Καβγάς σημειώθηκε στον αέρα του Action 24 ανάμεσα στον Χρήστο Γιαννούλη και τη Σοφία Βούλτεψη με αποτέλεσμα να αποχωρήσει ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.

Ο κ. Γιαννούλης κατέκρινε τον πρωθυπουργό για τις χειμερινές του διακοπές ενώ οι αγρότες είναι στα μπλόκα με τη βουλευτή της ΝΔ Σοφία Βούλτεψη να τον διακόπτει τονίζοντας ότι ο Αλέξης Τσίπρας έκανε διακοπές την περίοδο των πυρκαγιών.

Ο κ. Γιαννούλης ενοχλημένος δήλωσε ότι δεν γίνεται να μιλάει «με θόρυβο από κάτω» και να προειδοποιεί τους παρουσιαστές ότι στην επόμενη διακοπή δεν θα συμμετέχει στη συζήτηση. «Δεν είναι διάλογος να μην μπορείς να μιλήσεις δεν είναι διάλογος, είναι προπαγάνδα», είπε στα σχόλια των δημοσιογράφων, ότι ο διάλογος είναι ζωντανός.

Ωστόσο στη συνέχεια, η κυρία Βούλτεψη έκανε νέο σχόλιο, με τον κ. Γιαννούλη να αποχωρεί. «Παιδιά γεια σας», είπε. «Γεια σου Χρήστο» του απάντησε η βουλευτής της ΝΔ.