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Η εκδήλωση φιλοξενείται στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών με σκοπό τον εορτασμό των τριάντα ετών προσφοράς του οργανισμού προς τα παιδιά και τις οικογένειες.

Το πρόγραμμα της βραδιάς περιλαμβάνει τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη και μεσογειακές μπαλάντες, συνοδευόμενα από τη συμμετοχή της Ασπασίας Στρατηγού.

Τα έσοδα της συναυλίας θα ενισχύσουν το κοινωνικό έργο του οργανισμού, ο οποίος υποστηρίζει ευάλωτες ομάδες μέσω δράσεων σε ολόκληρη την Ελλάδα.

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Ο Γιώργος Νταλάρας και ο Δημήτρης Πλατανιάς συναντιούνται επί σκηνής για μια ξεχωριστή συναυλία για το Μαζί για το Παιδί, τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2026, στις 20:30, στην Αίθουσα Χρήστος Λαμπράκης του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών. Μαζί τους και η Ασπασία Στρατηγού. Η συναυλία πραγματοποιείται στο πλαίσιο των δράσεων για τα 30 χρόνια συνεχούς και αδιάλειπτης προσφοράς του Μαζί για το Παιδί στα παιδιά και τις οικογένειες που έχουν ανάγκη.

Το πρόγραμμα της βραδιάς περιλαμβάνει αγαπημένα τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη, καθώς και Μπαλάντες της Μεσογείου, σε ένα μουσικό ταξίδι που συνδέει σημαντικές στιγμές του ελληνικού τραγουδιού με τη μεσογειακή μουσική παράδοση. Τους δύο ερμηνευτές συνοδεύουν εξαιρετικοί σολίστ.

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Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του έργου του Μαζί για το Παιδί, που εδώ και 30 χρόνια βρίσκεται δίπλα στα παιδιά και τις οικογένειες που χρειάζονται στήριξη, υλοποιώντας δράσεις και προγράμματα σε όλη την Ελλάδα.

Πληροφορίες Συναυλίας

Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2026, 20:30

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Αίθουσα Χρήστος Λαμπράκης

Καλλιτεχνική επιμέλεια: Γιώργος Νταλάρας

Ενορχηστρωτική επιμέλεια: Γιώργος Παπαχριστούδης

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Συμμετέχουν οι μουσικοί:

Γιώργος Παπαχριστούδης Πιάνο, Γρηγόρης Συντρίδης Drums, Γιάννης Σταματογιάννης Μπουζούκι, Βασίλης Κορακάκης Μπουζούκι, Πέτρος Βαρθακούρης Μπάσο, Βασίλης Κετεντζόγλου Κιθάρα, Παναγιώτης Βέργος Σαντούρι, Μάνος Γρυσμπολάκης Ακορντεόν, Απόστολος Βαγγελάκης Πνευστά, Θέμης Συμβουλόπουλος Τυμπάνια, Νίκος Σαμαράς Τρομπέτα, Αστέριος Πούφτης Τσέλο, Αντίλοχος Τρανός Βιόλα, Κλεόδωρος Αγόρας Βιολί, Στάθης Λασκαρίδης Βιολί.

Ηχολήπτης Front of House Βαγγέλης Κουλούρης

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Ηχολήπτης Stage Αντώνης Ζαχόπουλος

Φώτα Γιάννης Μανιατάκος

Προπώληση εισιτηρίων: ΕΔΩ

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Χορηγοί & Υποστηρικτές

Με την ευγενική υποστήριξη:

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Ίδρυμα Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου, LIDL Hellas

Μεγάλοι Χορηγοί: Eurolife FFH, HELLENIQ ENERGY, Navios Partners, Varvara Roza

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Χορηγοί: Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ, μέλος της Holcim

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Υποστηρικτές: Rivulis

Χορηγός Επικοινωνίας: ΜΕΛΩΔΙΑ 99,2

Λίγα λόγια για το Μαζί για το Παιδί:

Το Μαζί για το Παιδί εργάζεται εδώ και 30 χρόνια για την προστασία χιλιάδων παιδιών στη χώρα μας. Προσφέρει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών με στόχο κάθε παιδί σε κάθε γωνιά της Ελλάδας να έχει πρόσβαση σε βιώσιμες συνθήκες διαβίωσης και σε ίσες ευκαιρίες.

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Το έργο του Μαζί για το Παιδί επικεντρώνεται στην καταπολέμηση της φτώχειας, στην υγεία και την ψυχική υγεία, στην εκπαίδευση, καθώς και την υποστήριξη πληθυσμών που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές.

Για κάθε 1 ευρώ που επενδύθηκε στα προγράμματα του Μαζί για το Παιδί κατά την περίοδο 2024–2025, δημιουργήθηκε κοινωνική αξία 7,70 ευρώ, σύμφωνα με τη συνολική αξιολόγηση Κοινωνικής Απόδοσης της Επένδυσης (SROI 7,7:1)

Είναι Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία (ΑΜΚΕ), που στηρίζεται σε πόρους από χορηγίες εταιρειών, δωρεές ιδιωτών και από τη διοργάνωση πολιτιστικών, αθλητικών και άλλων εκδηλώσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Περισσότερα www.mazigiatopaidi.gr