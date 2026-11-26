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Αν και κανείς από τους δύο δεν το έχει επιβεβαιώσει ακόμα, εδώ και έναν μήνα ακουγόταν έντονα ότι η Ελένη Βουλγαράκη και ο Φώτης Ιωαννίδης θα γίνουν πρώτη φορά γονείς.

Στο σημερινό πρωτοσέλιδό της, η εφημερίδα Espresso δείχνει την Ελένη Βουλγαράκη σε προχωρημένη εγκυμοσύνη:

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Τις τελευταίες εβδομάδες αρκετοί χρήστες των social media είχαν σχολιάσει την αλλαγή στη σιλουέτα της 36χρονης παρουσιάστριας, εκείνη όμως τηρούσε μια στάση διακριτική χωρίς να απαντάει ενώ, λόγω εμπορικών συνεργασιών, δεν έχει περιορίσει τη δραστηριότητά της στο Instagram.

Βουλγαράκη- Ιωαννίδης: Έρχεται ο γάμος;

«Μένουμε μαζί και πορευόμαστε μαζί. Εμένα δεν με νοιάζει να με δω με νυφικό» έλεγε στο «Πρωινό» τον περασμένο Δεκέβριο η Ελένη Βουλγαράκη. «Έχουμε συζητήσει ότι πορευόμαστε μαζί και είμαστε σίγουροι γι’ αυτό. Δεν μου έχει κάνει πρόταση γάμου, θα σας το έλεγα. Μας φαντάζομαι με παιδάκια. Όταν είμαι εκεί, βιώνω έντονο άγχος σε σχέση με πράγματα που τρέχουν εδώ και δεν μπορώ να προγραμματίσω εύκολα. Όταν είμαι εδώ μου λείπει ο άνθρωπός μου. Αναγνωρίζει τι κάνω».

Άλλες πηγές αναφέρουν πως η Ελένη Βουλγαράκη, που πρόσφατα συμφώνησε να αναλάβει τα vidcast του in.gr που παρουσιάζε μέχρι το καλοκαίρι ο Ανέστης Ευαγγελάτος, έχει μοιραστεί τα χαρμόσυνα νέα με πολύ κοντινά της πρόσωπα που δεν πρόδωσαν την εμπιστοσύνη της, ενώ η επισημοποίηση της σχέσης της με τον 26χρονο παίκτη της Σπόρτινγκ Λισαβόνας δεν θα αργήσει.