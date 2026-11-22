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Μια έντονη συζήτηση, στην οποία ανέβηκαν οι τόνοι, έγινε σήμερα το πρωί στο πλατό της εκπομπής της Φαίης Μαυραγάνη με πρωταγωνίστρια τη βουλευτή της ΝΔ Σοφία Βούλτεψη η οποία τα έβαλε με όλους όσους ήταν στο πάνελ.

Αφορμή αποτέλεσαν οι υποθέσεις Λιάκου και Τσάφου, με τη Σοφία Βούλτεψη να προσπαθεί να απαντήσει για τις επαγγελματικές δραστηριότητες συγγενικών προσώπων στελεχών που κατέχουν θεσμικές θέσεις, κάνοντας αναφορά στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και στους διορισμούς προσώπων επί πρωθυπουργίας Αλέξη Τσίπρα.

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Η συζήτηση δεν κύλησε ομαλά και η ένταση κλιμακώθηκε όταν η Σοφία Βούλτεψη εξέφρασε τη δυσαρέσκειά της για τις ερωτήσεις που δεχόταν. «Ήρθα εγώ εδώ να απολογηθώ για το Λιάκο και τον Τσάφο; Γι’ αυτό με έφερες;», ήταν τα λόγια της προς τη Φαίη Μαυραγάνη.

Η βουλευτής της ΝΔ επικαλέστηκε και τη δημοσιογραφική της ιδιότητα και η απάντηση ήρθε από το πάνελ. «Σας ευχαριστώ πολύ, αλλά δεν είστε δημοσιογράφος, είστε πολιτικός».

Σε μια προσπάθεια να πέσουν οι τόνοι η Φαίη Μαυραγάνη επιχείρησε να ρίξει τους τόνους καλώντας την Σοφία Βούλτεψη να σηκωθεί από τη θέση της και να πάει δίπλα της,

«Κυρία Βούλτεψη, χάσατε την ψυχραιμία σας και αυτό σας αδικεί», της είπε η Φαίη Μαυραγάνη, λέγοντας ότι δεν την αφήνει να κάνει ερωτήσεις.

«Μα δεν με έχετε αφήσει να τελειώσω μισή κουβέντα, κυρία Βούλτεψη», πρόσθεσε η δημοσιογράφος και της είπε ότι από την πρώτη ερώτηση ξεκίνησε η αντιπαράθεση.

Η Σοφία Βούλτεψη, εξέφρασε εκ νέου τις ενστάσεις της για την κουβέντα που γίνεται λέγοντας προς το πάνελ: «Παιδιά, ελπίζω την άλλη φορά να μου κάνετε πολιτικές ερωτήσεις». Συγγνώμη, δεν ρωτήσαμε για τα ζώδια», ήταν η απάντηση.

Η Φαίη Μαυραγάνη έδωσε τέλος στη διαμάχη, αποχαιρετώντας τη βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και προχωρώντας στην επόμενη ενότητα της εκπομπής, ενώ παράλληλα δήλωσε τη λύπη της για τα όσα είχαν προηγηθεί στον τηλεοπτικό αέρα.