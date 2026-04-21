Μάχη για τη ζωή συνεχίζει να δίνει η 16χρονη που την παρέσυρε μοτοσκλέτα και ο ανήλικος Σουδανός οδηγός της την εγκατέλεψιε στην Λιοσίων. Ο δε οδηγός θα απολογηθεί την Πέμπτη στον ανακριτή ενώ έρχονται στο φως και νέα στοιχεία για το ποινικό του παρελθρόν.

Η ανήλικη βρίσκεται διασωληνωμένη στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του ΚΑΤ, με πολύ βαριά τραύματα, καθώς από την σύγκρουση με τη μηχανή και την πτώση στο οδόστρωμα υπέστη κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, τραύματα στο θώρακα και στη κλείδα, αλλά και ρήξη σπλήνας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει ξεκινήσει η διαδικασία σταδιακής αφύπνισης, προκειμένου να αξιολογηθεί η νευρολογική της κατάσταση και η ανταπόκριση του οργανισμού της. Τα επόμενα 24ωρα χαρακτηρίζονται ιδιαίτερα κρίσιμα, καθώς θα κρίνουν σε μεγάλο βαθμό την εξέλιξη της υγείας της.

Νέο βίντεο και νέες αποκαλύψεις για το ποινικό παρελθρόν του οδηγού

Στο μεταξύ, κάμερα ασφαλείας καταστήματος, όπως φαίνεται σε νέο βίντεο-ντοκουμέντο, καταγράφει τη μοτοσικλέτα που, με πατημένο γκάζι, οδηγούσε ο 16χρονος Σουδανός μαζί με τον συνεπιβάτη του, λίγα δευτερόλεπτα πριν παρασύρει το κορίτσι στη Λιοσίων.

Την ίδια στιγμή, στο «μικροσκόπιο» των αρχών βρίσκεται το προφίλ του 16χρονου ο οποίος, δίχως να έχει δίπλωμα έτρεχε με μεγάλη ταχύτητα, παρέσυρε και εγκατέλειψε την ανήλικη κοπέλα. Ο νεαρός την Πέμπτη 23 Απριλίου θα απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή για το αδίκημα της επικίνδυνης οδήγησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης, όπως επίσης και την εγκατάλειψη τροχαίου συμβάντος όπου έχει προκύψει τραυματισμός.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές φέρεται να έχει απασχολήσει στο παρελθόν για σοβαρές υποθέσεις. Τον Σεπτέμβριο του 2023 είχε εντοπιστεί, μόλις 13 ετών, μέσα σε κλεμμένο όχημα μαζί με έναν φίλο του, ενώ τον Ιούλιο του 2024, σε ηλικία δεκατεσσάρων ετών είχε εντοπιστεί με ένα μαχαίρι και ένα πιστόλι. Ωστόσο, η πιο σημαντική ποινική υπόθεση στην οποία εμπλέκεται αφορά τη σύλληψή του τον Δεκέμβριο του 2024 για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που έκανε διακίνηση ναρκωτικών. Κατά τη διάρκεια των ερευνών είχαν βρεθεί πάνω από τρία κιλά κάνναβης στο σπίτι του, τα οποία σύμφωνα με τις αστυνομικές Αρχές προορίζονταν για διακίνηση σε γυμνάσια και λύκεια της Κυψέλης