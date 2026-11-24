«Home Alone»: Ο Μακόλεϊ Κάλκιν επιστρέφει στο σίκουελ του Μόνος στο Σπίτι

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Το σενάριο της ταινίας υπογράφει ο Πολ Τόμας Άντερσον, σηματοδοτώντας μια σημαντική συνεργασία μεταξύ δύο κορυφαίων δημιουργών του σύγχρονου αμερικανικού κινηματογράφου.

Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους συμμετέχουν οι Κίλιαν Μέρφι, Τζέσι Μπάκλεϊ και Μαρκ Ράιλανς, ενσαρκώνοντας μια ιστορία απαγορευμένου έρωτα στην αμερικανική Δύση του 1891.

Η παραγωγή αναμένεται να ξεκινήσει τα γυρίσματα τον χειμώνα του 2027, με την επίσημη κυκλοφορία της ταινίας στις κινηματογραφικές αίθουσες να προγραμματίζεται για το 2028.

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Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ ετοιμάζει το πρώτο γουέστερν μεγάλου μήκους της σκηνοθετικής του καριέρας, με πρωταγωνιστές τον Κίλιαν Μέρφι, τη Τζέσι Μπάκλεϊ και τον Μαρκ Ράιλανς.

Το σενάριο, που αποτελεί κινηματογραφική μεταφορά του μυθιστορήματος «The Heart in Winter» (2024) του Ιρλανδού συγγραφέα Κέβιν Μπάρι, και – αυτή είναι η άλλη μεγάλη είδηση- υπογράφει ο Πολ Τόμας Άντερσον, γεγονός που σηματοδοτεί τη συνεργασία δύο από τους σημαντικότερους δημιουργούς του σύγχρονου αμερικανικού κινηματογράφου.

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Δημοσιεύματα των Variety, TheWrap και Screen Daily, αναφέρουν ότι η νέα ταινία, τα γυρίσματα της οποίας θα αρχίσουν τον χειμώνα του 2027, θα κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες το 2028.

Ένας απαγορευμένος έρωτας στην Άγρια Δύση

Το μυθιστόρημα του Κέβιν Μπάρι, διαδραματίζεται το 1891, στην αμερικανική Δύση.

Κεντρικός ήρωας είναι ο Τομ Ρουρκ, ένας Ιρλανδός ποιητής που ζει σε μια πόλη μεταλλωρύχων στα Βραχώδη Όρη. Εκεί ερωτεύεται την Πόλι Γκιλέσπι, τη νεαρή σύζυγο του επικεφαλής του ορυχείου της περιοχής. Η έλξη ανάμεσά τους είναι ακαταμάχητη και οι δυο τους αποφασίζουν να εγκαταλείψουν την πόλη και να φύγουν μαζί, αναζητώντας μια νέα ζωή στο Σαν Φρανσίσκο.

Η απόδρασή τους, ωστόσο, δεν θα είναι καθόλου εύκολη. Μια ομάδα ένοπλων ανδρών βρίσκεται στα ίχνη τους και η φυγή τους μετατρέπεται σε μια επικίνδυνη περιπέτεια μέσα στην άγρια αμερικανική ενδοχώρα.

Πίσω από την ιστορία ενός απαγορευμένου έρωτα και μιας ανελέητης καταδίωξης βρίσκεται ένα ευρύτερο θέμα: η αναζήτηση της ελευθερίας και η επιθυμία δύο ανθρώπων να διεκδικήσουν μια διαφορετική ζωή, ακόμη κι αν το τίμημα αποδειχθεί μεγαλύτερο από όσο μπορούν να αντέξουν.

Ο ίδιος ο Σπίλμπεργκ περιέγραψε την ιστορία ως μια ιστορία για ανθρώπους που αρνούνται να συμβιβαστούν και διεκδικούν μία διαφορετική μοίρα, ακόμη κι αν τελικά θέλουν περισσότερα από όσα μπορούν να διαχειριστούν.

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Κίλιαν Μέρφι και Τζέσι Μπάκλεϊ στους πρωταγωνιστικούς ρόλους

Ο Κίλιαν Μέρφι αναλαμβάνει τον ρόλο του Τομ Ρουρκ, ενώ η Τζέσι Μπάκλεϊ θα υποδυθεί την Πόλι Γκιλέσπι. Οι δύο βραβευμένοι με Όσκαρ ηθοποιοί θα συναντηθούν για πρώτη φορά στη μεγάλη οθόνη.

Μάλιστα, ο Σπίλμπεργκ αποκάλυψε ότι οι δύο ηθοποιοί ήταν οι πρώτοι που σκέφτηκε για τους συγκεκριμένους χαρακτήρες, καθώς θεωρούσε ότι μπορούσαν να αποδώσουν ιδανικά τη συναισθηματική ένταση της ιστορίας.

Στο καστ συμμετέχει επίσης ο Μαρκ Ράιλανς, ο οποίος έχει συνεργαστεί ξανά με τον Σπίλμπεργκ στις ταινίες Bridge of Spies (2015) και The BFG (2016).

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Η νέα συνεργασία έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και για την Τζέσι Μπάκλεϊ, η οποία είχε πρωταγωνιστήσει στο «Hamnet» της Κλόι Ζάο, ταινία στην οποία ο Σπίλμπεργκ συμμετείχε ως παραγωγός. Η ερμηνεία της στο ιστορικό δράμα την ανέδειξε σε μία από τις σημαντικότερες ηθοποιούς της γενιάς της.

Ο Μέρφι έρχεται μετά τη διεθνή επιτυχία του «Oppenheimer», για το οποίο κέρδισε το Όσκαρ Α΄ Ανδρικού Ρόλου, ενώ το κοινό τον έχει ταυτίσει και με τον Τόμας Σέλμπι της σειράς Peaky Blinders.

Η ιδιαίτερη συνεργασία Σπίλμπεργκ – Πολ Τόμας Άντερσον

Είναι η πρώτη φορά που ο Πολ Τόμας Άντερσον –There Will Be Blood, Phantom Thread και One Battle After Another-, υπογράφει ολοκληρωμένο σενάριο για κινηματογραφική παραγωγή την οποία σκηνοθετεί άλλος δημιουργός.

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Στο παρελθόν είχε συμμετάσχει, χωρίς επίσημη αναφορά στους τίτλους, σε σεναριακές επεξεργασίες άλλων ταινιών, όπως τα Killers of the Flower Moon του Μάρτιν Σκορσέζε και Napoleon του Ρίντλεϊ Σκοτ.

Ο Σπίλμπεργκ έχει εκφράσει εδώ και καιρό την επιθυμία του να γυρίσει ένα γουέστερν. Σε δηλώσεις του στο SXSW είχε αναφερθεί σε ένα υπό ανάπτυξη πρότζεκτ του είδους, υποσχόμενος ότι δεν θα βασίζεται στα συνηθισμένα κλισέ του γουέστερν.

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Για τη συνεργασία του με τον Άντερσον έχει δηλώσει ότι η ιστορία τούς συγκίνησε γρήγορα και τους δύο, ενώ τους έδωσε την ευκαιρία να συνεργαστούν σε ένα κινηματογραφικό είδος που ήθελαν να εξερευνήσουν.

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