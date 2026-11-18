Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Δέσποινα Καμπούρη τοποθετήθηκε δημόσια υπέρ του Νίκου Συρίγου, καταδικάζοντας τη στάση όσων εκμεταλλεύονται την απουσία του από την τηλεοπτική εκπομπή για προσωπική εκδίκηση.

Η ίδια υποστήριξε ότι η κριτική πρέπει να διαχωρίζεται από τη χαιρεκακία και την εμπάθεια απέναντι σε ανθρώπους που αντιμετωπίζουν επαγγελματικές δυσκολίες.

Παράλληλα, ο Γιώργος Λιάγκας άσκησε έντονη κριτική στον Νίκο Συρίγο, κατηγορώντας τον για αλαζονική συμπεριφορά και την πεποίθηση ότι καθόριζε την τηλεοπτική ατζέντα.

Η ανάρτηση της Δέσποινας Καμπούρη έλαβε υποστήριξη από πρόσωπα του χώρου, όπως η Σίσσυ Χρηστίδου, η Ελένη Βουλγαράκη και η Αφροδίτη Γραμμέλη.

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Τον ασκό του Αιόλου έχει ανοίξει το θέμα που έχει προκύψει με την παρατεταμένη απουσία του Νίκου Συρίγου από το «Χαμογέλα και πάλι». Το πρωί της Τετάρτης, μετά το τηλεοπτικό ξέσπασμα του Γιώργου Λιάγκα (αλλά και του Δημήτρη Παπανώτα), η στενή φίλη και πρώην συνεργάτιδα του Νίκου Συρίγου, Δέσποινα Καμπούρη πήρε ξεκάθαρη θέση υπέρ του τελευταίου γράφοντας στην ιστοσελίδα της:

«Υπάρχει μια πολύ άσχημη πλευρά στην τηλεόραση που δεν φαίνεται πάντα στις κάμερες. Είναι οι προσωπικές εμπάθειες, οι λογαριασμοί που κάποιοι κρατούν για χρόνια και η απίστευτη ικανοποίηση που νιώθουν όταν ένας άνθρωπος που δεν συμπαθούν βρεθεί σε δύσκολη θέση.

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Κάποιοι δεν περιμένουν να ακούσουν τι πραγματικά συμβαίνει. Δεν περιμένουν να μάθουν, να διασταυρώσουν, να καταλάβουν. Περιμένουν απλώς την κατάλληλη στιγμή. Εκείνη που θα δυσκολευτείς, που θα βρεθείς εκτεθειμένος, που θα περάσεις μια κρίση. Που ίσως να μη μπορείς να μιλήσεις. Και τότε εμφανίζονται. Όχι απαραίτητα για να σχολιάσουν την είδηση, αλλά για να βγάλουν από το συρτάρι την προσωπική τους πικρία» γράφει στο muse.gr η Δέσποινα Καμπούρη.

Δέσποινα Καμπούρη: «Υπάρχει μια τεράστια απόσταση ανάμεσα στην ενημέρωση και στην προσωπική εκδίκηση» «Η πρόσφατη ατάκα του Δημήτρη Παπανώτα για το “karma is a bitch” είναι ενδεικτική αυτής της νοοτροπίας. Γιατί άλλο πράγμα είναι να σχολιάζεις μια δημόσια υπόθεση και άλλο να περιμένεις μια δύσκολη στιγμή κάποιου για να πανηγυρίσεις δημόσια.

Για τον Νίκο Συρίγο δεν θα μπω στη διαδικασία να κάνω αυτό που κάνουν κάποιοι. Δεν σκοπεύω να υιοθετήσω φήμες, γιατί τυχαίνει να γνωρίζω από πρώτο χέρι.

Ξέρω όμως τον Νίκο. Και δεν το λέω επειδή είμαι φίλη του. Το λέω επειδή υπάρχουν άνθρωποι που τους γνωρίζεις μακριά από τα φώτα, χωρίς μικρόφωνα, χωρίς τηλεοπτικούς ρόλους και χωρίς την ανάγκη να αποδείξουν καθημερινά ποιοι είναι.

Και κάτι ακόμη. Η φιλία δεν είναι διακοσμητική. Δεν είναι για τις φωτογραφίες, τις καλές στιγμές και τα εύκολα χειροκροτήματα. Αν είσαι δίπλα σε έναν άνθρωπο μόνο όταν όλα πηγαίνουν καλά, δεν ξέρω αν δικαιούσαι να αποκαλείς τον εαυτό σου φίλο του.

