από έναν ηγέτη που σπάνια εκδηλωνόταν», σχολίασε ο κ. Σαμαράς, καταλήγοντας: «Κι όμως, δεν θα με είχε ακούσει εκεί ο Καραμανλής, αν δεν είχε χαλάσει το αυτοκίνητο του Κανελλόπουλου. Χρειάζεται λοιπόν και τύχη».

Ο Μεσσήνιος πολιτικός έκανε αναφορά σε μεγάλους ηγέτες και σε σημαντικές προσωπικότητες που γνώρισε και έκλεισε την ομιλία του με μία ορμήνια, όπως είπε, προς τους νέους: «Να μην πιστέψετε ποτέ πως ο κόσμος θα αλλάξει από εκείνους που απλά φωνάζουν πιο δυνατά. Και να μην διαπραγματευτείτε ποτέ την αξιοπρέπεια σας».

Advertisement