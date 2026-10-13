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Ο ποδοσφαιριστής τόνισε πως το ζευγάρι δεν αντέχει την απόσταση και επιδιώκει να περνά τον περισσότερο δυνατό χρόνο μαζί στην Πορτογαλία.

Ο ίδιος εξέφρασε την επιθυμία του για τη δημιουργία οικογένειας στο μέλλον, ονειρευόμενος μια ήρεμη ζωή με κοινά ταξίδια.

Παράλληλα, ο Ιωαννίδης εξέφρασε τον θαυμασμό του για τη δημιουργικότητα και την επαγγελματική δραστηριότητα της συντρόφου του, η οποία συνδυάζει επιτυχώς την καριέρα της με τη ζωή τους στο εξωτερικό.

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Στο μέλλον που θα ήθελε να έχει με την Ελένη Βουλγαράκη και τις αλλαγές που έφερε στην κοινή τους ζωή η μετακόμιση στη Λισαβόνα, αναφέρθηκε ο Φώτης Ιωαννίδης σε συνέντευξή του στην εκπομπή «All In».

Όσα δήλωσε ο Φώτης Ιωαννίδης για την προσωπική του ζωή και τη Λισαβόνα

Ο ποδοσφαιριστής της Σπόρτινγκ Λισαβόνας ανέφερε πως η παρουσία της συντρόφου του στην Πορτογαλία, του έδωσε περισσότερη δύναμη να ανταπεξέλθει στις αγωνιστικές υποχρεώσεις. Παραδέχτηκε ότι οι δυο τους δεν αντέχουν για πολύ μακριά ο ένας από τον άλλον.

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Εξέφρασε την επιθυμία του να συνεχίσουν να είναι μαζί και να δημιουργήσουν τη δική τους οικογένεια. Όπως εξήγησε, ονειρεύεται μια ζωή με ηρεμία, κοινά ταξίδια και χρόνο για τους δυο τους, μακριά από την πίεση της καθημερινότητας.

«Στην προσωπική μου ζωή φαντάζομαι ότι θα έχω ηρεμία, δόξα τω Θεώ θα είμαστε καλά με την Ελένη, να είμαστε μαζί, κάποια στιγμή θα κάνουμε οικογένεια, γιατί όχι. Θα κάνουμε τα ταξίδια μας, θα είμαστε χαλαροί. Έτσι, έχω φτιάξει το πρόγραμμα της ζωής μας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Φώτης Ιωαννίδης ανέφερε για τη ζωή στην Πορτογαλία: «Είναι ωραία η Λισαβόνα είναι ωραία. Είναι σημαντικό ότι έχουμε ο ένας τον άλλον, τον Βάγια και τα λοιπά. Είχα και την Ελένη συνέχεια μαζί και η οικογένειά μου έρχεται συνέχεια. Γενικά είναι μοναχική η ζωή μας, οπότε αυτό σε κάνει και λίγο πιο ώριμο νομίζω.

Παίζει ρόλο το να έχεις τον άνθρωπό σου δίπλα σου, να γυρνάς σπίτι και να έχεις τον άνθρωπο με τον οποίο θες να βρίσκεσαι στο σπίτι. Είναι πολύ σημαντικό νομίζω. Ήξερε κι εκείνη ότι, όταν εγώ κάνω το βήμα, θα πρέπει να είναι δίπλα μου, γιατί είμαστε και ένα ζευγάρι που δεν μπορούμε να είμαστε πολύ μακριά ο ένας από τον άλλον, δεν μας αρέσει αυτό. Οπότε όσο περισσότερο ήμασταν μαζί, τόσο το καλύτερο για μας.

Έχει βρει τις δουλειές που θέλει να κάνει ούτως ή άλλως, γιατί είναι και μια γυναίκα που θέλει να δουλεύει και της αρέσει και το θαυμάζω αυτό, οπότε έχει συνδυάσει τα πάντα σωστά και το κάνει και θα συνεχίσει να το κάνει. Είναι μια γυναίκα πολύ δημιουργική και είμαι χαρούμενος για αυτό».