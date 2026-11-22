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Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο Αντώνης Σαμαράς διέκοψε εκτάκτως την περιοδεία του στη βόρεια Ελλάδα για να επιστρέψει στην Αθήνα λόγω προγραμματισμένης συνάντησης.

Οι προγραμματισμένες συναντήσεις του πρώην πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη αναβλήθηκαν για το επόμενο Σαββατοκύριακο, στις 28 και 29 Νοεμβρίου.

Κατά την περιοδεία του, ο Αντώνης Σαμαράς συνάντησε τοπικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, συμπεριλαμβανομένων εκπροσώπων που πρόσκεινται στον καραμανλικό χώρο.

Το επιτελείο του πρώην πρωθυπουργού εξετάζει τις επόμενες κινήσεις του, οι οποίες αναμένεται να περιλαμβάνουν νέες παρεμβάσεις και μελλοντικές περιοδείες.

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Η περιοδεία του Αντώνη Σαμαρά στη βόρεια Ελλάδα σταμάτησε εκτάκτως χθες στη Θεσσαλονίκη καθώς όπως επιβεβαιώνουν στενοί του συνεργάτες προέκυψε μία έκτακτη συνάντηση του στην Αθήνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες -οι οποίες δεν έχουν επιβεβαιωθεί- πρόκειται για έναν παλιό φίλο του πρώην πρωθυπουργού και συμφοιτητή του στο Χάρβαρντ, ο οποίος έχει στενή σχέση με την αμερικάνικη πολιτική σκηνή.

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Μπορεί αυτή η αιφνίδια αλλαγή να είχε ως αποτέλεσμα την ακύρωση της συνάντησης του με νέους της Θεσσαλονίκης και την επίσκεψη του στον Μητροπολίτη κ. Θεόφιλο, όμως αυτές θα πραγματοποιηθούν το επόμενο Σαββατοκύριακο, 28 και 29 Νοεμβρίου καθώς ο Αντώνης Σαμαράς θα ανέβει και πάλι στην πόλη, όπως ενημέρωσαν πριν από λίγο οι συνεργάτες του.

Το ουσιαστικό πάντως για τον Μεσσήνιο πολιτικό -και αυτό που τονίζουν από το περιβάλλον του- είναι η ανταπόκριση που είχε από τον κόσμο αυτή η πρώτη περιοδεία του.

Όπως σημειώνουν χαρακτηριστικά πολλά σημαίνοντα στελέχη των τοπικών κοινωνιών που επισκέφθηκε ο Αντώνης Σαμαράς επιδίωξαν να τον συναντήσουν ενώ στη Θεσσαλονίκη, χωρίς να έχει προαναγγελθεί κάποια συγκέντρωση, πάρα πολλοί πολιτικοί του φίλοι βρέθηκαν κοντά του.

Πρόσωπα με ισχυρό πολιτικό αποτύπωμα στη Βόρεια Ελλάδα, προερχόμενα από τον χώρο της Νέας Δημοκρατίας αλλά που πλέον φαίνεται να έχουν απομακρυνθεί από τη σημερινή ηγεσία της παράταξης, είδαν τον Αντώνη Σαμαρά. Μεταξύ τους στελέχη που προέρχονται από τον καραμανλικό χώρο, κάτι που έχει τη δική του σημασία. Πολιτικοί όπως οι κκ Ορφανός, Φραντζής, Αναστασιάδης, Χαλκίδης, ανήκουν στην καραμανλική πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας και η ανταπόκριση τους στο κάλεσμα του πρώην πρωθυπουργού μπορεί να είναι ένα μήνυμα μέρος του κόσμου της παράταξης.

Εκτός του νέου ταξιδιού του πρώην πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη που ανακοίνωσαν σήμερα συνεργάτες του, ο Αντώνης Σαμαράς και το επιτελείο του εξετάζουν προσεκτικά τις επόμενες κινήσεις του που σίγουρα περιλαμβάνουν νέες παρεμβάσεις, καταθέσεις προτάσεων για θέματα που απασχολούν την κοινωνία και πιθανότατα κάποια άμεση νέα περιοδεία. Όπως δήλωσε ο ίδιος στους αγρότες στα Καμένα Βούρλα, «θέλω να ακούσω τα προβλήματα των πολιτών».

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