Ο Γιώργος Λιάγκας, η Μαρία Αντωνά. ο Νίκος Οικονομόπουλος, η Δέσποινα Καμπούρη και ο Πάνος Κατσαρίδης το 2025.

Όποιος εκτίθεται δημόσια οφείλει να δέχεται και τον έλεγχο και την κριτική. Αλλά υπάρχει μια τεράστια απόσταση ανάμεσα στην κριτική και στη χαιρεκακία. Ανάμεσα στην ενημέρωση και στην προσωπική εκδίκηση. Ανάμεσα στο να περιμένεις να μάθεις την αλήθεια και στο να εύχεσαι να αποδειχθεί η χειρότερη εκδοχή της. Advertisement

Η τηλεόραση είναι ένας μικρός κόσμος. Και πολλές φορές, δυστυχώς, όχι τόσο λαμπερός όσο δείχνει. Οι άνθρωποι θυμούνται, συγκρίνουν, ζηλεύουν, κρατούν λογαριασμούς και περιμένουν. Κάποιοι μάλιστα μπερδεύουν την επαγγελματική τους παρουσία με την προσωπική τους δικαίωση.

Εγώ ένα πράγμα ξέρω: Δεν χρειάζεται να συμφωνείς με κάποιον για να του φερθείς με αξιοπρέπεια. Δεν χρειάζεται να τον συμπαθείς για να σεβαστείς τη δύσκολη στιγμή του. Και σίγουρα δεν χρειάζεται να περιμένεις να πέσει για να νιώσεις ότι ήρθε η δική σου σειρά να πάρεις το αίμα σου πίσω.

Γιατί τελικά, ο χαρακτήρας ενός ανθρώπου δεν φαίνεται μόνο από το πώς φέρεται στους άλλους όταν εκείνοι βρίσκονται στην κορυφή. Φαίνεται κυρίως από το πώς επιλέγει να τους αντιμετωπίσει όταν περνούν μια δύσκολη περίοδο» καταλήγει η Δέσποινα Καμπούρη.

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Η Ελένη Βουλγαράκη, ο Γιώργος Λιάγκας, ο Πάνος Κατσαρίδης και η Φωτεινή Πετρογιάννη το 2023. Μετά την αποχώρησή της από το «Πρωινό» τη θέση της είχε πάρει η Δέσποινα Καμπούρη.

Tην ανάρτηση της Δέσποινας Καμπούρη έκαναν αμέσως repost, τόσο η Σίσσυ Χρηστίδου όσο και η Ελένη Βουλγαράκη, που είχε συνεργαστεί με τον Γιώργα Λιάγκα όταν αποχώρησε από την εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι» (στην οποία εξακολουθεί να ανήκει ο Νίκος Συρίγος),ενώ ανάμεσα στα 1700 likes που συγκέντρωσε μέσα σε 6 ώρες ήταν και το όνομα άλλης μίας πρώην συνεργάτιδας του «Πρωινού», Αφροδίτης Γραμμέλη.

Ο Νίκος Συρίγος με την Ελένη Βουλγαράκ η οποία διατηρεί επίσης φιλική σχέση με τη Δέσποινα Καμπούρη.

Λιάγκας για Συρίγο: «Του δημιούργησαν μία εικόνα ότι είναι παράγοντας»

Με αφορμή τις δηλώσεις του δημοσιογράφου Κωνσταντίνου Αντωνάτου, ο Γιώργος Λιάγκας τοποθετήθηκε για δεύτερη συνεχόμενη μέρα εναντίον του Νίκου Συρίγου: «Παραγόντιζε, έπαιρνε τηλέφωνα και έλεγε “Είδες τι είπα για σένα;”. Θεωρούσε δηλαδή ότι με αυτά που έλεγε καθόριζε και την ατζέντα της ημέρας, την πολιτική, την κοινωνική, την τηλεοπτική. Δεν είναι μόνο αυτά που βλέπει ο κόσμος, είναι και αυτά που ξέρουμε εμείς αλλά δεν μπορούσαμε να βγούμε να τα πούμε.

Κάποιοι προφανώς του φούσκωσαν το μυαλό, αδιαμφισβήτητα είναι ικανός… Η ικανότητά του από τη μία πλευρά και από την άλλη το φούσκωμα του μυαλού του δημιούργησαν μία εικόνα ότι είναι παράγοντας. “Και τώρα ένας παράγοντας πού είναι;” σου λέει ο Αντωνάτος. Τόσο εύκολα εξαφανίζεις έναν παράγοντα;».

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