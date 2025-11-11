Στο Μπουένος Άιρες, την πρωτεύουσα της Αργεντινής, βρίσκεται ο Γιώργος Νταλάρας. Ο σπουδαίος Έλληνας τραγουδιστής θα δώσει μεγάλη συναυλία στις 12 Νοεμβρίου.

Ο Γιώργος Νταλάρας θα εμφανιστεί μαζί με τη Βιολέτα Ίκαρη και τον Αλέξανδρο Τζουγανάκη στο εμβληματικό «Teatro Coliseo» του Μπουένος Άιρες, σε μία συναυλία που θα παρακολουθήσουν Έλληνες ομογενείς, αλλά και πολίτες της Αργεντινής.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελληνικής Κοινότητας Μπουένος Άιρες (Asosiacion Colectividad Helenica de Buenos Aires), ο Γιώργος Νταλάρας βραβεύτηκε στο δημαρχείο με τον τίτλο του «διακεκριμένου πολίτη», όπου του δόθηκε ως δώρο μία φανέλα της «αλμπισελέστε» με το νούμερο 10 και το επώνυμό του στην πλάτη.