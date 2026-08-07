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Η Ελένη Βουλγαράκη έβαλε τέλος στα δημοσιεύματα και τις φήμες περί «χωρισμού» της από τον Φώτη Ιωαννίδη, απαντώντας με αιχμηρό τρόπο μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Η ραδιοφωνική παραγωγός, που τους τελευταίους μήνες βρίσκεται στο πλευρό του διεθνούς επιθετικού της Σπόρτινγκ Λισαβόνας, θέλησε να διαψεύσει όσα γράφονται για τη σχέση τους, ξεκαθαρίζοντας πως δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Μάλιστα, δεν έκρυψε την ενόχλησή της για την αναπαραγωγή μη διασταυρωμένων πληροφοριών.

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«Γενικά, διασταυρώστε καμιά πληροφορία πριν εκτοξεύσετε τη βλακεία σας δημόσια, γιατί θα γίνετε ρόμπα! Για τους εξυπνάκηδες που βγάλανε ήδη συμπεράσματα, σας στέλνω γλυκά την αγάπη μου από Αντίπαρο. Κάντε καμία βουτιά με το κεφάλι να δροσιστείτε!», έγραψε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, απευθυνόμενη σε όσους αναπαράγουν σχετικές ειδήσεις, πρόσθεσε: «Όσοι κάνετε αναπαραγωγή μη διασταυρωμένων ειδήσεων (ή hate σχολίων) με clickbait τίτλους, έχετε ευθύνη!».

Η ανάρτηση της Βουλγαράκη έρχεται ενώ το ζευγάρι έχει συνεχίσει να μοιράζεται δημόσια στιγμές από την κοινή του ζωή. Μάλιστα, τους τελευταίους μήνες έχουν δημοσιευτεί αρκετά στιγμιότυπα από τις διακοπές και τις κοινές τους εμφανίσεις.